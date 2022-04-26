Руководства

{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id') }} with actor_summary as ( SELECT id, any(actor_name) as name, uniqExact(movie_id) as num_movies, avg(rank) as avg_rank, uniqExact(genre) as genres, uniqExact(director_name) as directors, max(created_at) as updated_at FROM ( SELECT {{ source('imdb', 'actors') }}.id as id, concat({{ source('imdb', 'actors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'actors') }}.last_name) as actor_name, {{ source('imdb', 'movies') }}.id as movie_id, {{ source('imdb', 'movies') }}.rank as rank, genre, concat({{ source('imdb', 'directors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'directors') }}.last_name) as director_name, created_at FROM {{ source('imdb', 'actors') }} JOIN {{ source('imdb', 'roles') }} ON {{ source('imdb', 'roles') }}.actor_id = {{ source('imdb', 'actors') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movies') }} ON {{ source('imdb', 'movies') }}.id = {{ source('imdb', 'roles') }}.movie_id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'genres') }} ON {{ source('imdb', 'genres') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movie_directors') }} ON {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'directors') }} ON {{ source('imdb', 'directors') }}.id = {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.director_id ) GROUP BY id ) select * from actor_summary {% if is_incremental() %} -- this filter will only be applied on an incremental run where id > (select max(id) from {{ this }}) or updated_at > (select max(updated_at) from {{this}}) {% endif %}