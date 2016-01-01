Подключите ClickHouse к Deepnote
Deepnote — это коллаборативный блокнот данных, разработанный для команд, чтобы находить и делиться инсайтами. В дополнение к совместимости с Jupyter он работает в облаке и предоставляет вам одно центральное место для совместной работы и эффективной работы над проектами в области Data Science.
Этот гид предполагает, что у вас уже есть аккаунт Deepnote и работающий экземпляр ClickHouse.
Интерактивный пример
Если вы хотите изучить интерактивный пример выполнения запросов к ClickHouse из блокнотов данных Deepnote, нажмите кнопку ниже, чтобы запустить шаблонный проект, подключенный к песочнице ClickHouse.
Подключение к ClickHouse
- В Deepnote выберите обзор "Integrations" и щелкните по плитке ClickHouse.
- Укажите данные подключения к вашему экземпляру ClickHouse:
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваше соединение с ClickHouse защищено списком IP-адресов, вам может потребоваться разрешить IP-адреса Deepnote. Подробнее об этом можно прочитать в документации Deepnote. 3. Поздравляем! Теперь вы интегрировали ClickHouse в Deepnote.
Использование интеграции ClickHouse.
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Начните с подключения к интеграции ClickHouse справа от вашего блокнота.
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Теперь создайте новый блок запроса ClickHouse и выполните запрос к вашей базе данных. Результаты запроса будут сохранены как DataFrame и хранятся в переменной, указанной в SQL-блоке.
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Вы также можете преобразовать любой существующий SQL блок в блок ClickHouse.