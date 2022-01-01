Соединение Airbyte с ClickHouse

примечание Обратите внимание, что источник и назначение Airbyte для ClickHouse в настоящее время находятся в статусе Alpha и не подходят для перемещения больших наборов данных (> 10 миллионов строк).

Airbyte — это платформа интеграции данных с открытым исходным кодом. Она позволяет создавать ELT конвейеры данных и поставляется с более чем 140 интеграциями из коробки. Этот пошаговый учебник покажет, как подключить Airbyte к ClickHouse в качестве назначения и загрузить пример набора данных.

Airbyte работает на Docker и использует docker-compose . Убедитесь, что вы скачали и установили последние версии Docker. Разверните Airbyte, склонировав официальный репозиторий Github и запустив docker-compose up в вашем любимом терминале: Как только вы увидите баннер Airbyte в терминале, вы можете подключиться к localhost:8000 примечание В качестве альтернативы вы можете зарегистрироваться и использовать Airbyte Cloud

В этом разделе мы покажем, как добавить экземпляр ClickHouse в качестве назначения.

Запустите ваш сервер ClickHouse (Airbyte совместим с версией ClickHouse 21.8.10.19 или выше) или войдите в свой облачный аккаунт ClickHouse: В Airbyte выберите страницу "Назначения" и добавьте новое назначение: Выберите ClickHouse из выпадающего списка "Тип назначения" и заполните форму "Настройка назначения", указав имя хоста и порты ClickHouse, имя базы данных, имя пользователя и пароль, а также выберите, является ли это SSL-соединением (эквивалентно флагу --secure в clickhouse-client ): Поздравляем! Теперь вы добавили ClickHouse в качестве назначения в Airbyte.

примечание Чтобы использовать ClickHouse в качестве назначения, пользователь, который вы будете использовать, должен иметь права на создание баз данных, таблиц и вставку строк. Рекомендуем создать специального пользователя для Airbyte (например, my_airbyte_user ) с следующими правами:

Примером набора данных, который мы будем использовать, являются данные такси Нью-Йорка (New York City Taxi Data) (на Github). В этом руководстве мы будем использовать подмножество этого набора данных, соответствующее месяцу января 2022 года.

В Airbyte выберите страницу "Источники" и добавьте новый источник типа файл. Заполните форму "Настройка источника", указав имя источника и предоставив URL файла NYC Taxi за январь 2022 года (см. ниже). Убедитесь, что вы выбрали parquet в качестве формата файла, HTTPS Public Web в качестве поставщика хранения и nyc_taxi_2022 в качестве имени набора данных. Поздравляем! Вы только что добавили файл-источник в Airbyte.