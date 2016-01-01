Установка ClickHouse с помощью Homebrew

Если вы установили ClickHouse с помощью brew , вы можете столкнуться с ошибкой от MacOS. По умолчанию MacOS не будет запускать приложения или инструменты, созданные разработчиком, которого не удается проверить.

При попытке выполнить любую команду clickhouse вы можете увидеть эту ошибку:

Чтобы обойти эту ошибку проверки, вам нужно удалить приложение из корзины ожидания MacOS, либо найдя соответствующую настройку в окне настроек системы, используя терминал, либо переустановив ClickHouse.

Самый простой способ удалить исполняемый файл clickhouse из корзины ожидания:

Откройте Системные настройки. Перейдите в Конфиденциальность и безопасность: Прокрутите вниз до конца окна, чтобы найти сообщение о том, что "clickhouse-macos-aarch64" был заблокирован для использования, так как он не от идентифицированного разработчика. Нажмите Разрешить В любом случае. Введите пароль пользователя MacOS.

Теперь вы должны иметь возможность выполнять команды clickhouse в терминале.

Иногда нажатие кнопки Разрешить В любом случае не решает эту проблему, в этом случае вы также можете выполнить этот процесс, используя командную строку. Или вы просто можете предпочесть использовать командную строку!

Сначала узнайте, где Homebrew установил исполняемый файл clickhouse :

Это должно вывести что-то вроде:

Удалите clickhouse из корзины ожидания, выполнив xattr -d com.apple.quarantine , после чего укажите путь из предыдущей команды:

Теперь вы должны иметь возможность запускать исполняемый файл clickhouse :

Это должно вывести что-то вроде: