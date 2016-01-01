Масштабирование MySQL ClickPipes через OpenAPI
Конфигурация DB ClickPipes по умолчанию рассчитана на то, чтобы без дополнительной настройки справляться с большинством рабочих нагрузок. Если вы считаете, что вашей рабочей нагрузке требуется масштабирование, создайте обращение, и мы поможем подобрать оптимальные настройки для вашего сценария использования.
API масштабирования может быть полезен в следующих случаях:
- Большие начальные загрузки (более 4 ТБ)
- Миграция умеренного объёма данных с максимально возможной скоростью
- Поддержка более 8 CDC ClickPipes в рамках одного сервиса
Прежде чем увеличивать масштаб, учтите следующее:
- Убедитесь, что у исходной БД достаточно доступных ресурсов
- Сначала настройте параллелизм начальной загрузки и партиционирование при создании ClickPipe
- Проверьте, нет ли в источнике длительных транзакций, которые могут вызывать задержки CDC
Увеличение масштаба пропорционально повысит ваши расходы на вычислительные ресурсы ClickPipes. Если вы масштабируете систему только ради начальных загрузок, важно уменьшить масштаб после завершения снимка, чтобы избежать неожиданных расходов. Подробнее о ценах см. в разделе тарифы ClickPipes.
Предварительные требования для этого процесса
Прежде чем начать, вам потребуется:
- API-ключ ClickHouse с правами Admin на целевом сервисе ClickHouse Cloud.
- DB ClickPipe (Postgres, MySQL или MongoDB), ранее созданный в сервисе. Инфраструктура CDC создается при создании первого ClickPipe, и после этого становятся доступны конечные точки масштабирования.
Как масштабировать DB ClickPipes
Перед выполнением любых команд задайте следующие переменные окружения:
При необходимости получите текущую конфигурацию масштабирования:
Задайте требуемый масштаб. Поддерживаются конфигурации с 1–24 ядрами CPU, при этом объём памяти (ГБ) должен в 4 раза превышать число ядер:
Подождите, пока изменения конфигурации распространятся (обычно 3–5 минут). После завершения масштабирования конечная точка GET отразит новые значения: