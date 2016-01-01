Spark JDBC

JDBC является одним из самых часто используемых источников данных в Spark. В этом разделе мы предоставим детали о том, как использовать официальный JDBC коннектор ClickHouse с Spark.

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При использовании Spark JDBC Spark считывает данные, используя одну партицию. Для достижения более высокой степени параллелизма необходимо указать partitionColumn , lowerBound , upperBound и numPartitions , которые описывают, как партиционировать таблицу при чтении по параллельным рабочим узлам. Пожалуйста, посетите официальную документацию Apache Spark для получения дополнительной информации о конфигурациях JDBC.