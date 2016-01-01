Устранение неполадок & лучшие практики
Распространённые ошибки
Сбой при проверке привилегий или ошибки операций, связанные с разрешениями
Сообщение об ошибке:
Причина: У пользователя Fivetran нет необходимых привилегий. Для коннектора требуются привилегии
ALTER,
CREATE DATABASE,
CREATE TABLE,
INSERT и
SELECT на
*.* (все базы данных и таблицы).
При проверке привилегий запрашивается
system.grants, и учитываются только привилегии, выданные непосредственно пользователю. Привилегии, назначенные через роль ClickHouse, не обнаруживаются. Подробнее см. в разделе ролевые привилегии.
Решение:
Предоставьте необходимые привилегии непосредственно пользователю Fivetran:
Ошибка при ожидании завершения всех мутаций
Сообщение об ошибке:
Причина: Была отправлена mutation
ALTER TABLE ... UPDATE или
ALTER TABLE ... DELETE, но коннектор превысил время ожидания её завершения на всех репликах. Часть ошибки "initial cause" часто содержит исходную ошибку ClickHouse (обычно это код 341, "Unfinished").
Это может произойти, когда:
- кластер ClickHouse Cloud находится под высокой нагрузкой;
- один или несколько узлов стали недоступны во время выполнения mutation.
Решения:
- Проверьте ход выполнения mutation: Выполните следующий запрос, чтобы проверить наличие ожидающих мутаций:
- Проверьте состояние кластера: Убедитесь, что все узлы работают нормально.
- Подождите и повторите попытку: После восстановления нормального состояния кластера мутации в конечном итоге завершатся. Fivetran автоматически повторит синхронизацию.
Ошибка несоответствия столбцов
Сообщение об ошибке:
При несоответствии столбцов из-за изменения schema в источнике могут возникать различные ошибки. Например:
Или:
Причина: Столбцы в целевой таблице ClickHouse не совпадают со столбцами в синхронизируемых данных. Это может произойти в следующих случаях:
- В таблицу ClickHouse вручную добавили или из неё вручную удалили столбцы.
- Изменение schema в источнике не было корректно перенесено.
Решения:
- Не изменяйте вручную таблицы, управляемые Fivetran. См. раздел лучшие практики.
- Верните столбцу исходный тип: Если вы знаете, какой тип должен быть у столбца, измените его обратно на ожидаемый, используя соответствие преобразования типов в качестве справки.
- Повторно синхронизируйте таблицу: В дашборде Fivetran запустите историческую повторную синхронизацию для затронутой таблицы.
- Удалите и создайте заново: В качестве крайней меры удалите целевую таблицу и позвольте Fivetran заново создать её при следующей синхронизации.
Слишком большой AST (code 168)
Сообщение об ошибке:
или
Причина: Большие пакеты UPDATE или DELETE создают SQL-запросы с очень сложными абстрактными синтаксическими деревьями. Это часто происходит при работе с Wide-таблицами или при включенном режиме истории.
Решение:
Уменьшите значения
mutation_batch_size и
hard_delete_batch_size в файле расширенной конфигурации. Для обоих параметров значение по умолчанию —
1500, допустимый диапазон — от
200 до
1500.
Превышение лимита памяти / OOM (код 241)
Сообщение об ошибке:
Причина: Для операции INSERT требуется больше памяти, чем доступно. Обычно это происходит при крупных начальных синхронизациях, при работе с широкими таблицами или при параллельном выполнении пакетных операций.
Решения:
- Уменьшите
write_batch_size: Для больших таблиц попробуйте снизить значение до 50,000.
- Уменьшите нагрузку на базу данных: Проверьте нагрузку на сервис ClickHouse Cloud, чтобы убедиться, что он не перегружен.
- Увеличьте ресурсы сервиса ClickHouse Cloud, чтобы выделить больше памяти.
Неожиданный EOF / ошибка подключения
Сообщение об ошибке:
Или
FAILURE_WITH_TASK без трассировки стека в логах Fivetran.
Причина:
- Список доступа по IP не настроен для разрешения трафика Fivetran.
- Временные сетевые проблемы между Fivetran и ClickHouse Cloud.
- Повреждённые или недопустимые исходные данные приводят к сбою целевого коннектора.
Решения:
- Проверьте список доступа по IP: в ClickHouse Cloud перейдите в Settings > Security и добавьте IP-адреса Fivetran или разрешите доступ отовсюду.
- Повторите попытку: последние версии коннектора автоматически выполняют повторную попытку при ошибках EOF. Редкие ошибки (1–2 в день), скорее всего, носят временный характер.
- Если проблема сохраняется: откройте обращение в поддержку ClickHouse, указав временной интервал возникновения ошибки. Также попросите поддержку Fivetran проверить качество исходных данных.
Не удаётся сопоставить тип UInt64
Сообщение об ошибке:
Причина: Коннектор сопоставляет
LONG с
Int64, но не с
UInt64. Эта ошибка возникает, если в таблице под управлением Fivetran вручную изменить тип столбца.
Решения:
- Не изменяйте типы столбцов вручную в таблицах под управлением Fivetran.
