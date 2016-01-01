На следующем шаге вы можете выбрать, хотите ли вы выполнять приём данных в новую таблицу ClickHouse или использовать существующую. Следуйте инструкциям на экране, чтобы изменить имя таблицы, схему и параметры. Вы можете видеть предварительный просмотр изменений в реальном времени в примерной таблице в верхней части экрана.

Вы также можете настроить расширенные параметры с помощью предоставленных элементов управления.

Кроме того, вы можете настроить приём данных в существующую таблицу ClickHouse. В этом случае интерфейс позволит сопоставить поля из источника с полями ClickHouse в выбранной целевой таблице.