Установка ClickHouse с помощью Homebrew
Исправление ошибки проверки разработчика в MacOS
Если вы установили ClickHouse с помощью
brew, вы можете столкнуться с ошибкой от MacOS.
По умолчанию MacOS не будет запускать приложения или инструменты, созданные разработчиком, которого не удается проверить.
При попытке выполнить любую команду
clickhouse вы можете увидеть эту ошибку:
Чтобы обойти эту ошибку проверки, вам нужно удалить приложение из корзины ожидания MacOS, либо найдя соответствующую настройку в окне настроек системы, используя терминал, либо переустановив ClickHouse.
Процесс настроек системы
Самый простой способ удалить исполняемый файл
clickhouse из корзины ожидания:
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Откройте Системные настройки.
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Перейдите в Конфиденциальность и безопасность:
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Прокрутите вниз до конца окна, чтобы найти сообщение о том, что "clickhouse-macos-aarch64" был заблокирован для использования, так как он не от идентифицированного разработчика.
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Нажмите Разрешить В любом случае.
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Введите пароль пользователя MacOS.
Теперь вы должны иметь возможность выполнять команды
clickhouse в терминале.
Процесс терминала
Иногда нажатие кнопки
Разрешить В любом случае не решает эту проблему, в этом случае вы также можете выполнить этот процесс, используя командную строку.
Или вы просто можете предпочесть использовать командную строку!
Сначала узнайте, где Homebrew установил исполняемый файл
clickhouse:
Это должно вывести что-то вроде:
Удалите
clickhouse из корзины ожидания, выполнив
xattr -d com.apple.quarantine, после чего укажите путь из предыдущей команды:
Теперь вы должны иметь возможность запускать исполняемый файл
clickhouse:
Это должно вывести что-то вроде:
Теперь переустановите ClickHouse с параметром
--no-quarantine: