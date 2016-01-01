Подключение dlt к ClickHouse
dlt — это библиотека с открытым исходным кодом, которую вы можете добавить в свои Python-скрипты для загрузки данных из различных и часто неаккуратных источников данных в хорошо структурированные, живые наборы данных.
Установка dlt с зависимостями ClickHouse
Чтобы установить библиотеку
dlt с зависимостями для ClickHouse:
Руководство по настройке
1. Инициализация проекта dlt
Начните с инициализации нового проекта
dlt следующим образом:
Эта команда инициализирует ваш конвейер с шахматами в качестве источника и ClickHouse в качестве назначения.
Вышеуказанная команда генерирует несколько файлов и директорий, включая
.dlt/secrets.toml и файл требований для ClickHouse. Вы можете установить необходимые зависимости, указанные в файле требований, выполнив следующую команду:
или с помощью команды
pip install dlt[clickhouse], которая установит библиотеку
dlt и необходимые зависимости для работы с ClickHouse в качестве назначения.
2. Настройка базы данных ClickHouse
Чтобы загрузить данные в ClickHouse, вам нужно создать базу данных ClickHouse. Вот общий план действий:
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Вы можете использовать существующую базу данных ClickHouse или создать новую.
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Чтобы создать новую базу данных, подключитесь к вашему серверу ClickHouse с помощью командной строки
clickhouse-clientили SQL-клиента на ваш выбор.
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Выполните следующие SQL-команды для создания новой базы данных, пользователя и предоставления необходимых прав:
3. Добавление учетных данных
Затем настройте учетные данные ClickHouse в файле
.dlt/secrets.toml, как показано ниже:
HTTP_PORT
Параметр
http_port указывает номер порта, который будет использоваться при подключении к HTTP-интерфейсу сервера ClickHouse. Это отличается от стандартного порта 9000, который используется для протокола TCP.
Вы должны установить
http_port, если не используете внешнее хранение (т.е. вы не устанавливаете параметр staging в вашем конвейере). Это связано с тем, что встроенное локальное хранилище ClickHouse использует библиотеку clickhouse content, которая общается с ClickHouse по HTTP.
Убедитесь, что ваш сервер ClickHouse настроен для приема HTTP-подключений на порту, указанном в
http_port. Например, если вы установите
http_port = 8443, то ClickHouse должен слушать HTTP-запросы на порту 8443. Если вы используете внешнее хранение, вы можете опустить параметр
http_port, поскольку clickhouse-connect не будет использоваться в этом случае.
Вы можете передать строку подключения к базе данных, аналогичную той, что используется библиотекой
clickhouse-driver. Учётные данные выше будут выглядеть так:
Диспозиция записи
Все диспозиции записи поддерживаются.
Диспозиции записи в библиотеке dlt определяют, как данные должны быть записаны в назначение. Существует три типа диспозиций записи:
Заменить: Эта диспозиция заменяет данные в назначении данными из ресурса. Она удаляет все классы и объекты и воссоздает схему перед загрузкой данных. Вы можете узнать больше об этом здесь.
Слить: Эта диспозиция записи сливает данные из ресурса с данными в назначении. Для диспозиции
merge вам нужно будет указать
primary_key для ресурса. Вы можете узнать больше об этом здесь.
Добавить: Это диспозиция по умолчанию. Она добавляет данные к существующим данным в назначении, игнорируя поле
primary_key.
Загрузка данных
Данные загружаются в ClickHouse с использованием наиболее эффективного метода в зависимости от источника данных:
- Для локальных файлов библиотека
clickhouse-connectиспользуется для прямой загрузки файлов в таблицы ClickHouse с помощью команды
INSERT.
- Для файлов в удаленном хранилище, таких как
S3,
Google Cloud Storageили
Azure Blob Storage, используются функции таблиц ClickHouse, такие как s3, gcs и azureBlobStorage, для чтения файлов и вставки данных в таблицы.
Наборы данных
Clickhouse не поддерживает несколько наборов данных в одной базе данных, в то время как
dlt зависит от наборов данных по нескольким причинам. Для того чтобы
Clickhouse работал с
dlt, таблицы, сгенерированные
dlt в вашей базе данных
Clickhouse, будут иметь имена, предваренные именем набора данных, разделенного настраиваемым
dataset_table_separator. Кроме того, будет создана специальная таблица-сигнал, которая не содержит никаких данных, позволяя
dlt распознавать, какие виртуальные наборы данных уже существуют в назначении
Clickhouse.
