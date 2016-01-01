Перейти к основному содержимому
Добавление конкретных таблиц в ClickPipe

Существуют сценарии, когда полезно добавить конкретные таблицы в пайп. Это становится общей необходимостью по мере масштабирования вашей транзакционной или аналитической нагрузки.

Шаги для добавления конкретных таблиц в ClickPipe

Это можно сделать следующими шагами:

  1. Приостановить пайп.
  2. Нажмите на «Настройки таблицы».
  3. Найдите вашу таблицу - это можно сделать, используя строку поиска.
  4. Выберите таблицу, нажав на флажок.

  1. Нажмите «Обновить».
  2. При успешном обновлении пайп будет иметь статусы Setup, Snapshot и Running в указанном порядке. Начальную загрузку таблицы можно отслеживать на вкладке Tables.
к сведению

CDC для существующих таблиц автоматически возобновляется после завершения снимка новой таблицы.