Соединитель Spark
Этот соединитель использует оптимизации, специфичные для ClickHouse, такие как продвинутое разбиение и подавление предикатов, чтобы улучшить производительность запросов и обработку данных. Соединитель основан на официальном JDBC соединителе ClickHouse и управляет собственным каталогом.
До Spark 3.0 в Spark не было концепции встроенного каталога, поэтому пользователи обычно полагались на внешние системы каталогов, такие как Hive Metastore или AWS Glue. С этими внешними решениями пользователям приходилось вручную регистрировать таблицы источников данных перед тем, как получить к ним доступ в Spark. Тем не менее, с введением концепции каталога в Spark 3.0, Spark теперь может автоматически обнаруживать таблицы, регистрируя плагины каталогов.
Стандартный каталог Spark — это
spark_catalog, а таблицы идентифицируются по формату
{catalog name}.{database}.{table}. С новой
функцией каталога теперь возможно добавлять и работать с несколькими каталогами в одном приложении Spark.
Требования
- Java 8 или 17
- Scala 2.12 или 2.13
- Apache Spark 3.3 или 3.4 или 3.5
Матрица совместимости
|Версия
|Совместимые версии Spark
|Версия ClickHouse JDBC
|main
|Spark 3.3, 3.4, 3.5
|0.6.3
|0.8.1
|Spark 3.3, 3.4, 3.5
|0.6.3
|0.8.0
|Spark 3.3, 3.4, 3.5
|0.6.3
|0.7.3
|Spark 3.3, 3.4
|0.4.6
|0.6.0
|Spark 3.3
|0.3.2-patch11
|0.5.0
|Spark 3.2, 3.3
|0.3.2-patch11
|0.4.0
|Spark 3.2, 3.3
|Не зависит от
|0.3.0
|Spark 3.2, 3.3
|Не зависит от
|0.2.1
|Spark 3.2
|Не зависит от
|0.1.2
|Spark 3.2
|Не зависит от
Установка и настройка
Для интеграции ClickHouse с Spark существует несколько вариантов установки, подходящих для различных настроек проектов.
Вы можете добавить соединитель ClickHouse Spark как зависимость напрямую в файл сборки вашего проекта (например, в
pom.xml
для Maven или
build.sbt для SBT).
В качестве альтернативы, вы можете поместить необходимые JAR-файлы в папку
$SPARK_HOME/jars/ или передать их напрямую в качестве параметра Spark, используя флаг
--jars в команде
spark-submit.
Оба подхода обеспечивают доступность соединителя ClickHouse в вашей среде Spark.
Импорт как зависимость
- Maven
- Gradle
- SBT
- Spark SQL/Shell CLI
Добавьте следующий репозиторий, если вы хотите использовать версию SNAPSHOT.
Добавьте следующий репозиторий, если вы хотите использовать версию SNAPSHOT:
При работе с опциями оболочки Spark (Spark SQL CLI, Spark Shell CLI и командой Spark Submit) зависимости могут быть зарегистрированы, передавая необходимые JAR:
Если вы хотите избежать копирования файлов JAR на узел клиента Spark, вы можете использовать следующее:
Примечание: Для случаев использования только SQL рекомендуется Apache Kyuubi для продакшна.
Скачивание библиотеки
Шаблон имени бинарного JAR:
Вы можете найти все доступные выпущенные файлы JAR в Maven Central Repository и все ежедневные сборки JAR файлов SNAPSHOT в Sonatype OSS Snapshots Repository.
Важно включить clickhouse-jdbc JAR с классификатором "all", так как соединитель зависит от clickhouse-http и clickhouse-client — оба из которых упакованы в clickhouse-jdbc:all. В качестве альтернативы, вы можете добавить clickhouse-client JAR и clickhouse-http по отдельности, если вы предпочитаете не использовать полный JDBC пакет.
В любом случае, убедитесь, что версии пакетов совместимы в соответствии с Матрицей совместимости.
Регистрация каталога (обязательно)
Чтобы получить доступ к вашим таблицам ClickHouse, вам необходимо настроить новый каталог Spark со следующими параметрами:
|Свойство
|Значение
|Значение по умолчанию
|Обязательно
spark.sql.catalog.<catalog_name>
com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog
|N/A
|Да
spark.sql.catalog.<catalog_name>.host
<clickhouse_host>
localhost
|Нет
spark.sql.catalog.<catalog_name>.protocol
http
http
|Нет
spark.sql.catalog.<catalog_name>.http_port
<clickhouse_port>
8123
|Нет
spark.sql.catalog.<catalog_name>.user
<clickhouse_username>
default
|Нет
spark.sql.catalog.<catalog_name>.password
<clickhouse_password>
|(пустая строка)
|Нет
spark.sql.catalog.<catalog_name>.database
<database>
default
|Нет
spark.<catalog_name>.write.format
json
arrow
|Нет
Эти настройки могут быть установлены через один из следующих методов:
- Редактировать или создать
spark-defaults.conf.
- Передать конфигурацию в вашу команду
spark-submit(или в ваши команды
spark-shell/
spark-sqlCLI).
- Добавить конфигурацию при инициализации вашего контекста.
При работе с кластером ClickHouse необходимо установить уникальное имя каталога для каждого экземпляра. Например:
Таким образом, вы сможете получить доступ к таблице clickhouse1
<ck_db>.<ck_table> из Spark SQL по
clickhouse1.<ck_db>.<ck_table>, а к таблице clickhouse2
<ck_db>.<ck_table> по
clickhouse2.<ck_db>.<ck_table>.
Чтение данных
- Java
- Scala
- Python
- Spark SQL
Запись данных
- Java
- Scala
- Python
- Spark SQL
Операции DDL
Вы можете выполнять операции DDL на вашем экземпляре ClickHouse с помощью Spark SQL, все изменения будут немедленно сохранены в ClickHouse. Spark SQL позволяет вам писать запросы точно так, как вы делали бы это в ClickHouse, поэтому вы можете напрямую выполнять команды, такие как CREATE TABLE, TRUNCATE и другие - без модификаций, например:
Приведенные выше примеры демонстрируют запросы Spark SQL, которые вы можете запускать в вашем приложении, используя любой API — Java, Scala, PySpark или оболочку.
Конфигурации
Следующие настройки доступны в коннекторе:
|Ключ
|Значение по умолчанию
|Описание
|С версии
|spark.clickhouse.ignoreUnsupportedTransform
|false
|ClickHouse поддерживает использование сложных выражений в качестве ключей шардирования или значений партиции, например
cityHash64(col_1, col_2), которые в настоящее время не поддерживаются Spark. Если
true, игнорировать неподдерживаемые выражения, иначе быстро завершить с исключением. Обратите внимание, что при включенном
spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal игнорирование неподдерживаемых ключей шардирования может повредить данные.
|0.4.0
|spark.clickhouse.read.compression.codec
|lz4
|Кодек, используемый для декомпрессии данных при чтении. Поддерживаемые кодеки: none, lz4.
|0.5.0
|spark.clickhouse.read.distributed.convertLocal
|true
|При чтении распределенной таблицы, читайте локальную таблицу вместо нее самой. Если
true, игнорируйте
spark.clickhouse.read.distributed.useClusterNodes.
|0.1.0
|spark.clickhouse.read.fixedStringAs
|binary
|Читайте тип FixedString ClickHouse как указанный тип данных Spark. Поддерживаемые типы: binary, string
|0.8.0
|spark.clickhouse.read.format
|json
|Формат сериализации для чтения. Поддерживаемые форматы: json, binary
|0.6.0
|spark.clickhouse.read.runtimeFilter.enabled
|false
|Включить фильтр времени выполнения для чтения.
|0.8.0
|spark.clickhouse.read.splitByPartitionId
|true
|Если
true, создайте фильтр входной партиции по виртуальной колонке
_partition_id, вместо значения партиции. Известны проблемы с составлением SQL-предикатов по значению партиции. Эта функция требует ClickHouse Server v21.6+
|0.4.0
|spark.clickhouse.useNullableQuerySchema
|false
|Если
true, отметьте все поля схемы запроса как nullable при выполнении
CREATE/REPLACE TABLE ... AS SELECT ... при создании таблицы. Обратите внимание, что эта конфигурация требует SPARK-43390 (доступно в Spark 3.5), без этого патча, она всегда будет действовать как
true.
