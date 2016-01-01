Коннектор Flink
Это официальный Apache Flink Sink Connector с поддержкой от ClickHouse. Он построен на основе AsyncSinkBase Flink и официального java client ClickHouse.
Коннектор поддерживает DataStream API Apache Flink. Поддержка Table API запланирована в одном из будущих релизов.
Требования
- Java 11+ (для Flink 1.17+) или 17+ (для Flink 2.0+)
- Apache Flink 1.17+
Матрица совместимости версий Flink
Коннектор разбит на два артефакта для поддержки Flink 1.17+ и Flink 2.0+. Выберите артефакт, соответствующий нужной версии Flink:
|Версия Flink
|Артефакт
|Версия ClickHouse Java Client
|Требуемая версия Java
|latest
|flink-connector-clickhouse-2.0.0
|0.9.5
|Java 17+
|2.0.1
|flink-connector-clickhouse-2.0.0
|0.9.5
|Java 17+
|2.0.0
|flink-connector-clickhouse-2.0.0
|0.9.5
|Java 17+
|1.20.2
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
|1.19.3
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
|1.18.1
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
|1.17.2
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
Коннектор не тестировался на версиях Flink ниже 1.17.2
Установка и настройка
Добавьте как зависимость
Для Flink 2.0+
Для Flink 1.17+
Скачайте бинарный файл
Шаблон имени JAR-файла:
где:
flink_version— одно из значений:
2.0.0или
1.17
stable_version— версия стабильного релиза артефакта
Все доступные JAR-файлы опубликованных релизов можно найти в репозитории Maven Central.
Использование DataStream API
Пример
Предположим, вы хотите вставить необработанные данные CSV в ClickHouse:
Дополнительные примеры и фрагменты кода можно найти в наших тестах:
Пример быстрого запуска
Мы подготовили пример на базе Maven для быстрого начала работы с ClickHouse Sink:
Более подробные инструкции см. в руководстве по примеру
Варианты подключения к DataStream API
Параметры клиента ClickHouse
|Параметры
|Описание
|Значение по умолчанию
|Обязательно
url
|Полный URL ClickHouse
|Н/Д
|Да
username
|Имя пользователя базы данных ClickHouse
|Н/Д
|Да
password
|Пароль базы данных ClickHouse
|Н/Д
|Да
database
|Имя базы данных ClickHouse
|Н/Д
|Да
table
|Имя таблицы ClickHouse
|Н/Д
|Да
options
|map параметров конфигурации Java-клиента
|Пустой map
|Нет
serverSettings
|map настроек сессии сервера ClickHouse
|Пустой map
|Нет
enableJsonSupportAsString
|Настройка сервера ClickHouse, при которой для типа данных JSON ожидается String в формате JSON
|true
|Нет
options и
serverSettings следует передавать клиенту как
Map<String, String>. Если для любого из них передан пустой map, будут использоваться значения по умолчанию клиента или сервера соответственно.
Все доступные параметры Java-клиента перечислены в ClientConfigProperties.java и на этой странице документации.
Все доступные настройки сессии сервера перечислены на этой странице документации.
Например:
Параметры sink
Следующие параметры напрямую взяты из
AsyncSinkBase во Flink:
|Parameters
|Description
|Default Value
|Required
maxBatchSize
|Максимальное количество записей, вставляемых за один пакет
|N/A
|Да
maxInFlightRequests
|Максимальное количество запросов в обработке, допустимое до того, как sink начнет применять обратное давление
|N/A
|Да
maxBufferedRequests
|Максимальное количество записей, которое может быть буферизовано в sink до применения обратного давления
|N/A
|Да
maxBatchSizeInBytes
|Максимальный размер пакета (в байтах). Все отправляемые пакеты будут меньше либо равны этому значению
|N/A
|Да
maxTimeInBufferMS
|Максимальное время, в течение которого запись может находиться в sink перед сбросом
|N/A
|Да
maxRecordSizeInBytes
|Максимальный размер записи, который принимает sink; записи большего размера будут автоматически отклонены
|N/A
|Да
Поддерживаемые типы данных
В таблице ниже приведена краткая справка по преобразованию типов данных при вставке данных из Flink в ClickHouse.
