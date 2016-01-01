Разрешения IAM для Pub/Sub
В этой статье описаны разрешения GCP IAM, необходимые ClickPipes для аутентификации в Google Cloud Pub/Sub и чтения данных из ваших топиков, а также порядок настройки сервисного аккаунта с предоставлением именно этих разрешений.
Предварительные требования
Чтобы выполнить это руководство, вам потребуется:
- Активный сервис ClickHouse Cloud
- Проект GCP, содержащий топик Pub/Sub, из которого вы хотите принимать данные
- Разрешения IAM в этом проекте для создания сервисных аккаунтов и назначения ролей
Модель аутентификации
ClickPipes for Pub/Sub аутентифицируется в GCP с помощью JSON-ключа сервисного аккаунта. При создании пайпа вы загружаете файл ключа; ClickPipes шифрует его при хранении и использует во время выполнения для следующих задач:
- перечисление и чтение топиков в вашем проекте;
- создание и удаление управляемой подписки, которую ClickPipes использует для получения сообщений;
- получение сообщений из этой подписки;
- (необязательно) чтение нативных схем Pub/Sub из реестра схем.
Поддержка workload identity и возможность вставить учётные данные напрямую отсутствуют — на данный момент JSON-ключ сервисного аккаунта остаётся единственным поддерживаемым методом аутентификации.
Требуемые разрешения
ClickPipes требуются следующие разрешения IAM в проекте GCP, которому принадлежит топик. Они охватывают полный жизненный цикл пайпа: обнаружение (получение списка топиков, проверка, отбор образцов), управление подписками, ингестию в штатном режиме и очистку.
Доступ к топикам (обнаружение и проверка)
|Permission
|Purpose
pubsub.topics.list
|Просмотр списка доступных топиков в проекте в ходе обнаружения
pubsub.topics.get
|Проверка существования топика и получение настроек схемы
pubsub.topics.attachSubscription
|Требуется для топика при создании для него подписки
Жизненный цикл подписки (обнаружение и ингестия)
|Permission
|Purpose
pubsub.subscriptions.create
|Создание управляемой подписки (
clickpipes-{pipeID}) и эфемерных подписок для обнаружения
pubsub.subscriptions.get
|Проверки состояния (каждые 60 с), опрос follower, проверка подписки
pubsub.subscriptions.delete
|Удаление эфемерных подписок для обнаружения и управляемой подписки при удалении пайпа
pubsub.subscriptions.consume
|Операции
Receive(),
Ack(),
Nack() и seek-to-timestamp
Доступ к схемам (необязательно — только для нативных топиков Avro/Protobuf)
|Разрешение
|Назначение
pubsub.schemas.get
|Получение определений нативных схем из реестра схем Pub/Sub
Предопределённые роли
|Роль
|Достаточно?
|Примечания
roles/pubsub.editor
|Да
|Включает все необходимые разрешения. Наиболее широкий вариант.
roles/pubsub.subscriber
|Нет
|Отсутствуют
topics.list,
topics.attachSubscription,
subscriptions.create,
subscriptions.delete и
schemas.get.
roles/pubsub.viewer
|Нет
|Только для чтения — без управления подписками и получения сообщений.
|Пользовательская роль (рекомендуется)
|Да
|Используйте семь основных разрешений, перечисленных выше (плюс необязательное
schemas.get), чтобы предоставить минимально необходимые привилегии.
Настройка
Создайте пользовательскую роль (рекомендуется)
Чтобы предоставить доступ по принципу наименьших привилегий, создайте пользовательскую роль только с теми разрешениями, которые нужны ClickPipes.
Это можно сделать с помощью CLI
gcloud:
Или в консоли GCP перейдите в IAM & Admin → Roles → Create role и добавьте разрешения, перечисленные в разделе Обязательные разрешения.
Добавьте
pubsub.schemas.get в список
--permissions, если у вас настроен приём из топиков, использующих собственные схемы Pub/Sub Avro или Protobuf. В противном случае не добавляйте его, чтобы роль оставалась минимальной.
Если вы не хотите создавать пользовательскую роль, вместо неё можно выдать
roles/pubsub.editor.
Создайте сервисный аккаунт
Создайте отдельный сервисный аккаунт для ClickPipe:
Назначьте роль сервисному аккаунту
Назначьте роль, которую вы создали (или
roles/pubsub.editor), сервисному аккаунту на уровне проекта:
Создайте и скачайте ключ сервисного аккаунта
Создайте JSON-ключ для сервисного аккаунта и скачайте его локально:
Загрузите файл
clickpipes-pubsub-key.json в интерфейсе ClickPipes при создании пайпа.
Ключи сервисного аккаунта предоставляют доступ к вашему проекту GCP. Храните этот файл в безопасном месте, не добавляйте его в систему контроля версий и регулярно обновляйте его. После загрузки ClickPipes шифрует ключ при хранении.
Примечания
pubsub.topics.attachSubscriptionтребуется для ресурса топика, а не подписки. Этот момент часто упускают, когда выдают права только на уровне подписки.
- Если ваш топик не использует нативную схему Pub/Sub (Avro или Protobuf), разрешение
pubsub.schemas.getне требуется.
- Управляемые подписки именуются как
clickpipes-{pipeID}и имеют тайм-аут подтверждения 60 с, срок хранения сообщений 7 дней и включенное упорядочивание сообщений.
- Эфемерные подписки для обнаружения именуются как
clickpipes-discovery-{uuid}и имеют тайм-аут подтверждения 10 с, срок хранения 10 минут и TTL автоматического истечения 24 часа.
- ClickPipes рассматривает ошибки
PermissionDeniedи
Unauthenticatedкак не подлежащие повторной попытке — если какого-либо разрешения не хватает, пайп сразу завершается вместо того, чтобы бесконечно повторять попытки.