Интеграция Apache Beam и ClickHouse
Apache Beam — это открытая, унифицированная модель программирования, которая позволяет разработчикам определять и выполнять как пакетные, так и потоковые (непрерывные) конвейеры обработки данных. Гибкость Apache Beam заключается в его способности поддерживать широкий спектр сценариев обработки данных, от ETL (Извлечение, Преобразование, Загрузка) операций до сложной обработки событий и аналитики в реальном времени. Эта интеграция использует официальный JDBC соединитель ClickHouse для основного слоя вставки.
Пакет интеграции
Пакет интеграции, необходимый для интеграции Apache Beam и ClickHouse, поддерживается и разрабатывается в рамках Apache Beam I/O Connectors — набора интеграций многих популярных систем хранения данных и баз данных. Реализация
org.apache.beam.sdk.io.clickhouse.ClickHouseIO находится в репозитории Apache Beam.
Установка пакета Apache Beam ClickHouse
Установка пакета
Добавьте следующую зависимость в вашу систему управления пакетами:
Соединитель
ClickHouseIO рекомендуется использовать, начиная с версии Apache Beam
2.59.0. Более ранние версии могут не полностью поддерживать функциональность соединителя.
Артефакты можно найти в официальном репозитории maven.
Пример кода
Следующий пример считывает CSV файл с именем
input.csv как
PCollection, преобразует его в объект Row (используя заданную схему) и вставляет его в локальный экземпляр ClickHouse с помощью
ClickHouseIO:
Поддерживаемые типы данных
|ClickHouse
|Apache Beam
|Поддерживается
|Примечания
TableSchema.TypeName.FLOAT32
Schema.TypeName#FLOAT
|✅
TableSchema.TypeName.FLOAT64
Schema.TypeName#DOUBLE
|✅
TableSchema.TypeName.INT8
Schema.TypeName#BYTE
|✅
TableSchema.TypeName.INT16
Schema.TypeName#INT16
|✅
TableSchema.TypeName.INT32
Schema.TypeName#INT32
|✅
TableSchema.TypeName.INT64
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.STRING
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.UINT8
Schema.TypeName#INT16
|✅
TableSchema.TypeName.UINT16
Schema.TypeName#INT32
|✅
TableSchema.TypeName.UINT32
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.UINT64
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.DATE
Schema.TypeName#DATETIME
|✅
TableSchema.TypeName.DATETIME
Schema.TypeName#DATETIME
|✅
TableSchema.TypeName.ARRAY
Schema.TypeName#ARRAY
|✅
TableSchema.TypeName.ENUM8
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.ENUM16
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.BOOL
Schema.TypeName#BOOLEAN
|✅
TableSchema.TypeName.TUPLE
Schema.TypeName#ROW
|✅
TableSchema.TypeName.FIXEDSTRING
FixedBytes
|✅
FixedBytes — это
LogicalType, представляющий массив байтов фиксированной длины, расположенный по адресу
org.apache.beam.sdk.schemas.logicaltypes
Schema.TypeName#DECIMAL
|❌
Schema.TypeName#MAP
|❌
Параметры ClickHouseIO.Write
Вы можете настроить конфигурацию
ClickHouseIO.Write с помощью следующих функций-сеттеров:
|Функция-сеттер параметров
|Тип аргумента
|Значение по умолчанию
|Описание
withMaxInsertBlockSize
(long maxInsertBlockSize)
1000000
|Максимальный размер блока строк для вставки.
withMaxRetries
(int maxRetries)
5
|Максимальное количество попыток для неудачных вставок.
withMaxCumulativeBackoff
(Duration maxBackoff)
Duration.standardDays(1000)
|Максимальная кумулятивная продолжительность ожидания для повторных попыток.
withInitialBackoff
(Duration initialBackoff)
Duration.standardSeconds(5)
|Начальная продолжительность ожидания перед первой попыткой.
withInsertDistributedSync
(Boolean sync)
true
|Если true, синхронизирует операции вставки для распределенных таблиц.
withInsertQuorum
(Long quorum)
null
|Количество реплик, необходимых для подтверждения операции вставки.
withInsertDeduplicate
(Boolean deduplicate)
true
|Если true, включена дедупликация для операций вставки.
withTableSchema
(TableSchema schema)
null
|Схема целевой таблицы ClickHouse.
Ограничения
Пожалуйста, учтите следующие ограничения при использовании соединителя:
- На данный момент поддерживается только операция Sink. Соединитель не поддерживает операцию Source.
- ClickHouse выполняет дедупликацию при вставке в
ReplicatedMergeTreeили в
Distributedтаблицу, построенную на основе
ReplicatedMergeTree. Без репликации вставка в обычный MergeTree может привести к дубликатам, если операция вставки завершилась неудачно, а затем успешно повторилась. Однако каждый блок вставляется атомарно, и размер блока может быть настроен с помощью
ClickHouseIO.Write.withMaxInsertBlockSize(long). Дедупликация достигается за счет использования контрольных сумм вставленных блоков. Для получения дополнительной информации о дедупликации, пожалуйста, посетите Deduplication и Конфигурация дедупликации вставок.
- Соединитель не выполняет никаких DDL команд; следовательно, целевая таблица должна существовать до вставки.
Связанный контент
- Документация класса
ClickHouseIOдокументация.
- Репозиторий
Githubпримеров clickhouse-beam-connector.