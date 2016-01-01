Синхронизация конкретных таблиц
Существуют сценарии, когда было бы полезно повторно синхронизировать конкретные таблицы конвейера. Некоторые примеры использования могут включать значительные изменения схемы в MongoDB или, возможно, переработку данных в ClickHouse.
Хотя повторная синхронизация отдельных таблиц с нажатием кнопки находится в стадии разработки, в этом руководстве будут представлены шаги, как вы можете достичь этого сегодня в MongoDB ClickPipe.
1. Удалите таблицу из конвейера
Это можно сделать, следуя руководству по удалению таблицы.
2. Очистите или удалите таблицу в ClickHouse
Этот шаг нужен для предотвращения дублирования данных, когда мы добавляем эту таблицу снова на следующем шаге. Вы можете сделать это, перейдя на вкладку SQL Console в ClickHouse Cloud и выполнив запрос. Обратите внимание, что у нас есть валидация, которая блокирует добавление таблицы, если таблица уже существует в ClickHouse и не пуста.
3. Снова добавьте таблицу в ClickPipe
Это можно сделать, следуя руководству по добавлению таблицы.