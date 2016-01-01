Экспорт JSON

Практически любой формат JSON, используемый для импорта, можно использовать и для экспорта. Наиболее популярный формат — это JSONEachRow :

Или мы можем использовать JSONCompactEachRow , чтобы сэкономить место на диске, пропуская имена колонок:

ClickHouse уважает типы данных и будет экспортировать JSON в соответствии со стандартами. Но в тех случаях, когда нам нужно, чтобы все значения были закодированы как строки, мы можем использовать формат JSONStringsEachRow:

Теперь числовая колонка hits закодирована как строка. Экспорт в виде строк поддерживается для всех форматов JSON*, просто исследуйте форматы JSONStrings\* и JSONCompactStrings\* :

Общий формат JSON, который популярен в приложениях, будет экспортировать не только результирующие данные, но и типы колонок, и статистику запроса:

Формат JSONCompact выведет ту же метаданную информацию, но использует компактную форму для самих данных:

Рассмотрите варианты JSONStrings или JSONCompactStrings , чтобы закодировать все значения как строки.

Более эффективный способ получить данные, а также их структуру, — использовать формат JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes :

Этот формат будет использовать компактный JSON с двумя заголовочными строками с именами и типами колонок. Этот формат можно использовать для загрузки данных в другой экземпляр ClickHouse (или в другие приложения).

Чтобы сохранить экспортированные данные JSON в файл, мы можем использовать конструкцию INTO OUTFILE:

ClickHouse потребовалось всего 2 секунды, чтобы экспортировать почти 37 миллионов записей в файл JSON. Мы также можем экспортировать, используя конструкцию COMPRESSION , чтобы включить сжатие на лету:

Это занимает больше времени, но генерирует значительно меньший сжатый файл: