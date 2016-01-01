Интеграция MySQL с ClickHouse
Эта страница описывает использование двигателя таблиц
MySQL для чтения из таблицы MySQL.
Подключение ClickHouse к MySQL с помощью двигателя таблиц MySQL
Двигатель таблиц
MySQL позволяет подключить ClickHouse к MySQL. SELECT и INSERT команды могут выполняться как в ClickHouse, так и в таблице MySQL. Эта статья иллюстрирует основные методы использования двигателя таблиц
MySQL.
1. Настройка MySQL
- Создайте базу данных в MySQL:
- Создайте таблицу:
- Вставьте примеры строк:
- Создайте пользователя для подключения из ClickHouse:
- Предоставьте необходимые привилегии. (В демонстрационных целях пользователю
mysql_clickhouseпредоставляются административные права.)
Если вы используете эту функцию в ClickHouse Cloud, вам может потребоваться разрешить IP-адреса ClickHouse Cloud для доступа к вашему экземпляру MySQL. Проверьте API конечных точек Cloud ClickHouse для получения сведений об исходящем трафике.
2. Определите таблицу в ClickHouse
- Теперь давайте создадим таблицу ClickHouse, которая использует двигатель таблиц
MySQL:
Минимальные параметры:
|parameter
|Описание
|пример
|host
|имя хоста или IP
|mysql-host.domain.com
|database
|имя базы данных mysql
|db1
|table
|имя таблицы mysql
|table1
|user
|имя пользователя для подключения к mysql
|mysql_clickhouse
|password
|пароль для подключения к mysql
|Password123!
Просмотрите страницу документации двигателя таблиц MySQL для полного списка параметров.
3. Проверьте интеграцию
- В MySQL вставьте образец строки:
- Обратите внимание, что существующие строки из таблицы MySQL находятся в таблице ClickHouse, вместе с новой строкой, которую вы только что добавили:
Вы должны увидеть 4 строки:
- Давайте добавим строку в таблицу ClickHouse:
- Обратите внимание, что новая строка появилась в MySQL:
Вы должны увидеть новую строку:
Резюме
Двигатель таблиц
MySQL позволяет вам подключить ClickHouse к MySQL для обмена данными в обоих направлениях. Для получения более подробной информации обязательно ознакомьтесь с документом о двигателе таблиц MySQL.