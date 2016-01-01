Импорт различных форматов данных в ClickHouse

В этом разделе документации вы можете найти примеры загрузки из различных типов файлов.

Экспортируйте и загружайте бинарные форматы, такие как ClickHouse Native, MessagePack, Protocol Buffers и Cap’n Proto.

Импортируйте и экспортируйте семейство CSV, включая TSV, с пользовательскими заголовками и разделителями.

Загружайте и экспортируйте JSON в различных форматах, включая объекты и NDJSON с разделением по строкам.

Обрабатывайте общие форматы Apache, такие как Parquet и Arrow.

Нужен дамп SQL для импорта в MySQL или Postgresql? Вы попали по адресу.

Если вы ищете подключение инструмента BI, такого как Grafana, Tableau и других, ознакомьтесь с категорией Визуализация в документации.