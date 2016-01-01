Установка ClickHouse на дистрибутивах на основе rpm
Рекомендуется использовать официальные предварительно скомпилированные
rpmпакеты для CentOS, RedHat и всех других дистрибутивов Linux на основе rpm.
Настройка репозитория RPM
Добавьте официальный репозиторий, выполнив следующую команду:
Для систем с менеджером пакетов
zypper (openSUSE, SLES) выполните:
В следующих шагах
yum install можно заменить на
zypper install, в зависимости от того, какой менеджер пакетов вы используете.
Установка сервера и клиента ClickHouse
Чтобы установить ClickHouse, выполните следующие команды:
- Вы можете заменить
stableна
lts, чтобы использовать разные типы релизов в зависимости от ваших нужд.
- Вы можете скачать и установить пакеты вручную с packages.clickhouse.com/rpm.
- Чтобы указать конкретную версию, добавьте
-$versionв конец имени пакета, например:
Запуск сервера ClickHouse
Чтобы запустить сервер ClickHouse, выполните:
Чтобы запустить клиента ClickHouse, выполните:
Если вы установили пароль для вашего сервера, вам нужно будет выполнить:
Установка автономного ClickHouse Keeper
В производственных средах мы настоятельно рекомендуем запускать ClickHouse Keeper на выделенных узлах. В тестовых средах, если вы решите запустить ClickHouse Server и ClickHouse Keeper на одном сервере, то вам не нужно устанавливать ClickHouse Keeper, так как он включен в сервер ClickHouse.
Чтобы установить
clickhouse-keeper на автономных серверах ClickHouse Keeper, выполните: