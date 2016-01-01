Работа с Parquet в ClickHouse
Parquet — это эффективный формат файла для хранения данных в колоночном виде. ClickHouse поддерживает как чтение, так и запись файлов Parquet.
Когда вы ссылаетесь на путь к файлу в запросе, из которого ClickHouse попытается прочитать, будет зависеть от варианта ClickHouse, который вы используете.
Если вы используете
clickhouse-local, он будет читать из местоположения, относительно того, где вы запустили ClickHouse Local. Если вы используете ClickHouse Server или ClickHouse Cloud через
clickhouse client, он будет читать из местоположения, относительно каталога
/var/lib/clickhouse/user_files/ на сервере.
Импорт из Parquet
Перед загрузкой данных мы можем использовать file() функцию, чтобы изучить структуру пример файла parquet:
Мы использовали Parquet в качестве второго аргумента, чтобы ClickHouse знал формат файла. Это выведет колонки с типами:
Мы также можем изучить файлы перед фактическим импортом данных, используя всю мощь SQL:
Мы можем пропустить явную установку формата для
file() и
INFILE/
OUTFILE. В этом случае ClickHouse автоматически определит формат на основе расширения файла.
Импорт в существующую таблицу
Давайте создадим таблицу, в которую мы импортируем данные Parquet:
Теперь мы можем импортировать данные с помощью инструкции
FROM INFILE:
Обратите внимание, как ClickHouse автоматически преобразовал строки Parquet (в колонке
date) в тип
Date. Это происходит потому, что ClickHouse автоматически выполняет преобразование типа на основе типов в целевой таблице.
Вставка локального файла на удаленный сервер
Если вы хотите вставить локальный файл Parquet на удаленный сервер ClickHouse, вы можете сделать это, перенаправив содержимое файла в
clickhouse-client, как показано ниже:
Создание новых таблиц из файлов Parquet
Поскольку ClickHouse читает схему файла parquet, мы можем создавать таблицы на лету:
Это автоматически создаст и заполнит таблицу из заданного файла parquet:
По умолчанию ClickHouse строг к именам колонок, типам и значениям. Но иногда мы можем пропустить несуществующие колонки или неподдерживаемые значения во время импорта. Это можно настроить с помощью настроек Parquet.
Экспорт в формат Parquet
При использовании
INTO OUTFILE с ClickHouse Cloud вам нужно будет выполнять команды в
clickhouse client на машине, где файл будет записан.
Чтобы экспортировать любую таблицу или результат запроса в файл Parquet, мы можем использовать инструкцию
INTO OUTFILE:
Это создаст файл
export.parquet в рабочем каталоге.
Типы данных ClickHouse и Parquet
Типы данных ClickHouse и Parquet в основном идентичны, но все же немного различаются. Например, ClickHouse экспортирует тип
DateTime как
int64 Parquet. Если мы затем импортируем это обратно в ClickHouse, мы увидим числа (файл time.parquet):
В этом случае может быть использовано преобразование типов:
Дальнейшее чтение
ClickHouse вводит поддержку множества форматов, как текстовых, так и двоичных, чтобы покрыть различные сценарии и платформы. Изучите больше форматов и способы работы с ними в следующих статьях:
- Форматы CSV и TSV
- Avro, Arrow и ORC
- Форматы JSON
- Regex и шаблоны
- Нативные и двоичные форматы
- SQL форматы
Также ознакомьтесь с clickhouse-local - переносным полнофункциональным инструментом для работы с локальными/удаленными файлами без необходимости в сервере ClickHouse.