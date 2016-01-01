Настройка неупорядоченного режима для непрерывной ингестии

По умолчанию GCS ClickPipe исходит из того, что файлы добавляются в бакет в лексикографическом порядке. Можно настроить GCS ClickPipe для приёма файлов, у которых нет естественного порядка, создав подписку Google Cloud Pub/Sub, подключённую к бакету. Это позволяет ClickPipes отслеживать уведомления OBJECT_FINALIZE и выполнять приём любых новых файлов независимо от схемы именования файлов.

Примечание

Неупорядоченный режим не поддерживается для публичных бакетов. Для него требуется аутентификация через сервисный аккаунт и подписка Google Cloud Pub/Sub, подключённая к бакету.

Как это работает

В этом режиме GCS ClickPipe выполняет первоначальную загрузку всех файлов по выбранному пути, а затем отслеживает уведомления об объектах через подписку Pub/Sub, соответствующие указанному пути. Любое сообщение о ранее обнаруженном файле, файле, не соответствующем пути, или событии другого типа будет игнорироваться. Невозможно начать ингестию с определённого файла или момента времени — ClickPipes всегда загружает все файлы по выбранному пути.

При приёме данных могут возникать различные сбои, которые могут приводить к частичным вставкам или дублированию данных. ClickPipes для объектного хранилища устойчивы к сбоям вставки и обеспечивают семантику exactly-once за счёт использования временных промежуточных таблиц. Сначала данные вставляются в промежуточную таблицу; если что-то идёт не так, промежуточная таблица очищается, а вставка повторяется с чистого состояния. Только после успешного завершения вставки партиции перемещаются в целевую таблицу.

Создайте тему Google Cloud Pub/Sub

1. В Google Cloud Console перейдите в Pub/Sub > Topics > Create topic. Создайте новую тему с подпиской по умолчанию и запишите Topic Name.

2. Настройте уведомление бакета GCS, которое публикует события OBJECT_FINALIZE в тему Pub/Sub, созданную выше.

2.1. Этот шаг нельзя выполнить в Google Cloud Console, поэтому необходимо использовать клиент gcloud или предпочитаемый программный интерфейс Google Cloud. Например, с помощью gcloud:

# Create a Pub/Sub notification for new objects in the bucket
gcloud storage buckets notifications create "gs://${YOUR_BUCKET_NAME}" \
  --topic="projects/${YOUR_PROJECT_ID}/topics/${YOUR_TOPIC_NAME}" \
  --event-types="OBJECT_FINALIZE" \
  --payload-format="json"

# List the Pub/Sub notifications in the bucket
gcloud storage buckets notifications describe

Настройте сервисный аккаунт

1. Настройте сервисный аккаунт с необходимыми правами доступа, чтобы разрешить ClickPipes перечислять и получать объекты в указанном бакете, а также получать и отслеживать уведомления из подписки Pub/Sub.

1.1. Этот шаг можно выполнить в Google Cloud Console, с помощью клиента gcloud или предпочитаемого программного интерфейса Google Cloud. Например, с помощью gcloud:

# 1. Grant read access to the GCS bucket
gcloud storage buckets add-iam-policy-binding "gs://${YOUR_BUCKET_NAME}" \
  --member="serviceAccount:${YOUR_SERVICE_ACCOUNT}@${YOUR_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/storage.objectViewer"

# 2. Grant read access to the Pub/Sub subscription
gcloud pubsub subscriptions add-iam-policy-binding "${YOUR_SUBSCRIPTION_NAME}" \
  --member="serviceAccount:${YOUR_SERVICE_ACCOUNT}@${YOUR_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/pubsub.subscriber"

# 3. Grant permission to get the Pub/Sub subscription metadata
gcloud pubsub subscriptions add-iam-policy-binding "${YOUR_SUBSCRIPTION_NAME}" \
  --member="serviceAccount:${YOUR_SERVICE_ACCOUNT}@${YOUR_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/pubsub.viewer"

Создайте ClickPipe в неупорядоченном режиме

1. В консоли ClickHouse Cloud перейдите в Data Sources > Create ClickPipe и выберите Google Cloud Storage. Введите данные для подключения к вашему бакету GCS. В разделе Authentication method выберите Service Account и укажите ключ сервисного аккаунта в формате .json.

2. Включите непрерывную ингестию, затем выберите Any order в качестве режима ингестии и укажите имя Pub/Sub subscription для подписки, подключённой к вашему бакету. Имя подписки должно соответствовать следующему формату:

projects/${YOUR_PROJECT_ID}/subscriptions/${YOUR_SUBSCRIPTION_NAME}

3. Нажмите Incoming data. Задайте ключ сортировки для целевой таблицы. При необходимости внесите изменения в сопоставленную схему, затем настройте роль для пользователя базы данных ClickPipes.

4. Проверьте настройку и нажмите Create ClickPipe. ClickPipes выполнит первоначальное сканирование вашего бакета, чтобы загрузить все существующие файлы, соответствующие указанному пути, а затем начнёт обрабатывать файлы по мере поступления в тему новых событий OBJECT_FINALIZE.