Быстрая установка

Если вам не нужно устанавливать ClickHouse для продакшена, быстрее всего начать работу с помощью ClickHouse CLI или установочного скрипта, запускаемого через curl.

ClickHouse CLI (clickhousectl) помогает устанавливать локальные версии ClickHouse и управлять ими, запускать серверы и выполнять запросы.

Установите ClickHouse CLI

curl https://clickhouse.com/cli | sh

Для удобства также автоматически создается псевдоним chctl.

Установите ClickHouse

clickhousectl local install stable

Запустите clickhouse-server

clickhousectl local server start

Сервер работает в фоновом режиме. Чтобы убедиться, что он запущен, выполните:

clickhousectl local server list

Запустите clickhouse-client

clickhousectl local client

Вы увидите примерно следующее:

ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.5.1.

local-host :)

Теперь можно начинать отправлять SQL-команды в ClickHouse!

Совет

Руководство Быстрый старт пошагово покажет, как создавать таблицы и вставлять данные.