|0.8.0
|spark.clickhouse.write.batchSize
|10000
|Количество записей на пакет при записи в ClickHouse.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.compression.codec
|lz4
|Кодек, используемый для сжатия данных при записи. Поддерживаемые кодеки: none, lz4.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal
|false
|При записи в распределенную таблицу, записывайте локальную таблицу вместо нее самой. Если
true, игнорируйте
spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes
|true
|Записывать на все узлы кластера при записи в распределенную таблицу.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.format
|arrow
|Формат сериализации для записи. Поддерживаемые форматы: json, arrow
|0.4.0
|spark.clickhouse.write.localSortByKey
|true
|Если
true, выполните локальную сортировку по ключам сортировки перед записью.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.localSortByPartition
|значение spark.clickhouse.write.repartitionByPartition
|Если
true, выполните локальную сортировку по партиции перед записью. Если не задано, это равно
spark.clickhouse.write.repartitionByPartition.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.maxRetry
|3
|Максимальное количество повторных попыток записи для одной пакетной записи, завершившейся с ошибками.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.repartitionByPartition
|true
|Нужно ли перераспределять данные по ключам партиции ClickHouse для соблюдения распределений таблицы ClickHouse перед записью.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.repartitionNum
|0
|Перераспределение данных для соответствия распределениям таблицы ClickHouse требуется перед записью. Используйте эту конфигурацию для указания количества перераспределения, значение меньше 1 означает отсутствие требования.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.repartitionStrictly
|false
|Если
true, Spark будет строго распределять входящие записи по партициям для соблюдения требуемого распределения перед передачей записей в таблицу источника данных при записи. В противном случае Spark может применить определенные оптимизации для ускорения запроса, но нарушить требования распределения. Обратите внимание, что эта конфигурация требует SPARK-37523(доступно в Spark 3.4), без этого патча она всегда будет действовать как
true.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.retryInterval
|10s
|Интервал в секундах между повторной попыткой записи.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.retryableErrorCodes
|241
|Код ошибки, которые можно повторно попытаться, возвращаемые сервером ClickHouse при неудаче записи.
|0.1.0
Поддерживаемые типы данных
Этот раздел описывает соответствие типов данных между Spark и ClickHouse. Таблицы ниже предоставляют быстрые ссылки для преобразования типов данных при чтении из ClickHouse в Spark и при вставке данных из Spark в ClickHouse.
Чтение данных из ClickHouse в Spark
|Тип данных ClickHouse
|Тип данных Spark
|Поддерживается
|Является примитивным
|Заметки
Nothing
NullType
|✅
|Да
Bool
BooleanType
|✅
|Да
UInt8,
Int16
ShortType
|✅
|Да
Int8
ByteType
|✅
|Да
UInt16,
Int32
IntegerType
|✅
|Да
UInt32,
Int64,
UInt64
LongType
|✅
|Да
Int128,
UInt128,
Int256,
UInt256
DecimalType(38, 0)
|✅
|Да
Float32
FloatType
|✅
|Да
Float64
DoubleType
|✅
|Да
String,
JSON,
UUID,
Enum8,
Enum16,
IPv4,
IPv6
StringType
|✅
|Да
FixedString
BinaryType,
StringType
|✅
|Да
|Контролируется конфигурацией
READ_FIXED_STRING_AS
Decimal
DecimalType
|✅
|Да
|Точность и масштаб до
Decimal128
Decimal32
DecimalType(9, scale)
|✅
|Да
Decimal64
DecimalType(18, scale)
|✅
|Да
Decimal128
DecimalType(38, scale)
|✅
|Да
Date,
Date32
DateType
|✅
|Да
DateTime,
DateTime32,
DateTime64
TimestampType
|✅
|Да
Array
ArrayType
|✅
|Нет
|Тип элемента массива также преобразуется
Map
MapType
|✅
|Нет
|Ключи ограничены типом
StringType
IntervalYear
YearMonthIntervalType(Year)
|✅
|Да
IntervalMonth
YearMonthIntervalType(Month)
|✅
|Да
IntervalDay,
IntervalHour,
IntervalMinute,
IntervalSecond
DayTimeIntervalType
|✅
|Нет
|Используется конкретный тип интервала
Object
|❌
Nested
|❌
Tuple
|❌
Point
|❌
Polygon
|❌
MultiPolygon
|❌
Ring
|❌
IntervalQuarter
|❌
IntervalWeek
|❌
Decimal256
|❌
AggregateFunction
|❌
SimpleAggregateFunction
|❌
Вставка данных из Spark в ClickHouse
|Тип данных Spark
|Тип данных ClickHouse
|Поддерживается
|Является примитивным
|Заметки
BooleanType
UInt8
|✅
|Да
ByteType
Int8
|✅
|Да
ShortType
Int16
|✅
|Да
IntegerType
Int32
|✅
|Да
LongType
Int64
|✅
|Да
FloatType
Float32
|✅
|Да
DoubleType
Float64
|✅
|Да
StringType
String
|✅
|Да
VarcharType
String
|✅
|Да
CharType
String
|✅
|Да
DecimalType
Decimal(p, s)
|✅
|Да
|Точность и масштаб до
Decimal128
DateType
Date
|✅
|Да
TimestampType
DateTime
|✅
|Да
ArrayType (список, кортеж или массив)
Array
|✅
|Нет
|Тип элемента массива также преобразуется
MapType
Map
|✅
|Нет
|Ключи ограничены типом
StringType
Object
|❌
Nested
|❌
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