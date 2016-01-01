Установка ClickHouse на Windows с WSL
Требования
Для установки ClickHouse на Windows вам потребуется WSL (Подсистема Windows для Linux).
Установите WSL
Откройте Windows PowerShell с правами администратора и выполните следующую команду:
Вам будет предложено ввести новое имя пользователя и пароль UNIX. После того как вы введете желаемое имя пользователя и пароль, вы должны увидеть сообщение, подобное этому:
Установите ClickHouse через скрипт с использованием curl
Выполните следующую команду для установки ClickHouse через скрипт с использованием curl:
Если скрипт успешно выполнен, вы увидите сообщение:
Запустите clickhouse-local
clickhouse-local позволяет вам обрабатывать локальные и удаленные файлы с использованием мощного SQL-синтаксиса ClickHouse и без необходимости настройки. Данные таблицы хранятся во временном месте, что означает, что после перезапуска
clickhouse-local ранее созданные таблицы больше не будут доступны.
Выполните следующую команду, чтобы запустить clickhouse-local:
Запустите clickhouse-server
Если вы хотите сохранить данные, вам нужно запустить
clickhouse-server. Вы можете запустить сервер ClickHouse, используя следующую команду:
Запустите clickhouse-client
После того как сервер запущен, откройте новое окно терминала и выполните следующую команду, чтобы запустить
clickhouse-client:
Вы увидите что-то вроде этого:
Данные таблицы хранятся в текущем каталоге и по-прежнему доступны после перезапуска сервера ClickHouse. При необходимости вы можете передать
-C config.xml в качестве дополнительного аргумента командной строки для
./clickhouse server и предоставить дополнительные параметры конфигурации в файле конфигурации. Все доступные параметры конфигурации задокументированы здесь и в шаблоне файла конфигурации.
Теперь вы готовы начать отправлять SQL-команды в ClickHouse!