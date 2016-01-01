Установка ClickHouse с использованием архивов tgz
Рекомендуется использовать официальные предварительно скомпилированные
tgzархивы для всех дистрибутивов Linux, где установка пакетов
debили
rpmневозможна.
Скачивание и установка последней стабильной версии
Необходимую версию можно скачать с помощью
curl или
wget из репозитория https://packages.clickhouse.com/tgz/.
После этого загруженные архивы должны быть разархивированы и установлены с помощью установочных скриптов.
Ниже приведен пример установки последней стабильной версии.
Для производственных сред рекомендуется использовать последнюю
stable-версию.
Вы можете найти номер релиза на этой странице GitHub
с постфиксом
-stable.
Получение последней версии ClickHouse
Получите последнюю версию ClickHouse из GitHub и сохраните ее в переменной
LATEST_VERSION.
Определение архитектуры вашей системы
Определите архитектуру системы и установите переменную ARCH соответствующим образом:
Скачивание tarball'ов для каждого компонента ClickHouse
Скачайте tarball'ы для каждого компонента ClickHouse. Цикл сначала пытается получить пакеты, специфичные для архитектуры, а затем переходит на общие.
Извлечение и установка пакетов
Запустите команды ниже для извлечения и установки следующих пакетов:
clickhouse-common-static
clickhouse-common-static-dbg
clickhouse-server
clickhouse-client