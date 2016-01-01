Сгенерированные колонки Postgres: подводные камни и лучшие практики

При использовании сгенерированных колонок PostgreSQL в таблицах, которые реплицируются, есть несколько важных моментов, о которых стоит помнить. Эти подводные камни могут повлиять на процесс репликации и согласованность данных в ваших целевых системах.

Не публикуются через pgoutput : Сгенерированные колонки не публикуются через плагин логической репликации pgoutput . Это означает, что при репликации данных из PostgreSQL в другую систему значения сгенерированных колонок не включаются в поток репликации. Проблемы с первичными ключами: Если сгенерированная колонка является частью вашего первичного ключа, это может вызвать проблемы с дедупликацией на целевой стороне. Поскольку значения сгенерированных колонок не реплицируются, целевая система не будет иметь необходимую информацию для правильной идентификации и дедупликации строк.

Чтобы обойти эти ограничения, рассмотрите следующие лучшие практики:

Воссоздайте сгенерированные колонки на целевой стороне: Вместо того чтобы полагаться на процесс репликации для обработки сгенерированных колонок, рекомендуется воссоздавать эти колонки на целевой стороне с помощью инструментов, таких как dbt (инструмент сборки данных) или других механизмов преобразования данных. Избегайте использования сгенерированных колонок в первичных ключах: При проектировании таблиц, которые будут реплицироваться, лучше избегать включения сгенерированных колонок в первичный ключ.

В предстоящих версиях мы планируем добавить интерфейс, который поможет пользователям с следующим: