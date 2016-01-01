Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Установка ClickHouse на NixOS

ClickHouse доступен в репозитории Nixpkgs и может быть установлен с помощью Nix в Linux и macOS.

Установка ClickHouse с помощью Nix

Вы можете использовать Nix, чтобы установить ClickHouse, не добавляя его в систему на постоянной основе:

# Установить последнюю стабильную версию
nix shell nixpkgs#clickhouse

# Или установить LTS-версию
nix shell nixpkgs#clickhouse-lts

После этого исполняемый файл clickhouse будет доступен в текущей сессии оболочки.

  • Пакет nixpkgs#clickhouse предоставляет последнюю стабильную версию.
  • Пакет nixpkgs#clickhouse-lts предоставляет версию с долгосрочной поддержкой (Long Term Support).
  • Оба пакета работают в Linux и macOS.

Постоянная установка

Чтобы установить ClickHouse в систему на постоянной основе:

Для пользователей NixOS добавьте в configuration.nix:

environment.systemPackages = with pkgs; [
  clickhouse
];

Затем пересоберите систему:

sudo nixos-rebuild switch

Для пользователей, не использующих NixOS, установите с помощью профиля Nix:

# Установить последнюю стабильную версию
nix profile install nixpkgs#clickhouse

# Или установить LTS-версию
nix profile install nixpkgs#clickhouse-lts

Запуск сервера ClickHouse

После установки вы можете запустить сервер ClickHouse:

clickhouse-server

По умолчанию сервер запустится с базовой конфигурацией и будет принимать подключения на localhost:9000.

Для использования в production-средах на NixOS вы можете настроить ClickHouse как системную службу. Обратитесь к руководству NixOS для доступных параметров конфигурации.

Запуск клиента ClickHouse

Чтобы подключиться к серверу ClickHouse, откройте новый терминал и выполните:

clickhouse-client

О пакете Nix

Пакет ClickHouse в Nixpkgs содержит:

  • clickhouse-server — сервер базы данных ClickHouse
  • clickhouse-client — клиент командной строки для подключения к ClickHouse
  • clickhouse-local — инструмент для выполнения SQL‑запросов по локальным файлам
  • Другие утилиты ClickHouse

Для получения дополнительной информации о пакете ClickHouse в Nixpkgs посетите: