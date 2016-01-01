Установка ClickHouse на NixOS
ClickHouse доступен в репозитории Nixpkgs и может быть установлен с помощью Nix в Linux и macOS.
Установка ClickHouse с помощью Nix
Вы можете использовать Nix, чтобы установить ClickHouse, не добавляя его в систему на постоянной основе:
После этого исполняемый файл
clickhouse будет доступен в текущей сессии оболочки.
- Пакет
nixpkgs#clickhouseпредоставляет последнюю стабильную версию.
- Пакет
nixpkgs#clickhouse-ltsпредоставляет версию с долгосрочной поддержкой (Long Term Support).
- Оба пакета работают в Linux и macOS.
Постоянная установка
Чтобы установить ClickHouse в систему на постоянной основе:
Для пользователей NixOS добавьте в
configuration.nix:
Затем пересоберите систему:
Для пользователей, не использующих NixOS, установите с помощью профиля Nix:
Запуск сервера ClickHouse
После установки вы можете запустить сервер ClickHouse:
По умолчанию сервер запустится с базовой конфигурацией и будет принимать подключения на
localhost:9000.
Для использования в production-средах на NixOS вы можете настроить ClickHouse как системную службу. Обратитесь к руководству NixOS для доступных параметров конфигурации.
Запуск клиента ClickHouse
Чтобы подключиться к серверу ClickHouse, откройте новый терминал и выполните:
О пакете Nix
Пакет ClickHouse в Nixpkgs содержит:
clickhouse-server— сервер базы данных ClickHouse
clickhouse-client— клиент командной строки для подключения к ClickHouse
clickhouse-local— инструмент для выполнения SQL‑запросов по локальным файлам
- Другие утилиты ClickHouse
Для получения дополнительной информации о пакете ClickHouse в Nixpkgs посетите: