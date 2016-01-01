Добавление конкретных таблиц в ClickPipe
Существуют сценарии, когда полезно добавить конкретные таблицы в пайп. Это становится общей необходимостью по мере масштабирования вашей транзакционной или аналитической нагрузки.
Шаги для добавления конкретных таблиц в ClickPipe
Это можно сделать следующими шагами:
- Приостановить пайп.
- Нажмите на «Настройки таблицы».
- Найдите вашу таблицу - это можно сделать, используя строку поиска.
- Выберите таблицу, нажав на флажок.
- Нажмите «Обновить».
- При успешном обновлении пайп будет иметь статусы
Setup,
Snapshotи
Runningв указанном порядке. Начальную загрузку таблицы можно отслеживать на вкладке Tables.
к сведению
CDC для существующих таблиц автоматически возобновляется после завершения снимка новой таблицы.