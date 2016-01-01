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Обзор


ClickHouse предоставляет несколько подходов для работы с JSON, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, а также сферы применения. В этом руководстве мы рассмотрим, как загружать JSON и оптимально разрабатывать вашу схему. Это руководство состоит из следующих разделов:

Важно: Новый тип JSON доступен в бета-версии

Это руководство учитывает существующие методы работы с JSON. Новый тип JSON доступен в бета-версии. Дополнительные детали здесь.