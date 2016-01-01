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Установка ClickHouse через скрипт с использованием curl

Если вам не нужно устанавливать ClickHouse для продакшена, самый быстрый способ начать – запустить установочный скрипт с помощью curl. Скрипт определит подходящий бинари для вашей операционной системы.

Установка ClickHouse с использованием curl

Запустите следующую команду, чтобы загрузить один бинарный файл для вашей операционной системы.

примечание

Для пользователей Mac: Если вы получаете ошибки, что разработчик бинарного файла не может быть проверен, пожалуйста, посмотрите здесь.

Запуск clickhouse-local

clickhouse-local позволяет вам обрабатывать локальные и удаленные файлы, используя мощный синтаксис SQL ClickHouse и без необходимости конфигурации. Данные таблиц хранятся во временном месте, что означает, что после перезапуска clickhouse-local ранее созданные таблицы больше не доступны.

Запустите следующую команду, чтобы начать clickhouse-local:

Запуск clickhouse-server

Если вы хотите сохранять данные, вам нужно будет запустить clickhouse-server. Вы можете запустить сервер ClickHouse с помощью следующей команды:

Запуск clickhouse-client

Когда сервер запущен, откройте новое окно терминала и выполните следующую команду, чтобы запустить clickhouse-client:

Вы увидите что-то вроде этого:

Данные таблиц хранятся в текущем каталоге и все еще доступны после перезапуска сервера ClickHouse. Если необходимо, вы можете передать -C config.xml в качестве дополнительного аргумента командной строки к ./clickhouse server и предоставить дополнительные настройки в файле конфигурации. Все доступные параметры конфигурации задокументированы здесь и в шаблоне примерного файла конфигурации.

Теперь вы готовы отправлять SQL команды в ClickHouse!

подсказка

Быстрый старт описывает шаги по созданию таблиц и вставке данных.