Масштабирование ClickPipes для MongoDB через OpenAPI

Большинству пользователей этот API не понадобится Конфигурация ClickPipes для БД по умолчанию рассчитана на обработку большинства рабочих нагрузок без дополнительной настройки. Если вы считаете, что вашей рабочей нагрузке требуется масштабирование, откройте обращение, и мы поможем подобрать оптимальные настройки для вашего сценария использования.

API масштабирования может быть полезен в следующих случаях:

Крупные начальные загрузки (свыше 4 ТБ)

Как можно более быстрая миграция умеренного объёма данных

Поддержка более 8 CDC ClickPipes в рамках одного сервиса

Прежде чем увеличивать масштаб, учтите следующее:

Убедитесь, что у исходной БД достаточно доступных ресурсов

Проверьте настройки интервала синхронизации и размера батча извлечения, которые могут вызывать задержки CDC

Увеличение масштаба пропорционально повысит ваши затраты на вычислительные ресурсы ClickPipes. Если вы увеличиваете масштаб только для начальных загрузок, важно уменьшить его после завершения снимка, чтобы избежать неожиданных расходов. Подробнее о ценах см. в разделе тарифы ClickPipes.

Перед началом вам потребуется:

API-ключ ClickHouse с правами Admin для целевого сервиса ClickHouse Cloud. DB ClickPipe (Postgres, MySQL или MongoDB), ранее созданный в сервисе. Инфраструктура CDC создается вместе с первым ClickPipe, и с этого момента становятся доступны конечные точки для масштабирования.

Перед выполнением любых команд задайте следующие переменные окружения:

ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID> SERVICE_ID=<Your ClickHouse service ID> KEY_ID=<Your ClickHouse key ID> KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>

Получите текущую конфигурацию масштабирования (необязательно):

curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ | jq # example result: { "result": { "replicaCpuMillicores": 2000, "replicaMemoryGb": 8 }, "requestId": "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7", "status": 200 }

Задайте нужный масштаб. Поддерживаются конфигурации с 1–24 ядрами CPU, при этом объем памяти (ГБ) должен составлять 4× от числа ядер:

cat <<EOF | tee cdc_scaling.json { "replicaCpuMillicores": 24000, "replicaMemoryGb": 96 } EOF curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \ -X PATCH -H "Content-Type: application/json" \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ -d @cdc_scaling.json | jq

Подождите, пока изменения конфигурации распространятся (обычно 3–5 минут). После завершения масштабирования конечная точка GET будет отражать новые значения: