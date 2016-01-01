Устранение неполадок & лучшие практики

Сообщение об ошибке:

Test grants failed, cause: user is missing the required grants on *.*: ALTER, CREATE DATABASE, CREATE TABLE, INSERT, SELECT

Причина: У пользователя Fivetran нет необходимых привилегий. Для коннектора требуются привилегии ALTER , CREATE DATABASE , CREATE TABLE , INSERT и SELECT на *.* (все базы данных и таблицы).

Примечание При проверке привилегий запрашивается system.grants , и учитываются только привилегии, выданные непосредственно пользователю. Привилегии, назначенные через роль ClickHouse, не обнаруживаются. Подробнее см. в разделе ролевые привилегии.

Решение:

Предоставьте необходимые привилегии непосредственно пользователю Fivetran:

GRANT CURRENT GRANTS ON *.* TO fivetran_user;

Сообщение об ошибке:

error while waiting for all mutations to be completed: ... initial cause: ...

Причина: Была отправлена mutation ALTER TABLE ... UPDATE или ALTER TABLE ... DELETE , но коннектор превысил время ожидания её завершения на всех репликах. Часть ошибки "initial cause" часто содержит исходную ошибку ClickHouse (обычно это код 341, "Unfinished").

Это может произойти, когда:

кластер ClickHouse Cloud находится под высокой нагрузкой;

один или несколько узлов стали недоступны во время выполнения mutation.

Решения:

Проверьте ход выполнения mutation: Выполните следующий запрос, чтобы проверить наличие ожидающих мутаций: SELECT database, table, mutation_id, command, create_time, is_done FROM system.mutations WHERE NOT is_done ORDER BY create_time DESC; Проверьте состояние кластера: Убедитесь, что все узлы работают нормально. Подождите и повторите попытку: После восстановления нормального состояния кластера мутации в конечном итоге завершатся. Fivetran автоматически повторит синхронизацию.

Сообщение об ошибке:

При несоответствии столбцов из-за изменения schema в источнике могут возникать различные ошибки. Например:

columns count in ClickHouse table (8) does not match the input file (6). Expected columns: id, name, ..., got: id, name, ...

Или:

column user_email was not found in the table definition. Table columns: ...; input file columns: ...

Причина: Столбцы в целевой таблице ClickHouse не совпадают со столбцами в синхронизируемых данных. Это может произойти в следующих случаях:

В таблицу ClickHouse вручную добавили или из неё вручную удалили столбцы.

Изменение schema в источнике не было корректно перенесено.

Решения:

Не изменяйте вручную таблицы, управляемые Fivetran. См. раздел лучшие практики. Верните столбцу исходный тип: Если вы знаете, какой тип должен быть у столбца, измените его обратно на ожидаемый, используя соответствие преобразования типов в качестве справки. Повторно синхронизируйте таблицу: В дашборде Fivetran запустите историческую повторную синхронизацию для затронутой таблицы. Удалите и создайте заново: В качестве крайней меры удалите целевую таблицу и позвольте Fivetran заново создать её при следующей синхронизации.

Сообщение об ошибке:

code: 168, message: AST is too big. Maximum: 50000

или

code: 62, message: Max query size exceeded

Причина: Большие пакеты UPDATE или DELETE создают SQL-запросы с очень сложными абстрактными синтаксическими деревьями. Это часто происходит при работе с Wide-таблицами или при включенном режиме истории.

Решение:

Уменьшите значения mutation_batch_size и hard_delete_batch_size в файле расширенной конфигурации. Для обоих параметров значение по умолчанию — 1500 , допустимый диапазон — от 200 до 1500 .

Сообщение об ошибке:

code: 241, message: (total) memory limit exceeded: would use 14.01 GiB

Причина: Для операции INSERT требуется больше памяти, чем доступно. Обычно это происходит при крупных начальных синхронизациях, при работе с широкими таблицами или при параллельном выполнении пакетных операций.

Решения:

Уменьшите write_batch_size : Для больших таблиц попробуйте снизить значение до 50,000. Уменьшите нагрузку на базу данных: Проверьте нагрузку на сервис ClickHouse Cloud, чтобы убедиться, что он не перегружен. Увеличьте ресурсы сервиса ClickHouse Cloud, чтобы выделить больше памяти.

Сообщение об ошибке:

ClickHouse connection error: unexpected EOF

Или FAILURE_WITH_TASK без трассировки стека в логах Fivetran.

Причина:

Список доступа по IP не настроен для разрешения трафика Fivetran.

Временные сетевые проблемы между Fivetran и ClickHouse Cloud.

Повреждённые или недопустимые исходные данные приводят к сбою целевого коннектора.

Решения:

Проверьте список доступа по IP: в ClickHouse Cloud перейдите в Settings > Security и добавьте IP-адреса Fivetran или разрешите доступ отовсюду. Повторите попытку: последние версии коннектора автоматически выполняют повторную попытку при ошибках EOF. Редкие ошибки (1–2 в день), скорее всего, носят временный характер. Если проблема сохраняется: откройте обращение в поддержку ClickHouse, указав временной интервал возникновения ошибки. Также попросите поддержку Fivetran проверить качество исходных данных.

Сообщение об ошибке:

cause: can't map type UInt64 to Fivetran types

Причина: Коннектор сопоставляет LONG с Int64 , но не с UInt64 . Эта ошибка возникает, если в таблице под управлением Fivetran вручную изменить тип столбца.

Решения:

Не изменяйте типы столбцов вручную в таблицах под управлением Fivetran. Чтобы устранить проблему: верните столбцу ожидаемый тип (например, Int64 ) или удалите таблицу и повторно синхронизируйте её. Для пользовательских типов: создайте materialized view поверх таблицы под управлением Fivetran.

