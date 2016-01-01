Синхронизация конкретных таблиц

Существуют сценарии, когда было бы полезно повторно синхронизировать конкретные таблицы конвейера. Некоторые примеры использования могут включать значительные изменения схемы в MongoDB или, возможно, переработку данных в ClickHouse.

Хотя повторная синхронизация отдельных таблиц с нажатием кнопки находится в стадии разработки, в этом руководстве будут представлены шаги, как вы можете достичь этого сегодня в MongoDB ClickPipe.

Это можно сделать, следуя руководству по удалению таблицы.

Этот шаг нужен для предотвращения дублирования данных, когда мы добавляем эту таблицу снова на следующем шаге. Вы можете сделать это, перейдя на вкладку SQL Console в ClickHouse Cloud и выполнив запрос. Обратите внимание, что у нас есть валидация, которая блокирует добавление таблицы, если таблица уже существует в ClickHouse и не пуста.

Это можно сделать, следуя руководству по добавлению таблицы.