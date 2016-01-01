Обработка других форматов

Ранее приведенные примеры загрузки данных JSON предполагают использование JSONEachRow (ndjson). Мы предоставляем примеры загрузки JSON в других распространенных форматах ниже.

Одна из самых популярных форм JSON данных — это список объектов JSON в массиве JSON, как в этом примере:

Давайте создадим таблицу для такого рода данных:

Чтобы импортировать список объектов JSON, мы можем использовать формат JSONEachRow (вставляя данные из файла list.json):

Мы использовали клаузу FROM INFILE для загрузки данных из локального файла, и можем видеть, что импорт прошел успешно:

Многие приложения могут записывать данные в формате JSON, так что каждая строка лога является отдельным объектом JSON, как в этом файле:

Тот же формат JSONEachRow может работать с такими файлами:

В некоторых случаях список объектов JSON может быть закодирован как свойства объектов, а не как элементы массива (см. objects.json для примера):

ClickHouse может загружать данные из такого рода данных, используя формат JSONObjectEachRow :

Предположим, мы также хотим сохранить значения ключей родительского объекта в таблице. В этом случае мы можем использовать следующую опцию для определения имени колонки, в которую мы хотим сохранить значения ключей:

Теперь мы можем проверить, какие данные будут загружены из оригинального JSON файла, используя функцию file() :

Обратите внимание, что колонка id была правильно заполнена значениями ключей.

Иногда, для экономии места, JSON файлы кодируются в массивы вместо объектов. В этом случае мы имеем дело со списком JSON массивов:

В этом случае ClickHouse загрузит эти данные и придаст каждому значению соответствующую колонку на основе его порядка в массиве. Мы используем формат JSONCompactEachRow для этого:

В некоторых случаях данные могут быть закодированы по колонкам, а не по строкам. В этом случае родительский объект JSON содержит колонки со значениями. Посмотрите на следующий файл:

ClickHouse использует формат JSONColumns для разбора данных, отформатированных таким образом:

Также поддерживается более компактный формат при работе с массивом колонок, а не с объектом, с использованием формата JSONCompactColumns :

Существуют случаи, когда вы можете захотеть сохранить JSON объекты в одном столбце String (или JSON) вместо их разбора. Это может быть полезно, когда речь идет о списке JSON объектов с различными структурами. Давайте возьмем этот файл, где у нас есть несколько различных JSON объектов внутри родительского списка:

Мы хотим сохранить оригинальные JSON объекты в следующую таблицу:

Теперь мы можем загрузить данные из файла в эту таблицу, используя формат JSONAsString , чтобы сохранить JSON объекты вместо их разбора:

И мы можем использовать JSON функции для запроса сохраненных объектов:

Обратите внимание, что JSONAsString отлично работает в случаях, когда у нас есть файлы, отформатированные как JSON объекты на строку (обычно используются с форматом JSONEachRow ).

В случаях, когда мы имеем дело с вложенными JSON объектами, мы можем дополнительно определить схему и использовать сложные типы ( Array , Тип данных Object или Tuple ) для загрузки данных:

Мы можем ссылаться на вложенные ключи JSON, включив следующую настройку:

Это позволяет нам ссылаться на ключи вложенных объектов JSON с использованием точечной нотации (не забудьте обернуть их в символы обратной кавычки для корректной работы):

Таким образом, мы можем развернуть вложенные JSON объекты или использовать некоторые вложенные значения, чтобы сохранить их как отдельные колонки.

По умолчанию ClickHouse будет игнорировать неизвестные колонки при импорте JSON данных. Давайте попробуем импортировать оригинальный файл в таблицу без колонки month :

Мы можем все еще вставить оригинальные JSON данные с 3 колонками в эту таблицу:

ClickHouse будет игнорировать неизвестные колонки во время импорта. Это можно отключить с помощью настройки input_format_skip_unknown_fields:

ClickHouse выбросит исключения в случаях несоответствия структуры JSON и колонок таблицы.

ClickHouse позволяет экспортировать и импортировать данные из файлов, закодированных в BSON. Этот формат используется некоторыми СУБД, например, базой данных MongoDB.

Чтобы импортировать данные BSON, мы используем формат BSONEachRow. Давайте импортируем данные из этого BSON файла:

Мы также можем экспортировать в BSON файлы, используя тот же формат: