Обзор

ClickHouse предоставляет несколько подходов для работы с JSON, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, а также сферы применения. В этом руководстве мы рассмотрим, как загружать JSON и оптимально разрабатывать вашу схему. Это руководство состоит из следующих разделов: