Синхронизация конкретных таблиц
Существуют сценарии, в которых может быть полезно повторно синхронизировать конкретные таблицы в пайпе. Некоторые примеры случаев использования могут включать значительные изменения схемы в MySQL или, возможно, изменение структуры данных в ClickHouse.
Хотя синхронизация отдельных таблиц нажатием кнопки находится в стадии разработки, в этом руководства представлены шаги, которые вы можете выполнить сегодня в MySQL ClickPipe.
1. Удалите таблицу из пайпа
Это можно сделать, следуя руководству по удалению таблиц.
2. Обрежьте или удалите таблицу в ClickHouse
Этот шаг необходим для предотвращения дублирования данных, когда мы снова добавляем эту таблицу на следующем этапе. Вы можете сделать это, перейдя на вкладку SQL Console в ClickHouse Cloud и запустив запрос. Обратите внимание, что у нас есть валидация, которая блокирует добавление таблицы, если таблица уже существует в ClickHouse и не пуста.
3. Снова добавьте таблицу в ClickPipe
Это можно сделать, следуя руководству по добавлению таблицы.