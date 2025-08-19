Перейти к основному содержимому
Работа с JSON в ClickHouse

Этот руководств предоставляет общие методы работы с данными JSON, реплицированными из MongoDB в ClickHouse с помощью ClickPipes.

Предположим, мы создали коллекцию t1 в MongoDB для отслеживания заказов клиентов:

db.t1.insertOne({
  "order_id": "ORD-001234",
  "customer_id": 98765,
  "status": "completed",
  "total_amount": 299.97,
  "order_date": new Date(),
  "shipping": {
    "method": "express",
    "city": "Seattle",
    "cost": 19.99
  },
  "items": [
    {
      "category": "electronics",
      "price": 149.99
    },
    {
      "category": "accessories",
      "price": 24.99
    }
  ]
})

Коннектор MongoDB CDC реплицирует документы MongoDB в ClickHouse с использованием нативного типа данных JSON. Реплицированная таблица t1 в ClickHouse будет содержать следующую строку:

Row 1:
──────
_id:                "68a4df4b9fe6c73b541703b0"
doc:                {"_id":"68a4df4b9fe6c73b541703b0","customer_id":"98765","items":[{"category":"electronics","price":149.99},{"category":"accessories","price":24.99}],"order_date":"2025-08-19T20:32:11.705Z","order_id":"ORD-001234","shipping":{"city":"Seattle","cost":19.99,"method":"express"},"status":"completed","total_amount":299.97}
_peerdb_synced_at:  2025-08-19 20:50:42.005000000
_peerdb_is_deleted: 0
_peerdb_version:    0

Схема таблицы

Реплицированные таблицы используют эту стандартную схему:

┌─name───────────────┬─type──────────┐
│ _id                │ String        │
│ doc                │ JSON          │
│ _peerdb_synced_at  │ DateTime64(9) │
│ _peerdb_version    │ Int64         │
│ _peerdb_is_deleted │ Int8          │
└────────────────────┴───────────────┘
  • _id: Первичный ключ из MongoDB
  • doc: Документ MongoDB, реплицированный как тип данных JSON
  • _peerdb_synced_at: Записывает, когда строка была в последний раз синхронизирована
  • _peerdb_version: Отслеживает версию строки; увеличивается при обновлении или удалении строки
  • _peerdb_is_deleted: Отмечает, была ли строка удалена

Движок таблиц ReplacingMergeTree

ClickPipes отображает коллекции MongoDB в ClickHouse, используя семейство движков таблиц ReplacingMergeTree. С помощью этого движка обновления моделируются как вставки с более новой версией (_peerdb_version) документа для данного первичного ключа (_id), что позволяет эффективно обрабатывать обновления, замены и удаления как версионные вставки.

ReplacingMergeTree асинхронно очищает дубликаты в фоновом режиме. Чтобы гарантировать отсутствие дубликатов для одной и той же строки, используйте модификатор FINAL. Например:

SELECT * FROM t1 FINAL;

Обработка удалений

Удаления из MongoDB передаются как новые строки, помеченные как удаленные с помощью столбца _peerdb_is_deleted. Обычно вы хотите отфильтровать их в своих запросах:

SELECT * FROM t1 FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0;

Вы также можете создать политику на уровне строк, чтобы автоматически фильтровать удаленные строки, вместо того чтобы указывать фильтр в каждом запросе:

CREATE ROW POLICY policy_name ON t1
FOR SELECT USING _peerdb_is_deleted = 0;

Запросы данных JSON

Вы можете напрямую запрашивать поля JSON, используя точечный синтаксис:

SELECT
    doc.order_id,
    doc.shipping.method
FROM t1;

┌-─doc.order_id─┬─doc.shipping.method─┐
│ ORD-001234    │ express             │
└───────────────┴─────────────────────┘

При запросе полей вложенных объектов с использованием точечного синтаксиса убедитесь, что вы добавили оператор ^:

SELECT doc.^shipping as shipping_info FROM t1;

┌─shipping_info──────────────────────────────────────┐
│ {"city":"Seattle","cost":19.99,"method":"express"} │
└────────────────────────────────────────────────────┘

Динамический тип

В ClickHouse каждый столбец в JSON имеет динамический тип. Динамический тип позволяет ClickHouse хранить значения любого типа, не зная тип заранее. Вы можете проверить это с помощью функции toTypeName:

SELECT toTypeName(doc.customer_id) AS type FROM t1;

┌─type────┐
│ Dynamic │
└─────────┘

Чтобы изучить подлежащие типы данных для столбца, вы можете проверить с помощью функции dynamicType. Обратите внимание, что для одного и того же имени столбца в разных строках могут быть разные типы данных:

SELECT dynamicType(doc.customer_id) AS type FROM t1;

┌─type──┐
│ Int64 │
└───────┘

Регулярные функции работают с динамическим типом так же, как и с обычными столбцами:

Пример 1: Парсинг даты

SELECT parseDateTimeBestEffortOrNull(doc.order_date) AS order_date FROM t1;

┌─order_date──────────┐
│ 2025-08-19 20:32:11 │
└─────────────────────┘

Пример 2: Условная логика

SELECT multiIf(
    doc.total_amount < 100, 'less_than_100',
    doc.total_amount < 1000, 'less_than_1000',
    '1000+') AS spendings
FROM t1;

┌─spendings──────┐
│ less_than_1000 │
└────────────────┘

Пример 3: Операции с массивами

SELECT length(doc.items) AS item_count FROM t1;

┌─item_count─┐
│          2 │
└────────────┘

Приведение типов полей

Агрегатные функции в ClickHouse не работают с динамическим типом напрямую. Например, если вы попробуете напрямую использовать функцию sum на динамическом типе, вы получите следующую ошибку:

SELECT sum(doc.shipping.cost) AS shipping_cost FROM t1;
-- DB::Exception: Illegal type Dynamic of argument for aggregate function sum. (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT)

Чтобы использовать агрегатные функции, приведите поле к подходящему типу с помощью функции CAST или синтаксиса :::

SELECT sum(doc.shipping.cost::Float32) AS shipping_cost FROM t1;

┌─shipping_cost─┐
│         19.99 │
└───────────────┘
примечание

Приведение типов с динамического типа к подлежащему типу данных (определяемому dynamicType) очень эффективно, так как ClickHouse уже хранит значение в своем подлежащем типе внутренне.

Преобразование JSON в плоский вид

Обычное представление

Вы можете создать обычные представления поверх таблицы JSON, чтобы инкапсулировать логику преобразования/приведения/трансформации для запроса данных, аналогично реляционной таблице. Обычные представления легковесны, так как они хранят только сам запрос, а не подлежащие данные. Например:

CREATE VIEW v1 AS
SELECT
    CAST(doc._id, 'String') AS object_id,
    CAST(doc.order_id, 'String') AS order_id,
    CAST(doc.customer_id, 'Int64') AS customer_id,
    CAST(doc.status, 'String') AS status,
    CAST(doc.total_amount, 'Decimal64(2)') AS total_amount,
    CAST(parseDateTime64BestEffortOrNull(doc.order_date, 3), 'DATETIME(3)') AS order_date,
    doc.^shipping AS shipping_info,
    doc.items AS items
FROM t1 FINAL
WHERE _peerdb_is_deleted = 0;

Это представление будет иметь следующую схему:

┌─name────────────┬─type───────────┐
│ object_id       │ String         │
│ order_id        │ String         │
│ customer_id     │ Int64          │
│ status          │ String         │
│ total_amount    │ Decimal(18, 2) │
│ order_date      │ DateTime64(3)  │
│ shipping_info   │ JSON           │
│ items           │ Dynamic        │
└─────────────────┴────────────────┘

Теперь вы можете запрашивать представление аналогично тому, как запрашиваете плоскую таблицу:

SELECT
    customer_id,
    sum(total_amount)
FROM v1
WHERE shipping_info.city = 'Seattle'
GROUP BY customer_id
ORDER BY customer_id DESC
LIMIT 10;

Обновляемое материализованное представление

Вы можете создать Обновляемые материализованные представления, которые позволяют вам планировать выполнение запросов для дедупликации строк и хранения результатов в плоской целевой таблице. С каждой запланированной перезагрузкой целевая таблица заменяется последними результатами запроса.

Ключевым преимуществом этого метода является то, что запрос с использованием ключевого слова FINAL выполняется только один раз во время обновления, устраняя необходимость в последующих запросах к целевой таблице с использованием FINAL.

Недостатком является то, что данные в целевой таблице актуальны только на момент последнего обновления. Для многих случаев использования интервалы обновления от нескольких минут до нескольких часов обеспечивают хороший баланс между свежестью данных и производительностью запросов.

CREATE TABLE flattened_t1 (
    `_id` String,
    `order_id` String,
    `customer_id` Int64,
    `status` String,
    `total_amount` Decimal(18, 2),
    `order_date` DateTime64(3),
    `shipping_info` JSON,
    `items` Dynamic
)
ENGINE = ReplacingMergeTree()
PRIMARY KEY _id
ORDER BY _id;

CREATE MATERIALIZED VIEW rmv REFRESH EVERY 1 HOUR TO flattened_t1 AS
SELECT 
    CAST(doc._id, 'String') AS _id,
    CAST(doc.order_id, 'String') AS order_id,
    CAST(doc.customer_id, 'Int64') AS customer_id,
    CAST(doc.status, 'String') AS status,
    CAST(doc.total_amount, 'Decimal64(2)') AS total_amount,
    CAST(parseDateTime64BestEffortOrNull(doc.order_date, 3), 'DATETIME(3)') AS order_date,
    doc.^shipping AS shipping_info,
    doc.items AS items
FROM t1 FINAL
WHERE _peerdb_is_deleted = 0;

Теперь вы можете напрямую запрашивать таблицу flattened_t1 без модификатора FINAL:

SELECT
    customer_id,
    sum(total_amount)
FROM flattened_t1
WHERE shipping_info.city = 'Seattle'
GROUP BY customer_id
ORDER BY customer_id DESC
LIMIT 10;

Инкрементное материализованное представление

Если вы хотите получить доступ к плоским столбцам в реальном времени, вы можете создать Инкрементные материализованные представления. Если ваша таблица имеет частые обновления, не рекомендуется использовать модификатор FINAL в вашем материализованном представлении, так как каждое обновление запускает слияние. Вместо этого вы можете дедуплицировать данные во время запроса, создавая обычное представление поверх материализованного представления.

CREATE TABLE flattened_t1 (
    `_id` String,
    `order_id` String,
    `customer_id` Int64,
    `status` String,
    `total_amount` Decimal(18, 2),
    `order_date` DateTime64(3),
    `shipping_info` JSON,
    `items` Dynamic,
    `_peerdb_version` Int64,
    `_peerdb_synced_at` DateTime64(9),
    `_peerdb_is_deleted` Int8
)
ENGINE = ReplacingMergeTree()
PRIMARY KEY _id
ORDER BY _id;

CREATE MATERIALIZED VIEW imv TO flattened_t1 AS
SELECT 
    CAST(doc._id, 'String') AS _id,
    CAST(doc.order_id, 'String') AS order_id,
    CAST(doc.customer_id, 'Int64') AS customer_id,
    CAST(doc.status, 'String') AS status,
    CAST(doc.total_amount, 'Decimal64(2)') AS total_amount,
    CAST(parseDateTime64BestEffortOrNull(doc.order_date, 3), 'DATETIME(3)') AS order_date,
    doc.^shipping AS shipping_info,
    doc.items,
    _peerdb_version,
    _peerdb_synced_at,   
    _peerdb_is_deleted
FROM t1;

CREATE VIEW flattened_t1_final AS
SELECT * FROM flattened_t1 FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0;

Теперь вы можете запрашивать представление flattened_t1_final следующим образом:

SELECT
    customer_id,
    sum(total_amount)
FROM flattened_t1_final
AND shipping_info.city = 'Seattle'
GROUP BY customer_id
ORDER BY customer_id DESC
LIMIT 10;