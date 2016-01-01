Быстрая установка
Если вам не нужно устанавливать ClickHouse для продакшена, быстрее всего начать работу с помощью ClickHouse CLI или установочного скрипта, запускаемого через curl.
ClickHouse CLI (
clickhousectl) помогает устанавливать локальные версии ClickHouse и управлять ими, запускать серверы и выполнять запросы.
Установите ClickHouse CLI
Для удобства также автоматически создается псевдоним
chctl.
Установите ClickHouse
Запустите clickhouse-server
Сервер работает в фоновом режиме. Чтобы убедиться, что он запущен, выполните:
Запустите clickhouse-client
Вы увидите примерно следующее:
Теперь можно начинать отправлять SQL-команды в ClickHouse!
Руководство Быстрый старт пошагово покажет, как создавать таблицы и вставлять данные.
Установка ClickHouse с помощью скрипта через curl
Если вам не нужно устанавливать ClickHouse для продакшена, вы можете выполнить установочный скрипт с помощью curl. Скрипт автоматически определит подходящий бинарный файл для вашей ОС.
Установка ClickHouse с помощью curl
Выполните следующую команду, чтобы загрузить единый бинарный файл для вашей операционной системы.
Для пользователей Mac: если вы получаете ошибку о том, что разработчик бинарного файла не может быть проверен, см. эту статью.
Запуск clickhouse-local
clickhouse-local позволяет обрабатывать локальные и удалённые файлы, используя мощный
SQL-синтаксис ClickHouse и без необходимости в конфигурации. Данные таблиц хранятся
во временном каталоге, что означает, что после перезапуска
clickhouse-local
ранее созданные таблицы будут недоступны.
Выполните следующую команду, чтобы запустить clickhouse-local:
Запуск clickhouse-server
Если вы хотите сохранять данные, вам нужно запустить
clickhouse-server. Вы можете
запустить сервер ClickHouse следующей командой:
Запуск clickhouse-client
После запуска сервера откройте новое окно терминала и выполните следующую команду для запуска
clickhouse-client:
Вы увидите примерно следующее:
Данные таблиц хранятся в текущем каталоге и останутся доступными после перезапуска сервера ClickHouse. При необходимости можно передать
-C config.xml в качестве дополнительного аргумента командной строки для
./clickhouse server и указать дополнительные настройки в конфигурационном файле. Все доступные параметры конфигурации задокументированы здесь и в шаблоне конфигурационного файла.
Теперь можно отправлять SQL-команды в ClickHouse!
Краткое руководство содержит пошаговые инструкции по созданию таблиц и вставке данных.