- Чтобы устранить проблему: верните столбцу ожидаемый тип (например,
Int64) или удалите таблицу и повторно синхронизируйте её.
- Для пользовательских типов: создайте materialized view поверх таблицы под управлением Fivetran.
Для таблицы не задан первичный ключ
Сообщение об ошибке:
Причина: Для каждой таблицы ClickHouse требуется
ORDER BY. Если у источника нет первичного ключа, Fivetran автоматически добавляет
_fivetran_id. Эта ошибка возникает в редких случаях, когда в источнике определён первичный ключ, но в данных он отсутствует.
Решения:
- Обратитесь в службу поддержки Fivetran, чтобы проверить пайплайн источника.
- Проверьте schema источника: Убедитесь, что столбцы первичного ключа присутствуют в данных.
Не удается назначить ролевые гранты
Сообщение об ошибке:
Причина: Коннектор проверяет привилегии так:
Это возвращает только прямые назначения привилегий. Привилегии, выданные через роль ClickHouse, имеют
user_name = NULL и
role_name = 'my_role', поэтому эта проверка их не показывает.
Решение:
Выдайте привилегии напрямую пользователю Fivetran:
Лучшие практики
Выделенный сервис ClickHouse для Fivetran
При высокой нагрузке на ингестию рассмотрите возможность использования разделения вычислительных ресурсов в ClickHouse Cloud, чтобы создать выделенный сервис для рабочих нагрузок записи Fivetran. Это изолирует ингестию от аналитических запросов и предотвращает конкуренцию за ресурсы.
Например, можно использовать следующую архитектуру:
- Сервис A (запись): destination Fivetran + другие инструменты ингестии (ClickPipes, коннекторы Kafka)
- Сервис B (чтение): BI-инструменты, дашборды, ad hoc-запросы
Оптимизация запросов при чтении
ClickHouse использует
SharedReplacingMergeTree для целевых таблиц Fivetran — это версия движка таблицы
ReplacingMergeTree в ClickHouse Cloud. Повторяющиеся строки с одинаковым первичным ключом — это нормально: дедупликация происходит асинхронно во время фоновых слияний. При чтении данных нужно быть внимательными, чтобы не возвращать дубликаты, поскольку некоторые строки к этому моменту могли ещё не пройти дедупликацию.
Использование ключевого слова
FINAL — самый простой способ избежать дубликатов, поскольку оно принудительно выполняет слияние всех строк, которые к моменту чтения ещё не были дедуплицированы:
Есть способы оптимизировать эту операцию
FINAL — например, фильтровать по ключевым столбцам с помощью условия
WHERE. Подробнее см. в разделе производительность FINAL руководства по ReplacingMergeTree.
Если этих оптимизаций недостаточно, доступны и другие варианты, которые позволяют обойтись без
FINAL и при этом корректно обрабатывать дубликаты:
- Если вам нужно выполнить запрос к числовому столбцу, значение которого постоянно увеличивается, вы можете использовать
max(the_column).
- Если вам нужно получить последнее значение некоторых столбцов для определённого ключа, можно использовать
argMax(the_column, _fivetran_id).
Оптимизация первичного ключа и ORDER BY
Fivetran реплицирует первичный ключ исходной таблицы в предложение ClickHouse
ORDER BY. Если у источника нет первичного ключа, сортировочным ключом становится
_fivetran_id (UUID), что может привести к низкой производительности запросов, поскольку ClickHouse строит свой разреженный первичный индекс на основе столбцов
ORDER BY.
Рекомендации для этого случая, если других способов оптимизации недостаточно:
-
Используйте таблицы Fivetran как сырые промежуточные таблицы. Не выполняйте по ним аналитические запросы напрямую.
-
Если производительность запросов по-прежнему недостаточна, используйте Refreshable Materialized View, чтобы создать копию таблицы с
ORDER BY, оптимизированным под ваши шаблоны запросов. В отличие от incremental materialized views, refreshable materialized views повторно выполняют полный запрос по расписанию, что позволяет корректно обрабатывать операции
UPDATEи
DELETE, которые Fivetran выполняет во время синхронизации:Примечание
Избегайте incremental (non-refreshable) materialized views для таблиц под управлением Fivetran. Поскольку Fivetran выполняет операции
UPDATEи
DELETE, чтобы поддерживать синхронизацию данных, incremental materialized views не будут отражать эти изменения и будут содержать устаревшие или некорректные данные.
Не изменяйте вручную таблицы, управляемые Fivetran
Избегайте ручного изменения DDL в таблицах, управляемых Fivetran (например,
ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN). Коннектор ожидает schema, которую создал сам. Ручные изменения могут привести к ошибкам соответствия типов и сбоям из-за несоответствия schema.
Используйте materialized views для пользовательских преобразований.
Отладка
При диагностике сбоев:
- Проверьте
system.query_logв ClickHouse на наличие проблем на стороне сервера.
- Обратитесь в Fivetran за помощью при проблемах на стороне клиента.
Если вы обнаружили ошибку в коннекторе, создайте issue в GitHub или свяжитесь со службой поддержки ClickHouse.
Отладка синхронизаций Fivetran
Используйте следующие запросы, чтобы диагностировать сбои синхронизации со стороны ClickHouse.