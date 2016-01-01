Синхронизация конкретных таблиц

Существуют сценарии, в которых может быть полезно повторно синхронизировать конкретные таблицы в пайпе. Некоторые примеры случаев использования могут включать значительные изменения схемы в MySQL или, возможно, изменение структуры данных в ClickHouse.

Хотя синхронизация отдельных таблиц нажатием кнопки находится в стадии разработки, в этом руководства представлены шаги, которые вы можете выполнить сегодня в MySQL ClickPipe.

Это можно сделать, следуя руководству по удалению таблиц.

Этот шаг необходим для предотвращения дублирования данных, когда мы снова добавляем эту таблицу на следующем этапе. Вы можете сделать это, перейдя на вкладку SQL Console в ClickHouse Cloud и запустив запрос. Обратите внимание, что у нас есть валидация, которая блокирует добавление таблицы, если таблица уже существует в ClickHouse и не пуста.

Это можно сделать, следуя руководству по добавлению таблицы.