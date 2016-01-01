Обзор
ClickHouse предоставляет несколько подходов для работы с JSON, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, а также сферы применения. В этом руководстве мы рассмотрим, как загружать JSON и оптимально разрабатывать вашу схему. Это руководство состоит из следующих разделов:
- Загрузка JSON - Загрузка и выполнение запросов к JSON (в частности, NDJSON) в ClickHouse с простыми схемами.
- Выведение схемы JSON - Использование вывода схемы JSON для выполнения запросов к JSON и создания схем таблиц.
- Проектирование схемы JSON - Шаги по проектированию и оптимизации вашей схемы JSON.
- Экспорт JSON - Как экспортировать JSON.
- Обработка других форматов JSON - Несколько советов по обработке форматов JSON, отличных от NDJSON.
- Другие подходы к моделированию JSON - Расширенные подходы к моделированию JSON. Не рекомендуется.
Важно: Новый тип JSON доступен в бета-версии
Это руководство учитывает существующие методы работы с JSON. Новый тип JSON доступен в бета-версии. Дополнительные детали здесь.