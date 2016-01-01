Настройка неупорядоченного режима для непрерывной ингестии

По умолчанию GCS ClickPipe исходит из того, что файлы добавляются в бакет в лексикографическом порядке. Можно настроить GCS ClickPipe для приёма файлов, у которых нет естественного порядка, создав подписку Google Cloud Pub/Sub, подключённую к бакету. Это позволяет ClickPipes отслеживать уведомления OBJECT_FINALIZE и выполнять приём любых новых файлов независимо от схемы именования файлов.

Примечание Неупорядоченный режим не поддерживается для публичных бакетов. Для него требуется аутентификация через сервисный аккаунт и подписка Google Cloud Pub/Sub, подключённая к бакету.

В этом режиме GCS ClickPipe выполняет первоначальную загрузку всех файлов по выбранному пути, а затем отслеживает уведомления об объектах через подписку Pub/Sub, соответствующие указанному пути. Любое сообщение о ранее обнаруженном файле, файле, не соответствующем пути, или событии другого типа будет игнорироваться. Невозможно начать ингестию с определённого файла или момента времени — ClickPipes всегда загружает все файлы по выбранному пути.

При приёме данных могут возникать различные сбои, которые могут приводить к частичным вставкам или дублированию данных. ClickPipes для объектного хранилища устойчивы к сбоям вставки и обеспечивают семантику exactly-once за счёт использования временных промежуточных таблиц. Сначала данные вставляются в промежуточную таблицу; если что-то идёт не так, промежуточная таблица очищается, а вставка повторяется с чистого состояния. Только после успешного завершения вставки партиции перемещаются в целевую таблицу.