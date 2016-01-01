Установка ClickHouse на NixOS

Вы можете использовать Nix, чтобы установить ClickHouse, не добавляя его в систему на постоянной основе:

# Установить последнюю стабильную версию nix shell nixpkgs#clickhouse # Или установить LTS-версию nix shell nixpkgs#clickhouse-lts

После этого исполняемый файл clickhouse будет доступен в текущей сессии оболочки.