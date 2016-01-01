Интеграция MySQL с ClickHouse

Эта страница описывает использование двигателя таблиц MySQL для чтения из таблицы MySQL.

Двигатель таблиц MySQL позволяет подключить ClickHouse к MySQL. SELECT и INSERT команды могут выполняться как в ClickHouse, так и в таблице MySQL. Эта статья иллюстрирует основные методы использования двигателя таблиц MySQL .

Создайте базу данных в MySQL:

Создайте таблицу:

Вставьте примеры строк:

Создайте пользователя для подключения из ClickHouse:

Предоставьте необходимые привилегии. (В демонстрационных целях пользователю mysql_clickhouse предоставляются административные права.)

примечание Если вы используете эту функцию в ClickHouse Cloud, вам может потребоваться разрешить IP-адреса ClickHouse Cloud для доступа к вашему экземпляру MySQL. Проверьте API конечных точек Cloud ClickHouse для получения сведений об исходящем трафике.

Теперь давайте создадим таблицу ClickHouse, которая использует двигатель таблиц MySQL :

Минимальные параметры:

parameter Описание пример host имя хоста или IP mysql-host.domain.com database имя базы данных mysql db1 table имя таблицы mysql table1 user имя пользователя для подключения к mysql mysql_clickhouse password пароль для подключения к mysql Password123!

примечание Просмотрите страницу документации двигателя таблиц MySQL для полного списка параметров.

В MySQL вставьте образец строки:

Обратите внимание, что существующие строки из таблицы MySQL находятся в таблице ClickHouse, вместе с новой строкой, которую вы только что добавили:

Вы должны увидеть 4 строки:

Давайте добавим строку в таблицу ClickHouse:

Обратите внимание, что новая строка появилась в MySQL:

Вы должны увидеть новую строку: