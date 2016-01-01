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Установка ClickHouse с использованием архивов tgz

Рекомендуется использовать официальные предварительно скомпилированные tgz архивы для всех дистрибутивов Linux, где установка пакетов deb или rpm невозможна.

Скачивание и установка последней стабильной версии

Необходимую версию можно скачать с помощью curl или wget из репозитория https://packages.clickhouse.com/tgz/. После этого загруженные архивы должны быть разархивированы и установлены с помощью установочных скриптов.

Ниже приведен пример установки последней стабильной версии.

примечание

Для производственных сред рекомендуется использовать последнюю stable-версию. Вы можете найти номер релиза на этой странице GitHub с постфиксом -stable.

Получение последней версии ClickHouse

Получите последнюю версию ClickHouse из GitHub и сохраните ее в переменной LATEST_VERSION.

Определение архитектуры вашей системы

Определите архитектуру системы и установите переменную ARCH соответствующим образом:

Скачивание tarball'ов для каждого компонента ClickHouse

Скачайте tarball'ы для каждого компонента ClickHouse. Цикл сначала пытается получить пакеты, специфичные для архитектуры, а затем переходит на общие.

Извлечение и установка пакетов

Запустите команды ниже для извлечения и установки следующих пакетов:

  • clickhouse-common-static
  • clickhouse-common-static-dbg
  • clickhouse-server
  • clickhouse-client