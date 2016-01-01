Коннектор Flink

Это официальный Apache Flink Sink Connector с поддержкой от ClickHouse. Он построен на основе AsyncSinkBase Flink и официального java client ClickHouse.

Коннектор поддерживает DataStream API Apache Flink. Поддержка Table API запланирована в одном из будущих релизов.

Java 11+ (для Flink 1.17+) или 17+ (для Flink 2.0+)

Apache Flink 1.17+

Коннектор разбит на два артефакта для поддержки Flink 1.17+ и Flink 2.0+. Выберите артефакт, соответствующий нужной версии Flink:

Версия Flink Артефакт Версия ClickHouse Java Client Требуемая версия Java latest flink-connector-clickhouse-2.0.0 0.9.5 Java 17+ 2.0.1 flink-connector-clickhouse-2.0.0 0.9.5 Java 17+ 2.0.0 flink-connector-clickhouse-2.0.0 0.9.5 Java 17+ 1.20.2 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+ 1.19.3 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+ 1.18.1 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+ 1.17.2 flink-connector-clickhouse-1.17 0.9.5 Java 11+

Примечание Коннектор не тестировался на версиях Flink ниже 1.17.2

SBT <dependency> <groupId>com.clickhouse.flink</groupId> <artifactId>flink-connector-clickhouse-2.0.0</artifactId> <version>{{ stable_version }}</version> <classifier>all</classifier> </dependency> dependencies { implementation("com.clickhouse.flink:flink-connector-clickhouse-2.0.0:{{ stable_version }}") } libraryDependencies += "com.clickhouse.flink" % "flink-connector-clickhouse-2.0.0" % {{ stable_version }} classifier "all"

SBT <dependency> <groupId>com.clickhouse.flink</groupId> <artifactId>flink-connector-clickhouse-1.17</artifactId> <version>{{ stable_version }}</version> <classifier>all</classifier> </dependency> dependencies { implementation("com.clickhouse.flink:flink-connector-clickhouse-1.17:{{ stable_version }}") } libraryDependencies += "com.clickhouse.flink" % "flink-connector-clickhouse-1.17" % {{ stable_version }} classifier "all"

Шаблон имени JAR-файла:

flink-connector-clickhouse-${flink_version}-${stable_version}-all.jar

где:

flink_version — одно из значений: 2.0.0 или 1.17

— одно из значений: или stable_version — версия стабильного релиза артефакта

Все доступные JAR-файлы опубликованных релизов можно найти в репозитории Maven Central.

Предположим, вы хотите вставить необработанные данные CSV в ClickHouse:

Java public static void main(String[] args) { // Настройте ClickHouseClient ClickHouseClientConfig clickHouseClientConfig = new ClickHouseClientConfig(url, username, password, database, tableName); // Создайте ElementConverter ElementConverter<String, ClickHousePayload> convertorString = new ClickHouseConvertor<>(String.class); // Создайте sink и задайте формат с помощью `setClickHouseFormat` ClickHouseAsyncSink<String> csvSink = new ClickHouseAsyncSink<>( convertorString, MAX_BATCH_SIZE, MAX_IN_FLIGHT_REQUESTS, MAX_BUFFERED_REQUESTS, MAX_BATCH_SIZE_IN_BYTES, MAX_TIME_IN_BUFFER_MS, MAX_RECORD_SIZE_IN_BYTES, clickHouseClientConfig ); csvSink.setClickHouseFormat(ClickHouseFormat.CSV); // Наконец, подключите DataStream к sink. final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment(); Path csvFilePath = new Path(fileFullName); FileSource<String> csvSource = FileSource .forRecordStreamFormat(new TextLineInputFormat(), csvFilePath) .build(); env.fromSource( csvSource, WatermarkStrategy.noWatermarks(), "GzipCsvSource" ).sinkTo(csvSink); }

Дополнительные примеры и фрагменты кода можно найти в наших тестах:

Мы подготовили пример на базе Maven для быстрого начала работы с ClickHouse Sink:

Более подробные инструкции см. в руководстве по примеру

Параметры Описание Значение по умолчанию Обязательно url Полный URL ClickHouse Н/Д Да username Имя пользователя базы данных ClickHouse Н/Д Да password Пароль базы данных ClickHouse Н/Д Да database Имя базы данных ClickHouse Н/Д Да table Имя таблицы ClickHouse Н/Д Да options map параметров конфигурации Java-клиента Пустой map Нет serverSettings map настроек сессии сервера ClickHouse Пустой map Нет enableJsonSupportAsString Настройка сервера ClickHouse, при которой для типа данных JSON ожидается String в формате JSON true Нет

options и serverSettings следует передавать клиенту как Map<String, String> . Если для любого из них передан пустой map, будут использоваться значения по умолчанию клиента или сервера соответственно.

Примечание Все доступные параметры Java-клиента перечислены в ClientConfigProperties.java и на этой странице документации. Все доступные настройки сессии сервера перечислены на этой странице документации.

Например:

Java Map<String, String> javaClientOptions = Map.of( ClientConfigProperties.CA_CERTIFICATE.getKey(), "<my_CA_cert>", ClientConfigProperties.SSL_CERTIFICATE.getKey(), "<my_SSL_cert>", ClientConfigProperties.CLIENT_NETWORK_BUFFER_SIZE.getKey(), "30000", ClientConfigProperties.HTTP_MAX_OPEN_CONNECTIONS.getKey(), "5" ); Map<String, String> serverSettings = Map.of( "insert_deduplicate", "1" ); ClickHouseClientConfig clickHouseClientConfig = new ClickHouseClientConfig( url, username, password, database, tableName, javaClientOptions, serverSettings, false // enableJsonSupportAsString );

Следующие параметры напрямую взяты из AsyncSinkBase во Flink:

Parameters Description Default Value Required maxBatchSize Максимальное количество записей, вставляемых за один пакет N/A Да maxInFlightRequests Максимальное количество запросов в обработке, допустимое до того, как sink начнет применять обратное давление N/A Да maxBufferedRequests Максимальное количество записей, которое может быть буферизовано в sink до применения обратного давления N/A Да maxBatchSizeInBytes Максимальный размер пакета (в байтах). Все отправляемые пакеты будут меньше либо равны этому значению N/A Да maxTimeInBufferMS Максимальное время, в течение которого запись может находиться в sink перед сбросом N/A Да maxRecordSizeInBytes Максимальный размер записи, который принимает sink; записи большего размера будут автоматически отклонены N/A Да

В таблице ниже приведена краткая справка по преобразованию типов данных при вставке данных из Flink в ClickHouse.

Тип Java Тип ClickHouse Поддерживается Метод сериализации byte / Byte Int8 ✅ DataWriter.writeInt8 short / Short Int16 ✅ DataWriter.writeInt16 int / Integer Int32 ✅ DataWriter.writeInt32 long / Long Int64 ✅ DataWriter.writeInt64 BigInteger Int128 ✅ DataWriter.writeInt128 BigInteger Int256 ✅ DataWriter.writeInt256 short / Short UInt8 ✅ DataWriter.writeUInt8 int / Integer UInt8 ✅ DataWriter.writeUInt8 int / Integer UInt16 ✅ DataWriter.writeUInt16 long / Long UInt32 ✅ DataWriter.writeUInt32 long / Long UInt64 ✅ DataWriter.writeUInt64 BigInteger UInt64 ✅ DataWriter.writeUInt64 BigInteger UInt128 ✅ DataWriter.writeUInt128 BigInteger UInt256 ✅ DataWriter.writeUInt256 BigDecimal Decimal ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal32 ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal64 ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal128 ✅ DataWriter.writeDecimal BigDecimal Decimal256 ✅ DataWriter.writeDecimal float / Float Float ✅ DataWriter.writeFloat32 double / Double Double ✅ DataWriter.writeFloat64 boolean / Boolean Boolean ✅ DataWriter.writeBoolean String String ✅ DataWriter.writeString String FixedString ✅ DataWriter.writeFixedString LocalDate Date ✅ DataWriter.writeDate LocalDate Date32 ✅ DataWriter.writeDate32 LocalDateTime DateTime ✅ DataWriter.writeDateTime ZonedDateTime DateTime ✅ DataWriter.writeDateTime LocalDateTime DateTime64 ✅ DataWriter.writeDateTime64 ZonedDateTime DateTime64 ✅ DataWriter.writeDateTime64 int / Integer Time ❌ Н/Д long / Long Time64 ❌ Н/Д byte / Byte Enum8 ✅ DataWriter.writeInt8 int / Integer Enum16 ✅ DataWriter.writeInt16 java.util.UUID UUID ✅ DataWriter.writeIntUUID String JSON ✅ DataWriter.writeJSON Array<Type> Array<Type> ✅ DataWriter.writeArray Map<K,V> Map<K,V> ✅ DataWriter.writeMap Tuple<Type,..> Tuple<T1,T2,..> ✅ DataWriter.writeTuple Object Variant ❌ Н/Д

Примечания:

При выполнении операций с датами необходимо указать ZoneId .

. При выполнении операций с десятичными числами необходимо указать точность и масштаб.

Чтобы ClickHouse мог разобрать строку Java как JSON, необходимо включить enableJsonSupportAsString в ClickHouseClientConfig .

в . Коннектору требуется ElementConvertor для преобразования элементов входного DataStream в данные для ClickHouse. Для этого коннектор предоставляет ClickHouseConvertor и POJOConvertor , которые можно использовать для реализации этого преобразования с помощью указанных выше методов сериализации DataWriter .

Список доступных входных форматов ClickHouse можно найти на этой странице документации и в ClickHouseFormat.java.

Чтобы указать формат, который коннектор должен использовать для сериализации вашего DataStream в данные для ClickHouse, используйте функцию setClickHouseFormat . Например:

ClickHouseAsyncSink<String> csvSink = new ClickHouseAsyncSink<>( convertorString, MAX_BATCH_SIZE, MAX_IN_FLIGHT_REQUESTS, MAX_BUFFERED_REQUESTS, MAX_BATCH_SIZE_IN_BYTES, MAX_TIME_IN_BUFFER_MS, MAX_RECORD_SIZE_IN_BYTES, clickHouseClientConfig ); csvSink.setClickHouseFormat(ClickHouseFormat.CSV);

Примечание По умолчанию коннектор использует RowBinaryWithDefaults или RowBinary, если параметр setSupportDefault в ClickHouseClientConfig явно установлен в true или false соответственно.

Коннектор предоставляет следующие дополнительные метрики в дополнение к уже существующим метрикам Flink:

Metric Description Type Status numBytesSend Общее количество байтов, отправленных в ClickHouse в полезной нагрузке запроса. Примечание: эта метрика измеряет размер сериализованных данных, переданных по сети, и может отличаться от written_bytes в system.query_log ClickHouse, который отражает фактическое количество байтов, записанных в хранилище после обработки Counter ✅ numRecordSend Общее количество записей, отправленных в ClickHouse Counter ✅ numRequestSubmitted Общее количество отправленных запросов (фактическое количество выполненных сбросов) Counter ✅ numOfDroppedBatches Общее количество батчей, отброшенных из-за ошибок, не допускающих повторной попытки Counter ✅ numOfDroppedRecords Общее количество записей, отброшенных из-за ошибок, не допускающих повторной попытки Counter ✅ totalBatchRetries Общее количество повторных попыток отправки батчей из-за ошибок, допускающих повторную попытку Counter ✅ writeLatencyHistogram Гистограмма распределения задержки успешной записи (мс) Histogram ✅ writeFailureLatencyHistogram Гистограмма распределения задержки неуспешной записи (мс) Histogram ✅ triggeredByMaxBatchSizeCounter Общее количество сбросов, вызванных достижением maxBatchSize Counter ✅ triggeredByMaxBatchSizeInBytesCounter Общее количество сбросов, вызванных достижением maxBatchSizeInBytes Counter ✅ triggeredByMaxTimeInBufferMSCounter Общее количество сбросов, вызванных достижением maxTimeInBufferMS Counter ✅ actualRecordsPerBatch Гистограмма распределения фактического размера батча Histogram ✅ actualBytesPerBatch Гистограмма распределения фактического количества байтов в батче Histogram ✅

В настоящее время sink предоставляет гарантию доставки как минимум один раз. Работа над семантикой exactly-once отслеживается здесь.

Sink пока не поддерживает очередь необрабатываемых сообщений (DLQ) для буферизации записей, которые не удалось обработать. Пока коннектор будет пытаться повторно вставить записи, завершившиеся ошибкой, и отбрасывать их в случае неудачи. Эта возможность отслеживается здесь.

Sink пока не поддерживает создание через Table API Flink или Flink SQL. Эта возможность отслеживается здесь.

Коннектор ежедневно тестируется в CI с рядом последних версий ClickHouse, включая latest и head. Список тестируемых версий периодически обновляется по мере выхода новых релизов ClickHouse. Список версий, с которыми коннектор ежедневно проходит тесты, см. здесь.

Сведения об известных уязвимостях и инструкции по сообщению о новой уязвимости см. в политике безопасности ClickHouse.

Мы рекомендуем регулярно обновлять коннектор, чтобы своевременно получать исправления безопасности и другие улучшения.

Если у вас возникла проблема с миграцией, создайте issue в GitHub, и мы ответим!

Для оптимальной производительности убедитесь, что тип элементов вашего DataStream не является Generic — см. описание различий между типами во Flink. Элементы не типа Generic позволяют избежать накладных расходов на сериализацию через Kryo и повысить пропускную способность при записи в ClickHouse.

Мы рекомендуем установить maxBatchSize как минимум в 1000, а в идеале — в диапазоне от 10 000 до 100 000. Подробнее см. в этом руководстве по пакетным вставкам.

Чтобы выполнять дедупликацию в стиле OLTP или upsert в ClickHouse, обратитесь к этой странице документации. Примечание: не путайте это с дедупликацией пакетов при повторных попытках, которая подробно описана ниже.

Может возникнуть следующая ошибка:

com.clickhouse.client.api.ServerException: Code: 33. DB::Exception: Cannot read all data. Bytes read: 9205. Bytes expected: 1100022.: (at row 9) : While executing BinaryRowInputFormat. (CANNOT_READ_ALL_DATA)

Причина: Чаще всего ошибка CANNOT_READ_ALL_DATA означает, что схема таблицы ClickHouse перестала соответствовать схеме записей Flink. Это может произойти, если одна из них была изменена с нарушением обратной совместимости.

Решение: Обновите схему таблицы ClickHouse, входной тип данных коннектора или и то и другое, чтобы они снова стали совместимыми. При необходимости см. сопоставление типов, чтобы понять, как типы Java соотносятся с типами ClickHouse. Примечание: если какие-то записи все еще находятся в обработке, при перезапуске коннектора потребуется сбросить состояние Flink.

Вы можете заметить, что пропускная способность коннектора не масштабируется вместе с параллелизмом задания (числом задач Flink) при записи в ClickHouse.

Причина: фоновый процесс слияния частей в ClickHouse может замедлять вставки. Это может происходить, если настроенный размер пакета слишком мал, коннектор слишком часто выполняет сброс, или из-за сочетания обоих факторов.

Решение: Мониторьте метрики numRequestSubmitted и actualRecordsPerBatch , чтобы понять, как подобрать размер пакета ( maxBatchSize ) и частоту сброса. Рекомендации по размеру пакета также приведены в разделе Расширенное и рекомендуемое использование.

Причина: Пакеты были отброшены либо из-за ошибки, не подлежащей повторной попытке, либо потому, что их не удалось вставить за заданное число повторных попыток (настраивается через ClickHouseClientConfig.setNumberOfRetries() ). Примечание: по умолчанию коннектор пытается повторно вставить пакет до 3 раз, прежде чем отбросить его.

Решение: Проверьте логи TaskManager и/или трассировки стека, чтобы определить первопричину.

Если вы хотите внести вклад в проект или сообщить о каких-либо проблемах, мы будем рады вашей помощи! Перейдите в наш репозиторий GitHub, чтобы создать issue, предложить улучшения или отправить pull request.

Мы приветствуем ваш вклад! Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством для участников в репозитории. Спасибо, что помогаете улучшать коннектор ClickHouse для Flink!