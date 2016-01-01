Установка ClickHouse через скрипт с использованием curl

Когда сервер запущен, откройте новое окно терминала и выполните следующую команду, чтобы запустить clickhouse-client :

Вы увидите что-то вроде этого:

Данные таблиц хранятся в текущем каталоге и все еще доступны после перезапуска сервера ClickHouse. Если необходимо, вы можете передать -C config.xml в качестве дополнительного аргумента командной строки к ./clickhouse server и предоставить дополнительные настройки в файле конфигурации. Все доступные параметры конфигурации задокументированы здесь и в шаблоне примерного файла конфигурации.

Теперь вы готовы отправлять SQL команды в ClickHouse!