Добавление конкретных таблиц в ClickPipe

Существуют сценарии, когда полезно добавить конкретные таблицы в пайп. Это становится общей необходимостью по мере масштабирования вашей транзакционной или аналитической нагрузки.

Это можно сделать следующими шагами:

Приостановить пайп. Нажмите на «Настройки таблицы». Найдите вашу таблицу - это можно сделать, используя строку поиска. Выберите таблицу, нажав на флажок.

Нажмите «Обновить». При успешном обновлении пайп будет иметь статусы Setup , Snapshot и Running в указанном порядке. Начальную загрузку таблицы можно отслеживать на вкладке Tables.