Вставка данных из Flink в ClickHouse
|Тип Java
|Тип ClickHouse
|Поддерживается
|Метод сериализации
byte/
Byte
Int8
|✅
DataWriter.writeInt8
short/
Short
Int16
|✅
DataWriter.writeInt16
int/
Integer
Int32
|✅
DataWriter.writeInt32
long/
Long
Int64
|✅
DataWriter.writeInt64
BigInteger
Int128
|✅
DataWriter.writeInt128
BigInteger
Int256
|✅
DataWriter.writeInt256
short/
Short
UInt8
|✅
DataWriter.writeUInt8
int/
Integer
UInt8
|✅
DataWriter.writeUInt8
int/
Integer
UInt16
|✅
DataWriter.writeUInt16
long/
Long
UInt32
|✅
DataWriter.writeUInt32
long/
Long
UInt64
|✅
DataWriter.writeUInt64
BigInteger
UInt64
|✅
DataWriter.writeUInt64
BigInteger
UInt128
|✅
DataWriter.writeUInt128
BigInteger
UInt256
|✅
DataWriter.writeUInt256
BigDecimal
Decimal
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal32
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal64
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal128
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal256
|✅
DataWriter.writeDecimal
float/
Float
Float
|✅
DataWriter.writeFloat32
double/
Double
Double
|✅
DataWriter.writeFloat64
boolean/
Boolean
Boolean
|✅
DataWriter.writeBoolean
String
String
|✅
DataWriter.writeString
String
FixedString
|✅
DataWriter.writeFixedString
LocalDate
Date
|✅
DataWriter.writeDate
LocalDate
Date32
|✅
DataWriter.writeDate32
LocalDateTime
DateTime
|✅
DataWriter.writeDateTime
ZonedDateTime
DateTime
|✅
DataWriter.writeDateTime
LocalDateTime
DateTime64
|✅
DataWriter.writeDateTime64
ZonedDateTime
DateTime64
|✅
DataWriter.writeDateTime64
int/
Integer
Time
|❌
|Н/Д
long/
Long
Time64
|❌
|Н/Д
byte/
Byte
Enum8
|✅
DataWriter.writeInt8
int/
Integer
Enum16
|✅
DataWriter.writeInt16
java.util.UUID
UUID
|✅
DataWriter.writeIntUUID
String
JSON
|✅
DataWriter.writeJSON
Array<Type>
Array<Type>
|✅
DataWriter.writeArray
Map<K,V>
Map<K,V>
|✅
DataWriter.writeMap
Tuple<Type,..>
Tuple<T1,T2,..>
|✅
DataWriter.writeTuple
Object
Variant
|❌
|Н/Д
Примечания:
- При выполнении операций с датами необходимо указать
ZoneId.
- При выполнении операций с десятичными числами необходимо указать точность и масштаб.
- Чтобы ClickHouse мог разобрать строку Java как JSON, необходимо включить
enableJsonSupportAsStringв
ClickHouseClientConfig.
- Коннектору требуется
ElementConvertorдля преобразования элементов входного DataStream в данные для ClickHouse. Для этого коннектор предоставляет
ClickHouseConvertorи
POJOConvertor, которые можно использовать для реализации этого преобразования с помощью указанных выше методов сериализации
DataWriter.
Поддерживаемые входные форматы
Список доступных входных форматов ClickHouse можно найти на этой странице документации и в ClickHouseFormat.java.
Чтобы указать формат, который коннектор должен использовать для сериализации вашего DataStream в данные для ClickHouse, используйте функцию
setClickHouseFormat. Например:
По умолчанию коннектор использует RowBinaryWithDefaults или RowBinary, если параметр
setSupportDefault в
ClickHouseClientConfig явно установлен в
true или
false соответственно.
Метрики
Коннектор предоставляет следующие дополнительные метрики в дополнение к уже существующим метрикам Flink:
|Metric
|Description
|Type
|Status
numBytesSend
|Общее количество байтов, отправленных в ClickHouse в полезной нагрузке запроса. Примечание: эта метрика измеряет размер сериализованных данных, переданных по сети, и может отличаться от
written_bytes в
system.query_log ClickHouse, который отражает фактическое количество байтов, записанных в хранилище после обработки
|Counter
|✅
numRecordSend
|Общее количество записей, отправленных в ClickHouse
|Counter
|✅
numRequestSubmitted
|Общее количество отправленных запросов (фактическое количество выполненных сбросов)
|Counter
|✅
numOfDroppedBatches
|Общее количество батчей, отброшенных из-за ошибок, не допускающих повторной попытки
|Counter
|✅
numOfDroppedRecords
|Общее количество записей, отброшенных из-за ошибок, не допускающих повторной попытки
|Counter
|✅
totalBatchRetries
|Общее количество повторных попыток отправки батчей из-за ошибок, допускающих повторную попытку
|Counter
|✅
writeLatencyHistogram
|Гистограмма распределения задержки успешной записи (мс)
|Histogram
|✅
writeFailureLatencyHistogram
|Гистограмма распределения задержки неуспешной записи (мс)
|Histogram
|✅
triggeredByMaxBatchSizeCounter
|Общее количество сбросов, вызванных достижением
maxBatchSize
|Counter
|✅
triggeredByMaxBatchSizeInBytesCounter
|Общее количество сбросов, вызванных достижением
maxBatchSizeInBytes
|Counter
|✅
triggeredByMaxTimeInBufferMSCounter
|Общее количество сбросов, вызванных достижением
maxTimeInBufferMS
|Counter
|✅
actualRecordsPerBatch
|Гистограмма распределения фактического размера батча
|Histogram
|✅
actualBytesPerBatch
|Гистограмма распределения фактического количества байтов в батче
|Histogram
|✅
Ограничения
- В настоящее время sink предоставляет гарантию доставки как минимум один раз. Работа над семантикой exactly-once отслеживается здесь.
- Sink пока не поддерживает очередь необрабатываемых сообщений (DLQ) для буферизации записей, которые не удалось обработать. Пока коннектор будет пытаться повторно вставить записи, завершившиеся ошибкой, и отбрасывать их в случае неудачи. Эта возможность отслеживается здесь.
- Sink пока не поддерживает создание через Table API Flink или Flink SQL. Эта возможность отслеживается здесь.
Совместимость версий ClickHouse и безопасность
- Коннектор ежедневно тестируется в CI с рядом последних версий ClickHouse, включая latest и head. Список тестируемых версий периодически обновляется по мере выхода новых релизов ClickHouse. Список версий, с которыми коннектор ежедневно проходит тесты, см. здесь.
- Сведения об известных уязвимостях и инструкции по сообщению о новой уязвимости см. в политике безопасности ClickHouse.
- Мы рекомендуем регулярно обновлять коннектор, чтобы своевременно получать исправления безопасности и другие улучшения.
- Если у вас возникла проблема с миграцией, создайте issue в GitHub, и мы ответим!
Расширенные и рекомендуемые варианты использования
- Для оптимальной производительности убедитесь, что тип элементов вашего DataStream не является Generic — см. описание различий между типами во Flink. Элементы не типа Generic позволяют избежать накладных расходов на сериализацию через Kryo и повысить пропускную способность при записи в ClickHouse.
- Мы рекомендуем установить
maxBatchSizeкак минимум в 1000, а в идеале — в диапазоне от 10 000 до 100 000. Подробнее см. в этом руководстве по пакетным вставкам.
- Чтобы выполнять дедупликацию в стиле OLTP или upsert в ClickHouse, обратитесь к этой странице документации. Примечание: не путайте это с дедупликацией пакетов при повторных попытках, которая подробно описана ниже.
Устранение неполадок
CANNOT_READ_ALL_DATA
Может возникнуть следующая ошибка:
Причина: Чаще всего ошибка CANNOT_READ_ALL_DATA означает, что схема таблицы ClickHouse перестала соответствовать схеме записей Flink. Это может произойти, если одна из них была изменена с нарушением обратной совместимости.
Решение: Обновите схему таблицы ClickHouse, входной тип данных коннектора или и то и другое, чтобы они снова стали совместимыми. При необходимости см. сопоставление типов, чтобы понять, как типы Java соотносятся с типами ClickHouse. Примечание: если какие-то записи все еще находятся в обработке, при перезапуске коннектора потребуется сбросить состояние Flink.
Низкая пропускная способность
Вы можете заметить, что пропускная способность коннектора не масштабируется вместе с параллелизмом задания (числом задач Flink) при записи в ClickHouse.
Причина: фоновый процесс слияния частей в ClickHouse может замедлять вставки. Это может происходить, если настроенный размер пакета слишком мал, коннектор слишком часто выполняет сброс, или из-за сочетания обоих факторов.
Решение: Мониторьте метрики
numRequestSubmitted и
actualRecordsPerBatch, чтобы понять, как подобрать размер пакета (
maxBatchSize) и частоту сброса. Рекомендации по размеру пакета также приведены в разделе Расширенное и рекомендуемое использование.
В таблице ClickHouse отсутствуют строки
Причина: Пакеты были отброшены либо из-за ошибки, не подлежащей повторной попытке, либо потому, что их не удалось вставить за заданное число повторных попыток (настраивается через
ClickHouseClientConfig.setNumberOfRetries()). Примечание: по умолчанию коннектор пытается повторно вставить пакет до 3 раз, прежде чем отбросить его.
Решение: Проверьте логи TaskManager и/или трассировки стека, чтобы определить первопричину.
Участие в разработке и поддержка
Если вы хотите внести вклад в проект или сообщить о каких-либо проблемах, мы будем рады вашей помощи! Перейдите в наш репозиторий GitHub, чтобы создать issue, предложить улучшения или отправить pull request.
Мы приветствуем ваш вклад! Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством для участников в репозитории. Спасибо, что помогаете улучшать коннектор ClickHouse для Flink!