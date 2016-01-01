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Установка ClickHouse на Windows с WSL

Требования

примечание

Для установки ClickHouse на Windows вам потребуется WSL (Подсистема Windows для Linux).

Установите WSL

Откройте Windows PowerShell с правами администратора и выполните следующую команду:

Вам будет предложено ввести новое имя пользователя и пароль UNIX. После того как вы введете желаемое имя пользователя и пароль, вы должны увидеть сообщение, подобное этому:

Установите ClickHouse через скрипт с использованием curl

Выполните следующую команду для установки ClickHouse через скрипт с использованием curl:

Если скрипт успешно выполнен, вы увидите сообщение:

Запустите clickhouse-local

clickhouse-local позволяет вам обрабатывать локальные и удаленные файлы с использованием мощного SQL-синтаксиса ClickHouse и без необходимости настройки. Данные таблицы хранятся во временном месте, что означает, что после перезапуска clickhouse-local ранее созданные таблицы больше не будут доступны.

Выполните следующую команду, чтобы запустить clickhouse-local:

Запустите clickhouse-server

Если вы хотите сохранить данные, вам нужно запустить clickhouse-server. Вы можете запустить сервер ClickHouse, используя следующую команду:

Запустите clickhouse-client

После того как сервер запущен, откройте новое окно терминала и выполните следующую команду, чтобы запустить clickhouse-client:

Вы увидите что-то вроде этого:

Данные таблицы хранятся в текущем каталоге и по-прежнему доступны после перезапуска сервера ClickHouse. При необходимости вы можете передать -C config.xml в качестве дополнительного аргумента командной строки для ./clickhouse server и предоставить дополнительные параметры конфигурации в файле конфигурации. Все доступные параметры конфигурации задокументированы здесь и в шаблоне файла конфигурации.

Теперь вы готовы начать отправлять SQL-команды в ClickHouse!