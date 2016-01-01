Быстрая установка

После запуска сервера откройте новое окно терминала и выполните следующую команду для запуска clickhouse-client :

./clickhouse client

Вы увидите примерно следующее:

./clickhouse client ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build). Connecting to localhost:9000 as user default. Connected to ClickHouse server version 24.5.1. local-host :)

Данные таблиц хранятся в текущем каталоге и останутся доступными после перезапуска сервера ClickHouse. При необходимости можно передать -C config.xml в качестве дополнительного аргумента командной строки для ./clickhouse server и указать дополнительные настройки в конфигурационном файле. Все доступные параметры конфигурации задокументированы здесь и в шаблоне конфигурационного файла.

Теперь можно отправлять SQL-команды в ClickHouse!