Сообщение об ошибке:

Failed to alter table ... cause: no primary keys for table

Причина: Для каждой таблицы ClickHouse требуется ORDER BY . Если у источника нет первичного ключа, Fivetran автоматически добавляет _fivetran_id . Эта ошибка возникает в редких случаях, когда в источнике определён первичный ключ, но в данных он отсутствует.

Решения:

Обратитесь в службу поддержки Fivetran, чтобы проверить пайплайн источника. Проверьте schema источника: Убедитесь, что столбцы первичного ключа присутствуют в данных.

Сообщение об ошибке:

user is missing the required grants on *.*: ALTER, CREATE DATABASE, CREATE TABLE, INSERT, SELECT

Причина: Коннектор проверяет привилегии так:

SELECT access_type, database, table, column FROM system.grants WHERE user_name = 'my_user'

Это возвращает только прямые назначения привилегий. Привилегии, выданные через роль ClickHouse, имеют user_name = NULL и role_name = 'my_role' , поэтому эта проверка их не показывает.

Решение:

Выдайте привилегии напрямую пользователю Fivetran:

GRANT CURRENT GRANTS ON *.* TO fivetran_user;

При высокой нагрузке на ингестию рассмотрите возможность использования разделения вычислительных ресурсов в ClickHouse Cloud, чтобы создать выделенный сервис для рабочих нагрузок записи Fivetran. Это изолирует ингестию от аналитических запросов и предотвращает конкуренцию за ресурсы.

Например, можно использовать следующую архитектуру:

Сервис A (запись) : destination Fivetran + другие инструменты ингестии (ClickPipes, коннекторы Kafka)

: destination Fivetran + другие инструменты ингестии (ClickPipes, коннекторы Kafka) Сервис B (чтение): BI-инструменты, дашборды, ad hoc-запросы

ClickHouse использует SharedReplacingMergeTree для целевых таблиц Fivetran — это версия движка таблицы ReplacingMergeTree в ClickHouse Cloud. Повторяющиеся строки с одинаковым первичным ключом — это нормально: дедупликация происходит асинхронно во время фоновых слияний. При чтении данных нужно быть внимательными, чтобы не возвращать дубликаты, поскольку некоторые строки к этому моменту могли ещё не пройти дедупликацию.

Использование ключевого слова FINAL — самый простой способ избежать дубликатов, поскольку оно принудительно выполняет слияние всех строк, которые к моменту чтения ещё не были дедуплицированы:

SELECT * FROM schema.table FINAL WHERE ...

Есть способы оптимизировать эту операцию FINAL — например, фильтровать по ключевым столбцам с помощью условия WHERE . Подробнее см. в разделе производительность FINAL руководства по ReplacingMergeTree.

Если этих оптимизаций недостаточно, доступны и другие варианты, которые позволяют обойтись без FINAL и при этом корректно обрабатывать дубликаты:

Если вам нужно выполнить запрос к числовому столбцу, значение которого постоянно увеличивается, вы можете использовать max(the_column) .

. Если вам нужно получить последнее значение некоторых столбцов для определённого ключа, можно использовать argMax(the_column, _fivetran_id) .

Fivetran реплицирует первичный ключ исходной таблицы в предложение ClickHouse ORDER BY . Если у источника нет первичного ключа, сортировочным ключом становится _fivetran_id (UUID), что может привести к низкой производительности запросов, поскольку ClickHouse строит свой разреженный первичный индекс на основе столбцов ORDER BY .

Рекомендации для этого случая, если других способов оптимизации недостаточно:

Используйте таблицы Fivetran как сырые промежуточные таблицы. Не выполняйте по ним аналитические запросы напрямую. Если производительность запросов по-прежнему недостаточна, используйте Refreshable Materialized View, чтобы создать копию таблицы с ORDER BY , оптимизированным под ваши шаблоны запросов. В отличие от incremental materialized views, refreshable materialized views повторно выполняют полный запрос по расписанию, что позволяет корректно обрабатывать операции UPDATE и DELETE , которые Fivetran выполняет во время синхронизации: CREATE MATERIALIZED VIEW schema.table_optimized REFRESH EVERY 1 HOUR ENGINE = ReplacingMergeTree() ORDER BY (user_id, event_date) AS SELECT * FROM schema.table_raw FINAL; Примечание Избегайте incremental (non-refreshable) materialized views для таблиц под управлением Fivetran. Поскольку Fivetran выполняет операции UPDATE и DELETE , чтобы поддерживать синхронизацию данных, incremental materialized views не будут отражать эти изменения и будут содержать устаревшие или некорректные данные.

Избегайте ручного изменения DDL в таблицах, управляемых Fivetran (например, ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ). Коннектор ожидает schema, которую создал сам. Ручные изменения могут привести к ошибкам соответствия типов и сбоям из-за несоответствия schema.

Используйте materialized views для пользовательских преобразований.

При диагностике сбоев:

Проверьте system.query_log в ClickHouse на наличие проблем на стороне сервера.

в ClickHouse на наличие проблем на стороне сервера. Обратитесь в Fivetran за помощью при проблемах на стороне клиента.

Если вы обнаружили ошибку в коннекторе, создайте issue в GitHub или свяжитесь со службой поддержки ClickHouse.

Используйте следующие запросы, чтобы диагностировать сбои синхронизации со стороны ClickHouse.

SELECT event_time, query, exception_code, exception FROM system.query_log WHERE client_name LIKE 'fivetran-destination%' AND exception_code > 0 ORDER BY event_time DESC LIMIT 50;