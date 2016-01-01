Масштабирование MySQL ClickPipes через OpenAPI

Большинству пользователей этот API не понадобится Конфигурация DB ClickPipes по умолчанию рассчитана на то, чтобы без дополнительной настройки справляться с большинством рабочих нагрузок. Если вы считаете, что вашей рабочей нагрузке требуется масштабирование, создайте обращение, и мы поможем подобрать оптимальные настройки для вашего сценария использования.

API масштабирования может быть полезен в следующих случаях:

Большие начальные загрузки (более 4 ТБ)

Миграция умеренного объёма данных с максимально возможной скоростью

Поддержка более 8 CDC ClickPipes в рамках одного сервиса

Прежде чем увеличивать масштаб, учтите следующее:

Убедитесь, что у исходной БД достаточно доступных ресурсов

Сначала настройте параллелизм начальной загрузки и партиционирование при создании ClickPipe

Проверьте, нет ли в источнике длительных транзакций, которые могут вызывать задержки CDC

Увеличение масштаба пропорционально повысит ваши расходы на вычислительные ресурсы ClickPipes. Если вы масштабируете систему только ради начальных загрузок, важно уменьшить масштаб после завершения снимка, чтобы избежать неожиданных расходов. Подробнее о ценах см. в разделе тарифы ClickPipes.

Прежде чем начать, вам потребуется:

API-ключ ClickHouse с правами Admin на целевом сервисе ClickHouse Cloud. DB ClickPipe (Postgres, MySQL или MongoDB), ранее созданный в сервисе. Инфраструктура CDC создается при создании первого ClickPipe, и после этого становятся доступны конечные точки масштабирования.

Перед выполнением любых команд задайте следующие переменные окружения:

ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID> SERVICE_ID=<Your ClickHouse service ID> KEY_ID=<Your ClickHouse key ID> KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>

При необходимости получите текущую конфигурацию масштабирования:

curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ | jq # example result: { "result": { "replicaCpuMillicores": 2000, "replicaMemoryGb": 8 }, "requestId": "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7", "status": 200 }

Задайте требуемый масштаб. Поддерживаются конфигурации с 1–24 ядрами CPU, при этом объём памяти (ГБ) должен в 4 раза превышать число ядер:

cat <<EOF | tee cdc_scaling.json { "replicaCpuMillicores": 24000, "replicaMemoryGb": 96 } EOF curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \ -X PATCH -H "Content-Type: application/json" \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ -d @cdc_scaling.json | jq

Подождите, пока изменения конфигурации распространятся (обычно 3–5 минут). После завершения масштабирования конечная точка GET отразит новые значения: