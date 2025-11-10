Технический справочник

Рекомендуется не использовать пользователя default ; вместо этого создайте отдельного пользователя, который будет использоваться только для этого назначения Fivetran. Следующие команды, выполненные от имени пользователя default , создадут нового пользователя fivetran_user с необходимыми привилегиями.

CREATE USER fivetran_user IDENTIFIED BY '<password>'; -- use a secure password generator GRANT CURRENT GRANTS ON *.* TO fivetran_user;

Кроме того, вы можете отозвать у fivetran_user доступ к определённым базам данных. Например, выполнив следующую команду, мы ограничим доступ к базе данных default :

REVOKE ALL ON default.* FROM fivetran_user;

Вы можете выполнить эти команды в SQL-консоли ClickHouse.

Для назначения ClickHouse Cloud поддерживается необязательный JSON-файл конфигурации для расширенных сценариев использования. Этот файл позволяет тонко настроить поведение назначения, переопределив значения по умолчанию, которые управляют размером пакетов, параллелизмом, пулами соединений и тайм-аутами запросов.

Примечание Эта конфигурация полностью необязательна. Если файл не загружен, назначение использует оптимальные значения по умолчанию, которые хорошо подходят для большинства сценариев использования.

Файл должен быть корректным JSON и соответствовать schema, описанной ниже.

Если вам нужно изменить конфигурацию после первоначальной настройки, вы можете отредактировать настройки назначения в дашборде Fivetran и загрузить обновленный файл.

Файл конфигурации содержит раздел верхнего уровня:

{ "destination_configurations": { ... } }

В нем можно указать следующие настройки, которые управляют внутренним поведением самого целевого коннектора ClickHouse. Эти настройки влияют на то, как коннектор обрабатывает данные перед отправкой в ClickHouse.

Настройка Тип По умолчанию Допустимый диапазон Описание write_batch_size integer 100000 5,000 – 100,000 Количество строк в пакете для операций вставки, обновления и замены. select_batch_size integer 1500 200 – 1,500 Количество строк в пакете для SELECT-запросов, используемых при обновлениях. mutation_batch_size integer 1500 200 – 1,500 Количество строк в пакете для мутаций ALTER TABLE UPDATE в режиме истории. Уменьшите это значение, если SQL-команды получаются слишком большими. hard_delete_batch_size integer 1500 200 – 1,500 Количество строк в пакете для операций окончательного удаления при обычной синхронизации и в режиме истории. Уменьшите это значение, если SQL-команды получаются слишком большими.

Все поля необязательны. Если поле не указано, используется значение по умолчанию. Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, целевой коннектор сообщит об ошибке во время синхронизации. Неизвестные поля игнорируются без ошибок (предупреждение записывается в журнал), что обеспечивает совместимость с будущими версиями при добавлении новых настроек.

Пример:

{ "destination_configurations": { "write_batch_size": 50000, "select_batch_size": 200 } }

В назначении ClickHouse для Fivetran типы данных Fivetran сопоставляются с типами ClickHouse следующим образом:

Примечание BINARY, XML, LOCALTIME и JSON хранятся как String, поскольку тип String в ClickHouse может представлять произвольный набор байтов. Назначение добавляет комментарий к столбцу, указывающий исходный тип данных. Тип данных ClickHouse JSON не используется, поскольку он был помечен как устаревший и никогда не рекомендовался для использования в продакшене. ** Внимание: задача для отслеживания поддержки типа LOCALTIME: clickhouse-fivetran-destination #15.

Источники Fivetran могут отправлять значения даты и времени в диапазоне 0001-01-01, 9999-12-31. Типы даты в ClickHouse Cloud имеют более узкий диапазон, поэтому значения вне поддерживаемого диапазона молча приводятся к ближайшей границе:

Тип Fivetran Тип ClickHouse Cloud Минимальное значение Максимальное значение LOCALDATE Date32 1900-01-01 2299-12-31 LOCALDATETIME DateTime64(0, 'UTC') 1900-01-01 00:00:00 2262-04-11 23:47:16 INSTANT DateTime64(9, 'UTC') 1900-01-01 00:00:00 2262-04-11 23:47:16

Верхняя граница для INSTANT — 2262-04-11 23:47:16, потому что DateTime64(9) хранит наносекунды с эпохи в формате int64, а 2^63 - 1 наносекунд соответствует этой дате. Сам ClickHouse поддерживает DateTime64 с точностью <= 9 вплоть до 2299-12-31 23:59:59.

Верхняя граница для LOCALDATETIME также ограничена значением 2262-04-11 23:47:16 из-за известной ошибки в Go-драйвере ClickHouse: time.Time.UnixNano() вызывается для всех значений точности DateTime64 до масштабирования, что вызывает переполнение int64 для дат после 2262 года даже при точности 0.

В ClickHouse Cloud для целевой таблицы используется движок типа Replacing из семейства SharedMergeTree (а именно SharedReplacingMergeTree ) с версионированием по столбцу _fivetran_synced .

Каждый столбец, кроме первичных ключей (ключей сортировки) и столбцов метаданных Fivetran, создаётся как Nullable(T), где T — тип ClickHouse Cloud, определяемый на основе соответствия типов данных.

Структура таблицы зависит от режима синхронизации, настроенного для коннектора: мягкое удаление (по умолчанию) или режим истории (SCD Type 2).

В режиме мягкого удаления каждая целевая таблица содержит следующие столбцы метаданных:

Столбец Тип Описание _fivetran_synced DateTime64(9, 'UTC') Таймстамп, когда запись была синхронизирована Fivetran. Используется как столбец версии для SharedReplacingMergeTree . _fivetran_deleted Bool Маркер мягкого удаления. Устанавливается в true , когда запись в источнике удаляется. _fivetran_id String Автоматически сгенерированный уникальный идентификатор. Присутствует только в том случае, если в исходной таблице нет первичных ключей.

Например, в исходной таблице users есть столбец первичного ключа id ( INT ) и обычный столбец name ( STRING ). Целевая таблица будет определена следующим образом:

CREATE TABLE `users` ( `id` Int32, `name` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY id SETTINGS index_granularity = 8192

В этом случае столбец id выбран в качестве сортировочного ключа таблицы.

Если в исходной таблице несколько первичных ключей, они используются в том порядке, в котором указаны в определении исходной таблицы в Fivetran.

Например, есть исходная таблица items с первичными ключами id ( INT ) и name ( STRING ), а также дополнительным обычным столбцом description ( STRING ). Целевая таблица будет определена следующим образом:

CREATE TABLE `items` ( `id` Int32, `name` String, `description` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY (id, name) SETTINGS index_granularity = 8192

В этом случае столбцы id и name выбраны в качестве сортировочных ключей таблицы.

Если в исходной таблице нет первичного ключа, Fivetran добавит уникальный идентификатор в виде столбца _fivetran_id . Рассмотрим таблицу events , в которой в источнике есть только столбцы event ( STRING ) и timestamp ( LOCALDATETIME ). В этом случае целевая таблица будет выглядеть следующим образом:

CREATE TABLE events ( `event` Nullable(String), `timestamp` Nullable(DateTime), `_fivetran_id` String, `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY _fivetran_id SETTINGS index_granularity = 8192

Поскольку _fivetran_id уникален и других вариантов первичного ключа нет, он используется в качестве сортировочного ключа таблицы.

Когда режим истории включен, целевая таблица сохраняет все версии каждой записи, а не перезаписывает предыдущие значения. Тем самым реализуется Slowly Changing Dimension Type 2 (SCD Type 2), что позволяет вести полный журнал всех изменений.

В режиме истории каждая целевая таблица включает следующие столбцы метаданных:

Столбец Тип Описание _fivetran_synced DateTime64(9, 'UTC') Таймстамп, когда запись была синхронизирована Fivetran. Используется как столбец версии для SharedReplacingMergeTree . _fivetran_start DateTime64(9, 'UTC') Таймстамп, когда эта версия записи стала активной. Является частью сортировочного ключа таблицы. _fivetran_end Nullable(DateTime64(9, 'UTC')) Таймстамп, когда эта версия была заменена более новой. Для текущих активных записей устанавливается значение 2262-04-11 23:47:16 . _fivetran_active Nullable(Bool) Указывает, является ли эта версия записи текущей активной. _fivetran_id String Автоматически сгенерированный уникальный идентификатор. Присутствует только если в исходной таблице нет первичных ключей.

Столбец _fivetran_start всегда включается в выражение ORDER BY как последний элемент составного сортировочного ключа. Это позволяет нескольким версиям одной и той же записи (с разными временами начала) одновременно существовать в таблице.

Когда запись обновляется:

Для предыдущей версии значение _fivetran_end устанавливается равным значению _fivetran_start новой версии минус одна наносекунда, а _fivetran_active — false .

устанавливается равным значению новой версии минус одна наносекунда, а — . Новая версия вставляется со значением _fivetran_active , равным true , и _fivetran_end , установленным в 2262-04-11 23:47:16.000000000 (максимальное значение DateTime64(9) ).

Например, исходная таблица users содержит столбец первичного ключа id ( INT ) и обычные столбцы name ( STRING ) и status ( STRING ). Целевая таблица в режиме истории определяется следующим образом:

CREATE TABLE `users` ( `id` Int32, `name` Nullable(String), `status` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY (id, _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

В этом случае id и _fivetran_start образуют составной сортировочный ключ.

После нескольких синхронизаций таблица может содержать следующие данные:

id name status _fivetran_start _fivetran_end _fivetran_active 1 name 1 TODO 2025-11-10 20:57:00.000000000 2025-11-11 20:56:59.999000000 false 1 name 11 TODO 2025-11-11 20:57:00.000000000 2262-04-11 23:47:16.000000000 true 2 name 2 TODO 2025-11-10 20:57:00.000000000 2262-04-11 23:47:16.000000000 true

Запись id=1 имеет две версии: исходную ( name 1 , неактивную) и обновлённую ( name 11 , активную). Запись id=2 имеет только одну версию, и в настоящее время она активна.

Если у исходной таблицы несколько первичных ключей, все они включаются в ORDER BY , а _fivetran_start указывается последним элементом.

Например, есть исходная таблица items со столбцами первичного ключа id ( INT ) и name ( STRING ), а также дополнительным обычным столбцом description ( STRING ). Целевая таблица в режиме истории определяется следующим образом:

CREATE TABLE `items` ( `id` Int32, `name` String, `description` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY (id, name, _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

В этом случае id , name и _fivetran_start образуют составной сортировочный ключ.

Если в исходной таблице нет первичного ключа, Fivetran добавит уникальный идентификатор в виде столбца _fivetran_id , а _fivetran_start будет включён в сортировочный ключ. Рассмотрим таблицу events , которая в источнике содержит только столбцы event ( STRING ) и timestamp ( LOCALDATETIME ). Целевая таблица в режиме истории выглядит следующим образом:

CREATE TABLE events ( `event` Nullable(String), `timestamp` Nullable(DateTime), `_fivetran_id` String, `_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced) ORDER BY (_fivetran_id, _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

Поскольку _fivetran_id и _fivetran_start образуют составной сортировочный ключ.

SharedReplacingMergeTree выполняет фоновую дедупликацию данных только во время слияний и в непредсказуемый момент времени. Однако получить последнюю версию данных без дубликатов по запросу можно с помощью ключевого слова FINAL :

SELECT * FROM example FINAL LIMIT 1000

Ознакомьтесь с разделом оптимизация запросов на чтение" в руководстве по устранению неполадок, чтобы получить рекомендации по оптимизации запросов.