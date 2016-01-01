Интеграция с Delta Lake

Пользователи могут интегрироваться с форматом таблиц Delta Lake через функцию таблицы.

Функция Таблицы deltaLake

Предоставляет интерфейс в виде таблицы только для чтения к таблицам Delta Lake в Amazon S3.

url — URL бакета с путем к существующей таблице Delta Lake в S3.

— URL бакета с путем к существующей таблице Delta Lake в S3. aws_access_key_id , aws_secret_access_key - Долгосрочные учетные данные для пользователя учетной записи AWS. Вы можете использовать их для аутентификации ваших запросов. Эти параметры являются необязательными. Если учетные данные не указаны, они используются из конфигурации ClickHouse. Для получения дополнительной информации см. Использование S3 для хранения данных.

, - Долгосрочные учетные данные для пользователя учетной записи AWS. Вы можете использовать их для аутентификации ваших запросов. Эти параметры являются необязательными. Если учетные данные не указаны, они используются из конфигурации ClickHouse. Для получения дополнительной информации см. Использование S3 для хранения данных. format — формат файла.

— формат файла. structure — Структура таблицы. Формат 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

— Структура таблицы. Формат . compression — Параметр является необязательным. Поддерживаемые значения: none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst . По умолчанию сжатие будет автоматически определено по расширению файла.

Возвращаемое значение

Таблица с указанной структурой для чтения данных из указанной таблицы Delta Lake в S3.

Примеры

Выбор строк из таблицы в S3 https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/delta_lake/hits/ :

Смотрите Также