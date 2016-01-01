Соединитель Spark

Этот соединитель использует оптимизации, специфичные для ClickHouse, такие как продвинутое разбиение и подавление предикатов, чтобы улучшить производительность запросов и обработку данных. Соединитель основан на официальном JDBC соединителе ClickHouse и управляет собственным каталогом.

До Spark 3.0 в Spark не было концепции встроенного каталога, поэтому пользователи обычно полагались на внешние системы каталогов, такие как Hive Metastore или AWS Glue. С этими внешними решениями пользователям приходилось вручную регистрировать таблицы источников данных перед тем, как получить к ним доступ в Spark. Тем не менее, с введением концепции каталога в Spark 3.0, Spark теперь может автоматически обнаруживать таблицы, регистрируя плагины каталогов.

Стандартный каталог Spark — это spark_catalog , а таблицы идентифицируются по формату {catalog name}.{database}.{table} . С новой функцией каталога теперь возможно добавлять и работать с несколькими каталогами в одном приложении Spark.

Java 8 или 17

Scala 2.12 или 2.13

Apache Spark 3.3 или 3.4 или 3.5

Версия Совместимые версии Spark Версия ClickHouse JDBC main Spark 3.3, 3.4, 3.5 0.6.3 0.8.1 Spark 3.3, 3.4, 3.5 0.6.3 0.8.0 Spark 3.3, 3.4, 3.5 0.6.3 0.7.3 Spark 3.3, 3.4 0.4.6 0.6.0 Spark 3.3 0.3.2-patch11 0.5.0 Spark 3.2, 3.3 0.3.2-patch11 0.4.0 Spark 3.2, 3.3 Не зависит от 0.3.0 Spark 3.2, 3.3 Не зависит от 0.2.1 Spark 3.2 Не зависит от 0.1.2 Spark 3.2 Не зависит от

Для интеграции ClickHouse с Spark существует несколько вариантов установки, подходящих для различных настроек проектов. Вы можете добавить соединитель ClickHouse Spark как зависимость напрямую в файл сборки вашего проекта (например, в pom.xml для Maven или build.sbt для SBT). В качестве альтернативы, вы можете поместить необходимые JAR-файлы в папку $SPARK_HOME/jars/ или передать их напрямую в качестве параметра Spark, используя флаг --jars в команде spark-submit . Оба подхода обеспечивают доступность соединителя ClickHouse в вашей среде Spark.

Maven

Gradle

SBT

Spark SQL/Shell CLI Добавьте следующий репозиторий, если вы хотите использовать версию SNAPSHOT. Добавьте следующий репозиторий, если вы хотите использовать версию SNAPSHOT: При работе с опциями оболочки Spark (Spark SQL CLI, Spark Shell CLI и командой Spark Submit) зависимости могут быть зарегистрированы, передавая необходимые JAR: Если вы хотите избежать копирования файлов JAR на узел клиента Spark, вы можете использовать следующее: Примечание: Для случаев использования только SQL рекомендуется Apache Kyuubi для продакшна.

Шаблон имени бинарного JAR:

Вы можете найти все доступные выпущенные файлы JAR в Maven Central Repository и все ежедневные сборки JAR файлов SNAPSHOT в Sonatype OSS Snapshots Repository.

к сведению Важно включить clickhouse-jdbc JAR с классификатором "all", так как соединитель зависит от clickhouse-http и clickhouse-client — оба из которых упакованы в clickhouse-jdbc :all . В качестве альтернативы, вы можете добавить clickhouse-client JAR и clickhouse-http по отдельности, если вы предпочитаете не использовать полный JDBC пакет. В любом случае, убедитесь, что версии пакетов совместимы в соответствии с Матрицей совместимости.

Чтобы получить доступ к вашим таблицам ClickHouse, вам необходимо настроить новый каталог Spark со следующими параметрами:

Свойство Значение Значение по умолчанию Обязательно spark.sql.catalog.<catalog_name> com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog N/A Да spark.sql.catalog.<catalog_name>.host <clickhouse_host> localhost Нет spark.sql.catalog.<catalog_name>.protocol http http Нет spark.sql.catalog.<catalog_name>.http_port <clickhouse_port> 8123 Нет spark.sql.catalog.<catalog_name>.user <clickhouse_username> default Нет spark.sql.catalog.<catalog_name>.password <clickhouse_password> (пустая строка) Нет spark.sql.catalog.<catalog_name>.database <database> default Нет spark.<catalog_name>.write.format json arrow Нет

Эти настройки могут быть установлены через один из следующих методов:

Редактировать или создать spark-defaults.conf .

. Передать конфигурацию в вашу команду spark-submit (или в ваши команды spark-shell / spark-sql CLI).

(или в ваши команды / CLI). Добавить конфигурацию при инициализации вашего контекста.

к сведению При работе с кластером ClickHouse необходимо установить уникальное имя каталога для каждого экземпляра. Например: Таким образом, вы сможете получить доступ к таблице clickhouse1 <ck_db>.<ck_table> из Spark SQL по clickhouse1.<ck_db>.<ck_table> , а к таблице clickhouse2 <ck_db>.<ck_table> по clickhouse2.<ck_db>.<ck_table> .

Java

Scala

Python

Spark SQL

Java

Scala

Python

Spark SQL

Вы можете выполнять операции DDL на вашем экземпляре ClickHouse с помощью Spark SQL, все изменения будут немедленно сохранены в ClickHouse. Spark SQL позволяет вам писать запросы точно так, как вы делали бы это в ClickHouse, поэтому вы можете напрямую выполнять команды, такие как CREATE TABLE, TRUNCATE и другие - без модификаций, например:

Приведенные выше примеры демонстрируют запросы Spark SQL, которые вы можете запускать в вашем приложении, используя любой API — Java, Scala, PySpark или оболочку.

Следующие настройки доступны в коннекторе:

Ключ Значение по умолчанию Описание С версии spark.clickhouse.ignoreUnsupportedTransform false ClickHouse поддерживает использование сложных выражений в качестве ключей шардирования или значений партиции, например cityHash64(col_1, col_2) , которые в настоящее время не поддерживаются Spark. Если true , игнорировать неподдерживаемые выражения, иначе быстро завершить с исключением. Обратите внимание, что при включенном spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal игнорирование неподдерживаемых ключей шардирования может повредить данные. 0.4.0 spark.clickhouse.read.compression.codec lz4 Кодек, используемый для декомпрессии данных при чтении. Поддерживаемые кодеки: none, lz4. 0.5.0 spark.clickhouse.read.distributed.convertLocal true При чтении распределенной таблицы, читайте локальную таблицу вместо нее самой. Если true , игнорируйте spark.clickhouse.read.distributed.useClusterNodes . 0.1.0 spark.clickhouse.read.fixedStringAs binary Читайте тип FixedString ClickHouse как указанный тип данных Spark. Поддерживаемые типы: binary, string 0.8.0 spark.clickhouse.read.format json Формат сериализации для чтения. Поддерживаемые форматы: json, binary 0.6.0 spark.clickhouse.read.runtimeFilter.enabled false Включить фильтр времени выполнения для чтения. 0.8.0 spark.clickhouse.read.splitByPartitionId true Если true , создайте фильтр входной партиции по виртуальной колонке _partition_id , вместо значения партиции. Известны проблемы с составлением SQL-предикатов по значению партиции. Эта функция требует ClickHouse Server v21.6+ 0.4.0 spark.clickhouse.useNullableQuerySchema false Если true , отметьте все поля схемы запроса как nullable при выполнении CREATE/REPLACE TABLE ... AS SELECT ... при создании таблицы. Обратите внимание, что эта конфигурация требует SPARK-43390 (доступно в Spark 3.5), без этого патча, она всегда будет действовать как true . 0.8.0 spark.clickhouse.write.batchSize 10000 Количество записей на пакет при записи в ClickHouse. 0.1.0 spark.clickhouse.write.compression.codec lz4 Кодек, используемый для сжатия данных при записи. Поддерживаемые кодеки: none, lz4. 0.3.0 spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal false При записи в распределенную таблицу, записывайте локальную таблицу вместо нее самой. Если true , игнорируйте spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes . 0.1.0 spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes true Записывать на все узлы кластера при записи в распределенную таблицу. 0.1.0 spark.clickhouse.write.format arrow Формат сериализации для записи. Поддерживаемые форматы: json, arrow 0.4.0 spark.clickhouse.write.localSortByKey true Если true , выполните локальную сортировку по ключам сортировки перед записью. 0.3.0 spark.clickhouse.write.localSortByPartition значение spark.clickhouse.write.repartitionByPartition Если true , выполните локальную сортировку по партиции перед записью. Если не задано, это равно spark.clickhouse.write.repartitionByPartition . 0.3.0 spark.clickhouse.write.maxRetry 3 Максимальное количество повторных попыток записи для одной пакетной записи, завершившейся с ошибками. 0.1.0 spark.clickhouse.write.repartitionByPartition true Нужно ли перераспределять данные по ключам партиции ClickHouse для соблюдения распределений таблицы ClickHouse перед записью. 0.3.0 spark.clickhouse.write.repartitionNum 0 Перераспределение данных для соответствия распределениям таблицы ClickHouse требуется перед записью. Используйте эту конфигурацию для указания количества перераспределения, значение меньше 1 означает отсутствие требования. 0.1.0 spark.clickhouse.write.repartitionStrictly false Если true , Spark будет строго распределять входящие записи по партициям для соблюдения требуемого распределения перед передачей записей в таблицу источника данных при записи. В противном случае Spark может применить определенные оптимизации для ускорения запроса, но нарушить требования распределения. Обратите внимание, что эта конфигурация требует SPARK-37523(доступно в Spark 3.4), без этого патча она всегда будет действовать как true . 0.3.0 spark.clickhouse.write.retryInterval 10s Интервал в секундах между повторной попыткой записи. 0.1.0 spark.clickhouse.write.retryableErrorCodes 241 Код ошибки, которые можно повторно попытаться, возвращаемые сервером ClickHouse при неудаче записи. 0.1.0

Этот раздел описывает соответствие типов данных между Spark и ClickHouse. Таблицы ниже предоставляют быстрые ссылки для преобразования типов данных при чтении из ClickHouse в Spark и при вставке данных из Spark в ClickHouse.

Тип данных ClickHouse Тип данных Spark Поддерживается Является примитивным Заметки Nothing NullType ✅ Да Bool BooleanType ✅ Да UInt8 , Int16 ShortType ✅ Да Int8 ByteType ✅ Да UInt16 , Int32 IntegerType ✅ Да UInt32 , Int64 , UInt64 LongType ✅ Да Int128 , UInt128 , Int256 , UInt256 DecimalType(38, 0) ✅ Да Float32 FloatType ✅ Да Float64 DoubleType ✅ Да String , JSON , UUID , Enum8 , Enum16 , IPv4 , IPv6 StringType ✅ Да FixedString BinaryType , StringType ✅ Да Контролируется конфигурацией READ_FIXED_STRING_AS Decimal DecimalType ✅ Да Точность и масштаб до Decimal128 Decimal32 DecimalType(9, scale) ✅ Да Decimal64 DecimalType(18, scale) ✅ Да Decimal128 DecimalType(38, scale) ✅ Да Date , Date32 DateType ✅ Да DateTime , DateTime32 , DateTime64 TimestampType ✅ Да Array ArrayType ✅ Нет Тип элемента массива также преобразуется Map MapType ✅ Нет Ключи ограничены типом StringType IntervalYear YearMonthIntervalType(Year) ✅ Да IntervalMonth YearMonthIntervalType(Month) ✅ Да IntervalDay , IntervalHour , IntervalMinute , IntervalSecond DayTimeIntervalType ✅ Нет Используется конкретный тип интервала Object ❌ Nested ❌ Tuple ❌ Point ❌ Polygon ❌ MultiPolygon ❌ Ring ❌ IntervalQuarter ❌ IntervalWeek ❌ Decimal256 ❌ AggregateFunction ❌ SimpleAggregateFunction ❌

Тип данных Spark Тип данных ClickHouse Поддерживается Является примитивным Заметки BooleanType UInt8 ✅ Да ByteType Int8 ✅ Да ShortType Int16 ✅ Да IntegerType Int32 ✅ Да LongType Int64 ✅ Да FloatType Float32 ✅ Да DoubleType Float64 ✅ Да StringType String ✅ Да VarcharType String ✅ Да CharType String ✅ Да DecimalType Decimal(p, s) ✅ Да Точность и масштаб до Decimal128 DateType Date ✅ Да TimestampType DateTime ✅ Да ArrayType (список, кортеж или массив) Array ✅ Нет Тип элемента массива также преобразуется MapType Map ✅ Нет Ключи ограничены типом StringType Object ❌ Nested ❌

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