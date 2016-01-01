Разрешения IAM для Pub/Sub

Примечание Вы можете записаться в лист ожидания закрытой предварительной версии здесь.

В этой статье описаны разрешения GCP IAM, необходимые ClickPipes для аутентификации в Google Cloud Pub/Sub и чтения данных из ваших топиков, а также порядок настройки сервисного аккаунта с предоставлением именно этих разрешений.

Чтобы выполнить это руководство, вам потребуется:

Активный сервис ClickHouse Cloud

Проект GCP, содержащий топик Pub/Sub, из которого вы хотите принимать данные

Разрешения IAM в этом проекте для создания сервисных аккаунтов и назначения ролей

ClickPipes for Pub/Sub аутентифицируется в GCP с помощью JSON-ключа сервисного аккаунта. При создании пайпа вы загружаете файл ключа; ClickPipes шифрует его при хранении и использует во время выполнения для следующих задач:

перечисление и чтение топиков в вашем проекте;

создание и удаление управляемой подписки, которую ClickPipes использует для получения сообщений;

получение сообщений из этой подписки;

(необязательно) чтение нативных схем Pub/Sub из реестра схем.

Поддержка workload identity и возможность вставить учётные данные напрямую отсутствуют — на данный момент JSON-ключ сервисного аккаунта остаётся единственным поддерживаемым методом аутентификации.

ClickPipes требуются следующие разрешения IAM в проекте GCP, которому принадлежит топик. Они охватывают полный жизненный цикл пайпа: обнаружение (получение списка топиков, проверка, отбор образцов), управление подписками, ингестию в штатном режиме и очистку.

Permission Purpose pubsub.topics.list Просмотр списка доступных топиков в проекте в ходе обнаружения pubsub.topics.get Проверка существования топика и получение настроек схемы pubsub.topics.attachSubscription Требуется для топика при создании для него подписки

Permission Purpose pubsub.subscriptions.create Создание управляемой подписки ( clickpipes-{pipeID} ) и эфемерных подписок для обнаружения pubsub.subscriptions.get Проверки состояния (каждые 60 с), опрос follower, проверка подписки pubsub.subscriptions.delete Удаление эфемерных подписок для обнаружения и управляемой подписки при удалении пайпа pubsub.subscriptions.consume Операции Receive() , Ack() , Nack() и seek-to-timestamp

Разрешение Назначение pubsub.schemas.get Получение определений нативных схем из реестра схем Pub/Sub

Роль Достаточно? Примечания roles/pubsub.editor Да Включает все необходимые разрешения. Наиболее широкий вариант. roles/pubsub.subscriber Нет Отсутствуют topics.list , topics.attachSubscription , subscriptions.create , subscriptions.delete и schemas.get . roles/pubsub.viewer Нет Только для чтения — без управления подписками и получения сообщений. Пользовательская роль (рекомендуется) Да Используйте семь основных разрешений, перечисленных выше (плюс необязательное schemas.get ), чтобы предоставить минимально необходимые привилегии.

Чтобы предоставить доступ по принципу наименьших привилегий, создайте пользовательскую роль только с теми разрешениями, которые нужны ClickPipes.

Это можно сделать с помощью CLI gcloud :

gcloud iam roles create clickpipes.pubsub.ingestion \ --project=YOUR_PROJECT_ID \ --title="ClickPipes Pub/Sub Ingestion" \ --description="Permissions required by ClickHouse ClickPipes to ingest from Pub/Sub" \ --permissions=pubsub.topics.list,pubsub.topics.get,pubsub.topics.attachSubscription,pubsub.subscriptions.create,pubsub.subscriptions.get,pubsub.subscriptions.delete,pubsub.subscriptions.consume \ --stage=GA

Или в консоли GCP перейдите в IAM & Admin → Roles → Create role и добавьте разрешения, перечисленные в разделе Обязательные разрешения.

Необязательные разрешения Добавьте pubsub.schemas.get в список --permissions , если у вас настроен приём из топиков, использующих собственные схемы Pub/Sub Avro или Protobuf. В противном случае не добавляйте его, чтобы роль оставалась минимальной.

Если вы не хотите создавать пользовательскую роль, вместо неё можно выдать roles/pubsub.editor .

Создайте отдельный сервисный аккаунт для ClickPipe:

gcloud iam service-accounts create clickpipes-pubsub \ --project=YOUR_PROJECT_ID \ --display-name="ClickPipes Pub/Sub Ingestion"

Назначьте роль, которую вы создали (или roles/pubsub.editor ), сервисному аккаунту на уровне проекта:

gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \ --member="serviceAccount:clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \ --role="projects/YOUR_PROJECT_ID/roles/clickpipes.pubsub.ingestion"

Создайте JSON-ключ для сервисного аккаунта и скачайте его локально:

gcloud iam service-accounts keys create clickpipes-pubsub-key.json \ --iam-account=clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com

Загрузите файл clickpipes-pubsub-key.json в интерфейсе ClickPipes при создании пайпа.

Обращайтесь с ключом как с секретом Ключи сервисного аккаунта предоставляют доступ к вашему проекту GCP. Храните этот файл в безопасном месте, не добавляйте его в систему контроля версий и регулярно обновляйте его. После загрузки ClickPipes шифрует ключ при хранении.