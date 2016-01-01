Установка ClickHouse через скрипт с использованием curl
Если вам не нужно устанавливать ClickHouse для продакшена, самый быстрый способ начать – запустить установочный скрипт с помощью curl. Скрипт определит подходящий бинари для вашей операционной системы.
Запуск clickhouse-local
clickhouse-local позволяет вам обрабатывать локальные и удаленные файлы, используя
мощный синтаксис SQL ClickHouse и без необходимости конфигурации. Данные таблиц
хранятся во временном месте, что означает, что после перезапуска
clickhouse-local
ранее созданные таблицы больше не доступны.
Запустите следующую команду, чтобы начать clickhouse-local:
Запуск clickhouse-server
Если вы хотите сохранять данные, вам нужно будет запустить
clickhouse-server.
Вы можете запустить сервер ClickHouse с помощью следующей команды:
Запуск clickhouse-client
Когда сервер запущен, откройте новое окно терминала и выполните следующую команду,
чтобы запустить
clickhouse-client:
Вы увидите что-то вроде этого:
Данные таблиц хранятся в текущем каталоге и все еще доступны после перезапуска
сервера ClickHouse. Если необходимо, вы можете передать
-C config.xml в качестве дополнительного аргумента командной строки к
./clickhouse server
и предоставить дополнительные настройки в файле конфигурации. Все доступные параметры конфигурации задокументированы здесь и в
шаблоне примерного файла конфигурации.
Теперь вы готовы отправлять SQL команды в ClickHouse!
Быстрый старт описывает шаги по созданию таблиц и вставке данных.