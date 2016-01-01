Подключение Artie к ClickHouse

Artie — полностью управляемая платформа потоковой передачи данных в реальном времени, которая реплицирует данные из production-среды в ClickHouse, открывая возможности для клиентской аналитики, операционных процессов и Agentic AI в production-среде.

Artie — это современный слой дата-инфраструктуры для эры ИИ: полностью управляемая платформа потоковой обработки данных в реальном времени, которая постоянно синхронизирует боевые данные с вашим хранилищем.

По мере того как компании активируют свои хранилища для задач ИИ в реальном времени, операционной аналитики и клиентских дата-продуктов, они переходят на инфраструктуру, которая быстрая, надёжная и масштабируемая.

Мы даём компаниям такие стриминговые пайплайны и глубокую обсервабилити, которые Netflix, DoorDash и Instacart разрабатывали внутри компании, но без необходимости нанимать 10+ инженеров и тратить 1–2 года на разработку платформы. Artie автоматизирует весь жизненный цикл ингестии — захват изменений, слияния, бэкфилы и обсервабилити — без затрат на сопровождение со стороны инженерной команды и разворачивается за считанные минуты.

Такие лидеры, как ClickUp, Substack и Alloy, используют Artie не только для решения текущих проблем с пайплайнами, но и для того, чтобы подготовить свой дата-стек к будущему по мере ускорения их ИИ-стратегии.

Создайте аккаунт Artie Перейдите на artie.com/contact и заполните форму, чтобы запросить доступ. Найдите свои учётные данные ClickHouse После создания сервиса в ClickHouse Cloud найдите следующие обязательные параметры: Чтобы подключиться к ClickHouse по HTTP(S), вам потребуется следующая информация: Параметр(ы) Описание HOST и PORT Обычно используется порт 8443 при использовании TLS или 8123 при отсутствии TLS. DATABASE NAME По умолчанию существует база данных default ; используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться. USERNAME и PASSWORD По умолчанию имя пользователя — default . Используйте имя пользователя, соответствующее вашему сценарию. Сведения о вашем сервисе ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис и нажмите Connect: Выберите HTTPS. Параметры подключения отображаются в примере команды curl . Если вы используете самостоятельное (self-managed) развертывание ClickHouse, параметры подключения задаются администратором ClickHouse. Создайте новый пайплайн в Artie Перейдите в Artie с информацией, собранной на предыдущих шагах, и создайте новый пайплайн, выполнив следующий трёхшаговый процесс. Подключите источник — настройте вашу исходную базу данных (Postgres, MySQL, Events API и т.д.) Выберите таблицы для репликации — укажите, какие таблицы синхронизировать с ClickHouse Подключите приёмник — введите ваши учётные данные ClickHouse

Если у вас есть вопросы, обратитесь к нашей документации по ClickHouse или свяжитесь с нашей командой по адресу [email protected].

