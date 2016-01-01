Удаление конкретных таблиц из ClickPipe
В некоторых случаях имеет смысл исключить конкретные таблицы из MySQL ClickPipe - например, если таблица не нужна для вашей аналитической нагрузки, пропуск её может снизить затраты на хранение и репликацию в ClickHouse.
Шаги для удаления конкретных таблиц
Первый шаг - удалить таблицу из конвейера. Это можно сделать, следуя этим шагам:
- Приостановите конвейер.
- Нажмите на Настройки таблицы.
- Найдите вашу таблицу - это можно сделать, введя её название в строку поиска.
- Снимите выделение с таблицы, нажав на выбранный флажок.
- Нажмите обновить.
- После успешного обновления в вкладке Метрики статус будет Работает. Эта таблица больше не будет реплицироваться этим ClickPipe.