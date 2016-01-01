Настройка неупорядоченного режима для непрерывной ингестии

По умолчанию S3 ClickPipe предполагает, что файлы добавляются в бакет в лексикографическом порядке. S3 ClickPipe можно настроить на приём файлов без явного порядка, создав очередь Amazon SQS, подключённую к бакету, и при необходимости используя Amazon EventBridge в качестве маршрутизатора событий. Это позволяет ClickPipes отслеживать события ObjectCreated:* и выполнять приём новых файлов независимо от принятого соглашения об именовании.

Примечание Неупорядоченный режим поддерживается только для Amazon S3 и не поддерживается для публичных бакетов или S3-совместимых сервисов. Для него необходимо настроить очередь Amazon SQS, подключённую к бакету, и при необходимости использовать Amazon EventBridge в качестве маршрутизатора событий.

В этом режиме S3 ClickPipe выполняет первоначальную загрузку всех файлов по выбранному пути, а затем отслеживает в очереди события ObjectCreated:* , соответствующие указанному пути. Любое сообщение для ранее обнаруженного файла, файла, не соответствующего пути, или события другого типа будет игнорироваться. Файлы загружаются, когда достигается порог, настроенный в max insert bytes или max file count , либо по истечении настраиваемого интервала (по умолчанию 30 секунд). Невозможно начать ингестию с определённого файла или момента времени — ClickPipes всегда загружают все файлы по выбранному пути.

При приёме данных могут возникать различные сбои, что может приводить к частичным вставкам или дублированию данных. ClickPipes для объектного хранилища устойчивы к сбоям вставки и обеспечивают семантику exactly-once с использованием временных промежуточных таблиц. Сначала данные вставляются в промежуточную таблицу; если что-то идёт не так, промежуточная таблица очищается, и вставка повторяется из чистого состояния. Только после успешного завершения вставки партиции перемещаются в целевую таблицу.