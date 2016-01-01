Перейти к основному содержимому
Синхронизация конкретных таблиц

Существуют сценарии, когда было бы полезно повторно синхронизировать конкретные таблицы конвейера. Некоторые примеры использования могут включать значительные изменения схемы в MongoDB или, возможно, переработку данных в ClickHouse.

Хотя повторная синхронизация отдельных таблиц с нажатием кнопки находится в стадии разработки, в этом руководстве будут представлены шаги, как вы можете достичь этого сегодня в MongoDB ClickPipe.

1. Удалите таблицу из конвейера

Это можно сделать, следуя руководству по удалению таблицы.

2. Очистите или удалите таблицу в ClickHouse

Этот шаг нужен для предотвращения дублирования данных, когда мы добавляем эту таблицу снова на следующем шаге. Вы можете сделать это, перейдя на вкладку SQL Console в ClickHouse Cloud и выполнив запрос. Обратите внимание, что у нас есть валидация, которая блокирует добавление таблицы, если таблица уже существует в ClickHouse и не пуста.

3. Снова добавьте таблицу в ClickPipe

Это можно сделать, следуя руководству по добавлению таблицы.