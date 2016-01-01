Установка ClickHouse на Windows с WSL

После того как сервер запущен, откройте новое окно терминала и выполните следующую команду, чтобы запустить clickhouse-client :

Вы увидите что-то вроде этого:

Данные таблицы хранятся в текущем каталоге и по-прежнему доступны после перезапуска сервера ClickHouse. При необходимости вы можете передать -C config.xml в качестве дополнительного аргумента командной строки для ./clickhouse server и предоставить дополнительные параметры конфигурации в файле конфигурации. Все доступные параметры конфигурации задокументированы здесь и в шаблоне файла конфигурации.

Теперь вы готовы начать отправлять SQL-команды в ClickHouse!