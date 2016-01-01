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Подключите ClickHouse к Deepnote

Deepnote — это коллаборативный блокнот данных, разработанный для команд, чтобы находить и делиться инсайтами. В дополнение к совместимости с Jupyter он работает в облаке и предоставляет вам одно центральное место для совместной работы и эффективной работы над проектами в области Data Science.

Этот гид предполагает, что у вас уже есть аккаунт Deepnote и работающий экземпляр ClickHouse.

Интерактивный пример

Если вы хотите изучить интерактивный пример выполнения запросов к ClickHouse из блокнотов данных Deepnote, нажмите кнопку ниже, чтобы запустить шаблонный проект, подключенный к песочнице ClickHouse.

Подключение к ClickHouse

  1. В Deepnote выберите обзор "Integrations" и щелкните по плитке ClickHouse.
Плитка интеграции ClickHouse
  1. Укажите данные подключения к вашему экземпляру ClickHouse:

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Диалог деталей ClickHouse

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваше соединение с ClickHouse защищено списком IP-адресов, вам может потребоваться разрешить IP-адреса Deepnote. Подробнее об этом можно прочитать в документации Deepnote. 3. Поздравляем! Теперь вы интегрировали ClickHouse в Deepnote.

Использование интеграции ClickHouse.

  1. Начните с подключения к интеграции ClickHouse справа от вашего блокнота.

    Диалог деталей ClickHouse

  2. Теперь создайте новый блок запроса ClickHouse и выполните запрос к вашей базе данных. Результаты запроса будут сохранены как DataFrame и хранятся в переменной, указанной в SQL-блоке.

  3. Вы также можете преобразовать любой существующий SQL блок в блок ClickHouse.