Поддерживаемые форматы файлов
- jsonl является предпочтительным форматом как для прямой загрузки, так и для хранения.
- parquet поддерживается как для прямой загрузки, так и для хранения.
Назначение
clickhouse имеет несколько специфических отклонений от стандартных SQL-назначений:
Clickhouseимеет экспериментальный тип данных
object, но мы обнаружили его немного непредсказуемым, поэтому назначение dlt clickhouse будет загружать сложные типы данных в текстовую колонку. Если вам нужна эта функция, свяжитесь с нашим сообществом в Slack, и мы рассмотрим возможность её добавления.
Clickhouseне поддерживает тип данных
time. Время будет загружено в текстовую колонку.
Clickhouseне поддерживает тип данных
binary. Вместо этого двоичные данные будут загружены в текстовую колонку. При загрузке из
jsonlдвоичные данные будут строкой base64, а при загрузке из parquet объект
binaryбудет преобразован в
text.
Clickhouseпозволяет добавлять колонки в заполнилиенную таблицу, которые не являются нулевыми.
Clickhouseможет вызывать ошибки округления в определенных условиях при использовании типов данных float или double. Если вы не можете позволить себе округления, убедитесь, что используете тип данных decimal. Например, загрузка значения 12.7001 в колонку double с установленным форматом файла загрузки
jsonlпредсказуемо вызовет ошибку округления.
Поддерживаемые подсказки для колонок
ClickHouse поддерживает следующие подсказки для колонок:
primary_key- отмечает колонку как часть первичного ключа. Несколько колонок могут иметь эту подсказку для создания составного первичного ключа.
Двигатель таблицы
По умолчанию таблицы создаются с использованием движка таблиц
ReplicatedMergeTree в ClickHouse. Вы можете указать альтернативный движок таблицы, используя
table_engine_type с адаптером clickhouse:
Поддерживаемые значения:
merge_tree- создаёт таблицы с использованием движка
MergeTree
replicated_merge_tree(по умолчанию) - создаёт таблицы с использованием движка
ReplicatedMergeTree
Поддержка хранения
ClickHouse поддерживает Amazon S3, Google Cloud Storage и Azure Blob Storage в качестве мест назначения для хранения файлов.
dlt загружает файлы Parquet или jsonl в место хранения и использует функции таблиц ClickHouse для загрузки данных напрямую из сохранённых файлов.
Пожалуйста, обратитесь к документации по файловым системам, чтобы узнать, как настроить учетные данные для мест хранения:
Чтобы запустить конвейер с включенным хранением:
Использование Google Cloud Storage в качестве площадки для хранения
dlt поддерживает использование Google Cloud Storage (GCS) в качестве площадки для хранения при загрузке данных в ClickHouse. Это обрабатывается автоматически ключевыми функциями ClickHouse GCS таблиц, которые dlt использует под капотом.
Функция таблицы GCS ClickHouse поддерживает только аутентификацию с использованием ключей Hash-based Message Authentication Code (HMAC). Для этого GCS предоставляет режим совместимости с S3, который эмулирует API Amazon S3. ClickHouse использует это, чтобы разрешить доступ к корзинам GCS через свою интеграцию S3.
Чтобы настроить GCS-охранитель с аутентификацией HMAC в dlt:
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Создайте HMAC-ключи для вашей учетной записи службы GCS, следуя руководству Google Cloud.
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Настройте HMAC-ключи, а также
client_email,
project_idи
private_keyдля вашей учетной записи службы в настройках назначения ClickHouse вашего проекта dlt в
config.toml:
Примечание: В дополнение к HMAC-ключам
gcp_access_key_id и
gcp_secret_access_key вам теперь также необходимо предоставить
client_email,
project_id и
private_key для вашей учетной записи службы в разделе
[destination.filesystem.credentials]. Это связано с тем, что поддержка GCS-охранителей теперь реализована как временное решение и все еще не оптимизирована.
dlt передаст эти учетные данные ClickHouse, который обрабатывает аутентификацию и доступ к GCS.
В настоящее время идет активная работа по упрощению и улучшению настройки GCS хранилища для назначения dlt ClickHouse в будущем. Правильная поддержка GCS-охранителей отслеживается в следующих вопросах GitHub:
- Сделать файловое назначение работать с gcs в режиме совместимости s3
- Поддержка площадки хранения Google Cloud Storage поддержка
Поддержка dbt
Интеграция с dbt в общем поддерживается через dbt-clickhouse.
Синхронизация состояния
dlt
Это назначение полностью поддерживает синхронизацию состояния dlt.