Удаление конкретных таблиц из ClickPipe

В некоторых случаях имеет смысл исключить конкретные таблицы из MySQL ClickPipe - например, если таблица не нужна для вашей аналитической нагрузки, пропуск её может снизить затраты на хранение и репликацию в ClickHouse.

Первый шаг - удалить таблицу из конвейера. Это можно сделать, следуя этим шагам:

Приостановите конвейер. Нажмите на Настройки таблицы. Найдите вашу таблицу - это можно сделать, введя её название в строку поиска. Снимите выделение с таблицы, нажав на выбранный флажок.