Подключение Databrain к ClickHouse

Databrain — это встраиваемая аналитическая платформа, которая позволяет создавать и предоставлять вашим клиентам интерактивные дашборды, метрики и визуализации данных. Databrain подключается к ClickHouse с использованием HTTPS-интерфейса, что упрощает визуализацию и анализ данных ClickHouse с помощью современного и удобного интерфейса.

В этом руководстве пошагово описано, как подключить Databrain к вашему инстансу ClickHouse.

База данных ClickHouse, развернутая как в вашей собственной инфраструктуре, так и в ClickHouse Cloud.

Учетная запись Databrain.

Рабочее пространство Databrain для подключения вашего источника данных.

Чтобы подключиться к ClickHouse по HTTP(S), вам потребуется следующая информация:

Параметр(ы) Описание HOST и PORT Обычно используется порт 8443 при использовании TLS или 8123 при отсутствии TLS. DATABASE NAME По умолчанию существует база данных default ; используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться. USERNAME и PASSWORD По умолчанию имя пользователя — default . Используйте имя пользователя, соответствующее вашему сценарию.

Сведения о вашем сервисе ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис и нажмите Connect:

Выберите HTTPS. Параметры подключения отображаются в примере команды curl .

Если вы используете самостоятельное (self-managed) развертывание ClickHouse, параметры подключения задаются администратором ClickHouse.

Если в вашем экземпляре ClickHouse включена фильтрация по IP, вам нужно добавить IP-адреса Databrain в список разрешённых.

Для пользователей ClickHouse Cloud:

Перейдите к своему сервису в консоли ClickHouse Cloud Откройте Settings → Security Добавьте IP-адреса Databrain в список разрешённых

Совет Обратитесь к документации по добавлению IP-адресов Databrain в список разрешённых для получения актуального списка IP-адресов, которые нужно разрешить.

Войдите в свою учётную запись Databrain и перейдите в рабочее пространство, в котором вы хотите добавить источник данных. Нажмите Data Sources в навигационном меню.

Нажмите Add a Data Source или Connect Data Source. Выберите ClickHouse из списка доступных коннекторов.

Заполните данные для подключения: Destination Name : Укажите понятное имя для этого подключения (например, "Production ClickHouse" или "Analytics DB")

: Укажите понятное имя для этого подключения (например, "Production ClickHouse" или "Analytics DB") Host : Укажите URL хоста ClickHouse (например, https://your-instance.region.aws.clickhouse.cloud )

: Укажите URL хоста ClickHouse (например, ) Port : Укажите 8443 (порт HTTPS по умолчанию для ClickHouse)

: Укажите (порт HTTPS по умолчанию для ClickHouse) Username : Укажите имя пользователя ClickHouse

: Укажите имя пользователя ClickHouse Password: Укажите пароль пользователя ClickHouse

Нажмите Test Connection, чтобы проверить, что Databrain может подключиться к вашему экземпляру ClickHouse. После успешного подключения нажмите Save или Connect, чтобы добавить источник данных.

Убедитесь, что у пользователя ClickHouse, с которым вы выполняете подключение, есть необходимые права доступа:

-- Предоставить права на чтение информации о схеме GRANT SELECT ON information_schema.* TO your_databrain_user; -- Предоставить права на чтение для вашей базы данных и таблиц GRANT SELECT ON your_database.* TO your_databrain_user;

Замените your_databrain_user и your_database на фактические имя пользователя и имя базы данных.

После подключения перейдите в своё рабочее пространство Databrain. В обозревателе данных Databrain вы увидите свои таблицы ClickHouse.

Нажмите на таблицу, чтобы изучить её схему и просмотреть данные.

Нажмите Create Metric, чтобы начать построение визуализаций на основе данных ClickHouse. Выберите источник данных ClickHouse и таблицу, которую вы хотите визуализировать. Используйте интуитивный интерфейс Databrain, чтобы: выбирать измерения и показатели;

применять фильтры и агрегации;

выбирать типы визуализаций (гистограммы, линейные графики, круговые диаграммы, таблицы и т. д.);

добавлять произвольные SQL-запросы для продвинутого анализа. Сохраните метрику, чтобы повторно использовать её на разных дашбордах.

Нажмите Create Dashboard, чтобы начать создание дашборда. Добавляйте метрики на дашборд, перетаскивая сохранённые метрики. Настройте компоновку и внешний вид дашборда.

Поделитесь дашбордом с вашей командой или встроите его в приложение.

Databrain предлагает несколько расширенных возможностей при работе с ClickHouse:

Пользовательская SQL-консоль : пишите и выполняйте произвольные SQL-запросы напрямую к вашей базе данных ClickHouse

: пишите и выполняйте произвольные SQL-запросы напрямую к вашей базе данных ClickHouse Многотенантная и однотенантная архитектуры (multi-tenancy и single-tenancy) : подключайте вашу базу данных ClickHouse как с однотенантной, так и с многотенантной архитектурой

: подключайте вашу базу данных ClickHouse как с однотенантной, так и с многотенантной архитектурой Планирование отчётов : планируйте автоматическую генерацию отчётов и отправляйте их по электронной почте заинтересованным сторонам

: планируйте автоматическую генерацию отчётов и отправляйте их по электронной почте заинтересованным сторонам Инсайты на основе ИИ : используйте ИИ для генерации сводок и инсайтов из ваших данных

: используйте ИИ для генерации сводок и инсайтов из ваших данных Встраиваемая аналитика : встраивайте дашборды и метрики напрямую в ваши приложения

: встраивайте дашборды и метрики напрямую в ваши приложения Семантический уровень: создавайте повторно используемые модели данных и бизнес-логику

Если не удаётся подключиться к ClickHouse:

Проверьте учётные данные: Ещё раз проверьте имя пользователя, пароль и URL хоста Проверьте порт: Убедитесь, что используется порт 8443 для HTTPS (или 8123 для HTTP, если не используется SSL) Белый список IP-адресов: Убедитесь, что IP-адреса Databrain внесены в белый список в настройках файервола/безопасности ClickHouse SSL/TLS: Убедитесь, что SSL/TLS корректно настроен, если используется HTTPS Права пользователя: Убедитесь, что у пользователя есть привилегии SELECT на information_schema и целевые базы данных

Если запросы выполняются медленно:

Оптимизируйте запросы: Эффективно используйте фильтры и агрегирующие функции Создавайте материализованные представления: Для часто используемых агрегаций рассмотрите возможность создания материализованных представлений в ClickHouse Используйте подходящие типы данных: Убедитесь, что в схеме ClickHouse используются оптимальные типы данных Оптимизируйте индексы: Используйте первичные ключи и пропускающие индексы ClickHouse

Дополнительные сведения о возможностях Databrain и создании эффективной аналитики: