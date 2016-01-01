Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Удаление конкретных таблиц из ClickPipe

В некоторых случаях имеет смысл исключить конкретные таблицы из MySQL ClickPipe - например, если таблица не нужна для вашей аналитической нагрузки, пропуск её может снизить затраты на хранение и репликацию в ClickHouse.

Шаги для удаления конкретных таблиц

Первый шаг - удалить таблицу из конвейера. Это можно сделать, следуя этим шагам:

  1. Приостановите конвейер.
  2. Нажмите на Настройки таблицы.
  3. Найдите вашу таблицу - это можно сделать, введя её название в строку поиска.
  4. Снимите выделение с таблицы, нажав на выбранный флажок.

  1. Нажмите обновить.
  2. После успешного обновления в вкладке Метрики статус будет Работает. Эта таблица больше не будет реплицироваться этим ClickPipe.