Подключите Apify к ClickHouse

Apify — платформа для веб-скрапинга и автоматизации. В ней можно создавать, запускать и масштабировать бессерверные облачные программы — Actors. Actors собирают данные с сайтов, сканируют веб, обрабатывают данные и автоматизируют рабочие процессы. Каждый запуск Actor создает структурированный результат, который сохраняется в Datasets (коллекциях JSON-объектов).

Загружайте собранные или обработанные данные в ClickHouse для анализа, мониторинга или обогащения данных.

Понятие в Apify Что это Actor Бессерверная облачная программа, которая запускается на платформе Apify. В Apify Store доступны тысячи готовых Actor. Dataset Результат запуска Actor. Табличная коллекция JSON-объектов, доступная в форматах JSON, CSV, XML и других через Apify API. Webhook HTTP-вызов, запускаемый по событию, например при успешном завершении Actor, ошибке или наступлении других событий жизненного цикла. Используйте вебхуки, чтобы автоматизировать конвейер Apify-to-ClickHouse.

Подготовьте данные для подключения к ClickHouse Чтобы подключиться к ClickHouse по HTTP(S) вам потребуется следующая информация: Параметр(ы) Описание HOST and PORT Typically, the port is 8443 when using TLS or 8123 when not using TLS. DATABASE NAME Out of the box, there is a database named default , use the name of the database that you want to connect to. USERNAME and PASSWORD Out of the box, the username is default . Use the username appropriate for your use case. The details for your ClickHouse Cloud service are available in the ClickHouse Cloud console. Select a service and click Connect: Choose HTTPS. Connection details are displayed in an example curl command. If you're using self-managed ClickHouse, the connection details are set by your ClickHouse administrator. Предварительные требования для Apify Также вам понадобятся: Аккаунт Apify (доступен бесплатный тариф).

Токен API Apify, который можно найти в Settings > Integrations в консоли Apify.

в консоли Apify. Установленный локально Node.js 18+ (для примеров на JavaScript). Установите зависимости Установите JavaScript-клиент Apify и JavaScript-клиент ClickHouse: npm install apify-client @clickhouse/client Примечание Apify также предоставляет клиент Python. Если вы предпочитаете Python, установите apify-client через pip и используйте clickhouse-connect для ClickHouse. Создайте целевую таблицу в ClickHouse Создайте таблицу для хранения собранных данных. schema зависит от используемого Actor. В этом примере для Actor, собирающего данные о товарах, используется MergeTree: CREATE TABLE apify_products ( url String, title String, price Float64, currency String, scraped_at DateTime DEFAULT now() ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (scraped_at, url); Получите dataset Apify и загрузите его в ClickHouse Следующий скрипт получает результаты выполнения Actor в Apify и вставляет их в ClickHouse: import { ApifyClient } from 'apify-client'; import { createClient } from '@clickhouse/client'; // Инициализация клиентов const apify = new ApifyClient({ token: 'YOUR_APIFY_API_TOKEN' }); const clickhouse = createClient({ url: 'https://YOUR_CLICKHOUSE_HOST:8443', username: 'default', password: 'YOUR_CLICKHOUSE_PASSWORD', database: 'default', }); // Получение элементов dataset из последнего запуска Actor const run = await apify.actor('YOUR_ACTOR_ID').call(); const { items } = await apify.dataset(run.defaultDatasetId).listItems(); console.log(`Fetched ${items.length} items from Apify dataset.`); // Вставка в ClickHouse await clickhouse.insert({ table: 'apify_products', values: items, format: 'JSONEachRow', }); console.log(`Inserted ${items.length} rows into ClickHouse.`); await clickhouse.close(); Совет Для больших наборов данных используйте постраничную загрузку результатов с помощью параметров limit и offset конечной точки List dataset items. Также можно передать clean=true , чтобы получать только непустые элементы без дубликатов. Автоматизируйте процесс с помощью вебхуков Вместо ручного запуска скрипта автоматизируйте пайплайн, чтобы данные загружались в ClickHouse каждый раз после завершения Actor: В консоли Apify перейдите к нужному Actor и откройте вкладку Integrations. Добавьте новый вебхук со следующими параметрами: Тип события: ACTOR.RUN.SUCCEEDED

Действие: HTTP POST в вашу конечную точку загрузчика или запуск другого Actor, который выполняет вставку в ClickHouse. Полезная нагрузка вебхука включает defaultDatasetId , который можно использовать для получения результатов запуска. Подробнее о полезной нагрузке и доступных настройках см. в документации по вебхукам Apify. В качестве альтернативы можно использовать Apify Schedules для запуска Actor по cron-подобному расписанию в сочетании с вебхуками на этапе загрузки.

Используйте клиентскую библиотеку Apify ( apify-client для JavaScript или Python) вместо прямых HTTP-запросов. Она сама обрабатывает пагинацию, повторные попытки и аутентификацию. Для больших наборов данных постранично извлекайте результаты с помощью параметров limit и offset конечной точки List dataset items.

Используйте формат JSONEachRow при вставке в ClickHouse. Он напрямую соответствует JSON-выводу Apify и не требует преобразования.

Schema таблицы ClickHouse должна соответствовать полям вывода Actor. Проверьте выходную schema Actor на странице Apify Store или на вкладке Dataset после выполнения.

Для высоконагруженных вставок из JavaScript-клиента следуйте рекомендациям из раздела Советы по оптимизации производительности. Группируйте строки в более крупные вставки, а не вставляйте их по одной, и рассмотрите асинхронные вставки, если пакетная обработка на стороне клиента непрактична.