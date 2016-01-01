Подключение Artie к ClickHouse
Artie — полностью управляемая платформа потоковой передачи данных в реальном времени, которая реплицирует данные из production-среды в ClickHouse, открывая возможности для клиентской аналитики, операционных процессов и Agentic AI в production-среде.
Обзор
Artie — это современный слой дата-инфраструктуры для эры ИИ: полностью управляемая платформа потоковой обработки данных в реальном времени, которая постоянно синхронизирует боевые данные с вашим хранилищем.
По мере того как компании активируют свои хранилища для задач ИИ в реальном времени, операционной аналитики и клиентских дата-продуктов, они переходят на инфраструктуру, которая быстрая, надёжная и масштабируемая.
Мы даём компаниям такие стриминговые пайплайны и глубокую обсервабилити, которые Netflix, DoorDash и Instacart разрабатывали внутри компании, но без необходимости нанимать 10+ инженеров и тратить 1–2 года на разработку платформы. Artie автоматизирует весь жизненный цикл ингестии — захват изменений, слияния, бэкфилы и обсервабилити — без затрат на сопровождение со стороны инженерной команды и разворачивается за считанные минуты.
Такие лидеры, как ClickUp, Substack и Alloy, используют Artie не только для решения текущих проблем с пайплайнами, но и для того, чтобы подготовить свой дата-стек к будущему по мере ускорения их ИИ-стратегии.
Создайте аккаунт Artie
Перейдите на artie.com/contact и заполните форму, чтобы запросить доступ.
Найдите свои учётные данные ClickHouse
После создания сервиса в ClickHouse Cloud найдите следующие обязательные параметры:
Чтобы подключиться к ClickHouse по HTTP(S), вам потребуется следующая информация:
|Параметр(ы)
|Описание
HOST и
PORT
|Обычно используется порт 8443 при использовании TLS или 8123 при отсутствии TLS.
DATABASE NAME
|По умолчанию существует база данных
default; используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
USERNAME и
PASSWORD
|По умолчанию имя пользователя —
default. Используйте имя пользователя, соответствующее вашему сценарию.
Сведения о вашем сервисе ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис и нажмите Connect:
Выберите HTTPS. Параметры подключения отображаются в примере команды
curl.
Если вы используете самостоятельное (self-managed) развертывание ClickHouse, параметры подключения задаются администратором ClickHouse.
Создайте новый пайплайн в Artie
Перейдите в Artie с информацией, собранной на предыдущих шагах, и создайте новый пайплайн, выполнив следующий трёхшаговый процесс.
- Подключите источник — настройте вашу исходную базу данных (Postgres, MySQL, Events API и т.д.)
- Выберите таблицы для репликации — укажите, какие таблицы синхронизировать с ClickHouse
- Подключите приёмник — введите ваши учётные данные ClickHouse
Свяжитесь с нами
Если у вас есть вопросы, обратитесь к нашей документации по ClickHouse или свяжитесь с нашей командой по адресу [email protected].
Скриншоты продукта
Портал аналитики
Мониторы для пайплайнов и отдельных таблиц
Ежедневные уведомления об изменениях схемы