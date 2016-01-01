Импорт различных форматов данных в ClickHouse
В этом разделе документации вы можете найти примеры загрузки из различных типов файлов.
Бинарные
Экспортируйте и загружайте бинарные форматы, такие как ClickHouse Native, MessagePack, Protocol Buffers и Cap’n Proto.
CSV и TSV
Импортируйте и экспортируйте семейство CSV, включая TSV, с пользовательскими заголовками и разделителями.
JSON
Загружайте и экспортируйте JSON в различных форматах, включая объекты и NDJSON с разделением по строкам.
Данные Parquet
Обрабатывайте общие форматы Apache, такие как Parquet и Arrow.
Данные SQL
Нужен дамп SQL для импорта в MySQL или Postgresql? Вы попали по адресу.
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