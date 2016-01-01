Интеграция ClickHouse с Kafka с использованием именованных коллекций

В этом руководстве мы изучим, как подключить ClickHouse к Kafka с использованием именованных коллекций. Использование файла конфигурации для именованных коллекций предлагает несколько преимуществ:

Централизованное и более легкое управление параметрами конфигурации.

Изменения параметров могут быть внесены без изменения определения SQL таблиц.

Легкий обзор и устранение неполадок в конфигурациях путем проверки одного файла конфигурации.

Это руководство было протестировано на Apache Kafka 3.4.1 и ClickHouse 24.5.1.

В этом документе предполагается, что у вас есть:

Рабочий кластер Kafka. Настроенный и работающий кластер ClickHouse. Базовые знания SQL и знакомство с конфигурациями ClickHouse и Kafka.

Убедитесь, что у пользователя, создающего именованную коллекцию, есть необходимые права доступа:

Смотрите Руководство по управлению пользователями для получения дополнительной информации об отключении управления доступом.

Добавьте следующий раздел в ваш файл ClickHouse config.xml :

Настройте адреса Kafka и связанные конфигурации в соответствии с вашей настройкой кластера Kafka. Раздел перед <kafka> содержит параметры движка ClickHouse Kafka. Для полного списка параметров смотрите Параметры движка Kafka. Раздел внутри <kafka> содержит расширенные параметры конфигурации Kafka. Для получения дополнительных параметров обратитесь к конфигурации librdkafka. В этом примере используется протокол безопасности SASL_SSL и механизм PLAIN . Настройте эти параметры в зависимости от конфигурации вашего кластера Kafka.

Создайте необходимые базы данных и таблицы в вашем кластере ClickHouse. Если вы запускаете ClickHouse как единый узел, опустите часть кластера в SQL команде и используйте любой другой движок вместо ReplicatedMergeTree .

Создайте первую таблицу Kafka для первого кластера Kafka:

Создайте вторую таблицу Kafka для второго кластера Kafka:

Создайте таблицу для первой таблицы Kafka:

Создайте таблицу для второй таблицы Kafka:

Создайте материализованное представление для вставки данных из первой таблицы Kafka в первую реплицированную таблицу:

Создайте материализованное представление для вставки данных из второй таблицы Kafka во вторую реплицированную таблицу:

Теперь вы должны видеть соответствующие группы потребителей на ваших кластерах Kafka:

cluster_1_clickhouse_consumer на cluster_1

на cluster_2_clickhouse_consumer на cluster_2

Запустите следующие запросы на любом узле ClickHouse, чтобы увидеть данные в обеих таблицах:

В этом руководстве данные, поступающие в обе темы Kafka, одинаковы. В вашем случае они будут различаться. Вы можете добавить столько кластеров Kafka, сколько хотите.

Пример вывода: