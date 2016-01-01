Интеграция Apache Beam и ClickHouse

Apache Beam — это открытая, унифицированная модель программирования, которая позволяет разработчикам определять и выполнять как пакетные, так и потоковые (непрерывные) конвейеры обработки данных. Гибкость Apache Beam заключается в его способности поддерживать широкий спектр сценариев обработки данных, от ETL (Извлечение, Преобразование, Загрузка) операций до сложной обработки событий и аналитики в реальном времени. Эта интеграция использует официальный JDBC соединитель ClickHouse для основного слоя вставки.

Пакет интеграции, необходимый для интеграции Apache Beam и ClickHouse, поддерживается и разрабатывается в рамках Apache Beam I/O Connectors — набора интеграций многих популярных систем хранения данных и баз данных. Реализация org.apache.beam.sdk.io.clickhouse.ClickHouseIO находится в репозитории Apache Beam.

Добавьте следующую зависимость в вашу систему управления пакетами:

Рекомендуемая версия Beam Соединитель ClickHouseIO рекомендуется использовать, начиная с версии Apache Beam 2.59.0 . Более ранние версии могут не полностью поддерживать функциональность соединителя.

Артефакты можно найти в официальном репозитории maven.

Следующий пример считывает CSV файл с именем input.csv как PCollection , преобразует его в объект Row (используя заданную схему) и вставляет его в локальный экземпляр ClickHouse с помощью ClickHouseIO :

ClickHouse Apache Beam Поддерживается Примечания TableSchema.TypeName.FLOAT32 Schema.TypeName#FLOAT ✅ TableSchema.TypeName.FLOAT64 Schema.TypeName#DOUBLE ✅ TableSchema.TypeName.INT8 Schema.TypeName#BYTE ✅ TableSchema.TypeName.INT16 Schema.TypeName#INT16 ✅ TableSchema.TypeName.INT32 Schema.TypeName#INT32 ✅ TableSchema.TypeName.INT64 Schema.TypeName#INT64 ✅ TableSchema.TypeName.STRING Schema.TypeName#STRING ✅ TableSchema.TypeName.UINT8 Schema.TypeName#INT16 ✅ TableSchema.TypeName.UINT16 Schema.TypeName#INT32 ✅ TableSchema.TypeName.UINT32 Schema.TypeName#INT64 ✅ TableSchema.TypeName.UINT64 Schema.TypeName#INT64 ✅ TableSchema.TypeName.DATE Schema.TypeName#DATETIME ✅ TableSchema.TypeName.DATETIME Schema.TypeName#DATETIME ✅ TableSchema.TypeName.ARRAY Schema.TypeName#ARRAY ✅ TableSchema.TypeName.ENUM8 Schema.TypeName#STRING ✅ TableSchema.TypeName.ENUM16 Schema.TypeName#STRING ✅ TableSchema.TypeName.BOOL Schema.TypeName#BOOLEAN ✅ TableSchema.TypeName.TUPLE Schema.TypeName#ROW ✅ TableSchema.TypeName.FIXEDSTRING FixedBytes ✅ FixedBytes — это LogicalType , представляющий массив байтов фиксированной длины, расположенный по адресу org.apache.beam.sdk.schemas.logicaltypes Schema.TypeName#DECIMAL ❌ Schema.TypeName#MAP ❌

Вы можете настроить конфигурацию ClickHouseIO.Write с помощью следующих функций-сеттеров:

Функция-сеттер параметров Тип аргумента Значение по умолчанию Описание withMaxInsertBlockSize (long maxInsertBlockSize) 1000000 Максимальный размер блока строк для вставки. withMaxRetries (int maxRetries) 5 Максимальное количество попыток для неудачных вставок. withMaxCumulativeBackoff (Duration maxBackoff) Duration.standardDays(1000) Максимальная кумулятивная продолжительность ожидания для повторных попыток. withInitialBackoff (Duration initialBackoff) Duration.standardSeconds(5) Начальная продолжительность ожидания перед первой попыткой. withInsertDistributedSync (Boolean sync) true Если true, синхронизирует операции вставки для распределенных таблиц. withInsertQuorum (Long quorum) null Количество реплик, необходимых для подтверждения операции вставки. withInsertDeduplicate (Boolean deduplicate) true Если true, включена дедупликация для операций вставки. withTableSchema (TableSchema schema) null Схема целевой таблицы ClickHouse.

Пожалуйста, учтите следующие ограничения при использовании соединителя:

На данный момент поддерживается только операция Sink. Соединитель не поддерживает операцию Source.

ClickHouse выполняет дедупликацию при вставке в ReplicatedMergeTree или в Distributed таблицу, построенную на основе ReplicatedMergeTree . Без репликации вставка в обычный MergeTree может привести к дубликатам, если операция вставки завершилась неудачно, а затем успешно повторилась. Однако каждый блок вставляется атомарно, и размер блока может быть настроен с помощью ClickHouseIO.Write.withMaxInsertBlockSize(long) . Дедупликация достигается за счет использования контрольных сумм вставленных блоков. Для получения дополнительной информации о дедупликации, пожалуйста, посетите Deduplication и Конфигурация дедупликации вставок.

или в таблицу, построенную на основе . Без репликации вставка в обычный MergeTree может привести к дубликатам, если операция вставки завершилась неудачно, а затем успешно повторилась. Однако каждый блок вставляется атомарно, и размер блока может быть настроен с помощью . Дедупликация достигается за счет использования контрольных сумм вставленных блоков. Для получения дополнительной информации о дедупликации, пожалуйста, посетите Deduplication и Конфигурация дедупликации вставок. Соединитель не выполняет никаких DDL команд; следовательно, целевая таблица должна существовать до вставки.