Подключите ClickHouse к Deepnote

Deepnote — это коллаборативный блокнот данных, разработанный для команд, чтобы находить и делиться инсайтами. В дополнение к совместимости с Jupyter он работает в облаке и предоставляет вам одно центральное место для совместной работы и эффективной работы над проектами в области Data Science.

Этот гид предполагает, что у вас уже есть аккаунт Deepnote и работающий экземпляр ClickHouse.

Если вы хотите изучить интерактивный пример выполнения запросов к ClickHouse из блокнотов данных Deepnote, нажмите кнопку ниже, чтобы запустить шаблонный проект, подключенный к песочнице ClickHouse.

В Deepnote выберите обзор "Integrations" и щелкните по плитке ClickHouse.

Укажите данные подключения к вашему экземпляру ClickHouse:

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваше соединение с ClickHouse защищено списком IP-адресов, вам может потребоваться разрешить IP-адреса Deepnote. Подробнее об этом можно прочитать в документации Deepnote. 3. Поздравляем! Теперь вы интегрировали ClickHouse в Deepnote.