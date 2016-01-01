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Установка ClickHouse на дистрибутивах на основе rpm

Рекомендуется использовать официальные предварительно скомпилированные rpm пакеты для CentOS, RedHat и всех других дистрибутивов Linux на основе rpm.

Настройка репозитория RPM

Добавьте официальный репозиторий, выполнив следующую команду:

Для систем с менеджером пакетов zypper (openSUSE, SLES) выполните:

В следующих шагах yum install можно заменить на zypper install, в зависимости от того, какой менеджер пакетов вы используете.

Установка сервера и клиента ClickHouse

Чтобы установить ClickHouse, выполните следующие команды:

  • Вы можете заменить stable на lts, чтобы использовать разные типы релизов в зависимости от ваших нужд.
  • Вы можете скачать и установить пакеты вручную с packages.clickhouse.com/rpm.
  • Чтобы указать конкретную версию, добавьте -$version в конец имени пакета, например:

Запуск сервера ClickHouse

Чтобы запустить сервер ClickHouse, выполните:

Чтобы запустить клиента ClickHouse, выполните:

Если вы установили пароль для вашего сервера, вам нужно будет выполнить:

Установка автономного ClickHouse Keeper

подсказка

В производственных средах мы настоятельно рекомендуем запускать ClickHouse Keeper на выделенных узлах. В тестовых средах, если вы решите запустить ClickHouse Server и ClickHouse Keeper на одном сервере, то вам не нужно устанавливать ClickHouse Keeper, так как он включен в сервер ClickHouse.

Чтобы установить clickhouse-keeper на автономных серверах ClickHouse Keeper, выполните:

Включение и запуск ClickHouse Keeper