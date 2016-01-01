Жизненный цикл MongoDB ClickPipe

Это документ о различных фазах MongoDB ClickPipe, различных состояниях, которые он может иметь, и их значении.

Когда вы нажимаете кнопку Создать ClickPipe, ClickPipe создается в состоянии Provisioning . Процесс provisioning — это процесс, в котором мы разворачиваем инфраструктуру для выполнения ClickPipe для сервиса, а также регистрируем некоторую начальную метаданные для трубы. Поскольку вычислительные ресурсы для ClickPipe в рамках сервиса общие, ваш второй ClickPipe будет создан намного быстрее, чем первый, так как инфраструктура уже наладена.

После того как трубаProvisioning, она переходит в состояние Setup . В этом состоянии мы создаем целевые таблицы ClickHouse.

Как только настройка завершена, мы переходим в состояние Snapshot (если это труба только для CDC, она перейдет в состояние Running ). Snapshot , Initial Snapshot и Initial Load (более распространенный термин) — это взаимозаменяемые термины. В этом состоянии мы создаем снимок исходных коллекций MongoDB и загружаем их в ClickHouse. Настройка хранения для oplog должна учитывать время начальной загрузки. Труба также перейдет в состояние Snapshot , когда будет вызван ресинхронизация или когда будут добавлены новые таблицы в существующую трубу.

Как только начальная загрузка завершена, труба переходит в состояние Running (если это труба только для снимков, она перейдет в состояние Completed ). Это момент, когда труба начинает Change-Data Capture . В этом состоянии мы начинаем стримить изменения из исходного кластера MongoDB в ClickHouse. Для информации о контроле CDC смотрите документ о контроле CDC.

Как только труба находится в состоянии Running , вы можете ее приостановить. Это остановит процесс CDC, и труба перейдет в состояние Paused . В этом состоянии новые данные не извлекаются из исходного MongoDB, но существующие данные в ClickHouse остаются нетронутыми. Вы можете возобновить трубу из этого состояния.

примечание Это состояние скоро будет доступно. Если вы используете наш OpenAPI, рассмотрите возможность добавления поддержки этого состояния сейчас, чтобы ваша интеграция продолжала работать после его выхода.

Когда вы нажимаете кнопку Приостановить, труба переходит в состояние Pausing . Это переходное состояние, в котором мы находимся в процессе остановки процесса CDC. Как только процесс CDC полностью остановлен, труба перейдет в состояние Paused .

примечание Это состояние скоро будет доступно. Если вы используете наш OpenAPI, рассмотрите возможность добавления поддержки этого состояния сейчас, чтобы ваша интеграция продолжала работать после его выхода.

В настоящее время это означает, что труба находится в процессе удаления таблиц.

примечание Это состояние скоро будет доступно. Если вы используете наш OpenAPI, рассмотрите возможность добавления поддержки этого состояния сейчас, чтобы ваша интеграция продолжала работать после его выхода.

Это состояние указывает на то, что труба находится в фазе ресинхронизации, где выполняется атомарная замена _resync таблиц с оригинальными таблицами. Дополнительную информацию о ресинхронизации можно найти в документации по ресинхронизации.

Это состояние относится только к трубам для снимков и указывает на то, что снимок завершен и больше нет никаких задач.

Если в трубе возникает неисправимая ошибка, она перейдет в состояние Failed . Вы можете обратиться в службу поддержки или ресинхронизировать вашу трубу, чтобы восстановиться из этого состояния.