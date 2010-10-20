Установка ClickHouse с использованием Docker

Руководство на Docker Hub воспроизведено ниже для удобства. Доступные Docker-образы используют официальные пакеты deb для ClickHouse.

Команда для загрузки Docker:

Тег latest указывает на последнюю версию из последней стабильной ветки.

указывает на последнюю версию из последней стабильной ветки. Теги веток, такие как 22.2 , указывают на последнюю версию соответствующей ветки.

, указывают на последнюю версию соответствующей ветки. Полные теги версий, такие как 22.2.3 и 22.2.3.5 , указывают на соответствующий релиз.

и , указывают на соответствующий релиз. Тег head создается из последнего коммита в основной ветке.

создается из последнего коммита в основной ветке. Каждый тег имеет необязательный суффикс -alpine , чтобы отразить, что он построен на основе alpine .

Образ amd64 требует поддержки инструкций SSE3. Практически все процессоры x86 после 2005 года поддерживают SSE3.

Образ arm64 требует поддержки архитектуры ARMv8.2-A и дополнительно регистра Load-Acquire RCpc. Регистры являются необязательными в версии ARMv8.2-A и обязательными в ARMv8.3-A. Поддерживается в Graviton >=2, Azure и GCP инстансах. Примеры неподдерживаемых устройств: Raspberry Pi 4 (ARMv8.0-A) и Jetson AGX Xavier/Orin (ARMv8.2-A).

Начиная с ClickHouse 24.11 образы Ubuntu начали использовать ubuntu:22.04 в качестве базового образа. Он требует версии docker >= 20.10.10 , содержащей патч. В качестве обходного решения вы можете использовать docker run --security-opt seccomp=unconfined ; однако это имеет последствия для безопасности.

По умолчанию ClickHouse будет доступен только через Docker сеть. См. раздел о сетях ниже.

По умолчанию вышеуказанный экземпляр сервера будет запущен под пользователем default без пароля.

См. ClickHouse client для получения дополнительной информации о клиенте ClickHouse.

См. ClickHouse HTTP Interface для получения дополнительной информации о HTTP интерфейсе.

примечание предопределённый пользователь default не имеет доступа к сети, если пароль не установлен, см. "Как создать базу данных и пользователя по умолчанию при запуске" и "Управление пользователем default " ниже

Вы можете сделать ваш ClickHouse, работающий в docker, доступным, сопоставив конкретный порт изнутри контейнера, используя порты хоста:

Или разрешив контейнеру использовать порты хоста напрямую с помощью --network=host (также позволяет достичь лучшей производительности сети):

примечание Пользователь default в приведенном выше примере доступен только для запросов localhost

Обычно вы можете смонтировать следующие папки внутри своего контейнера, чтобы обеспечить постоянство:

/var/lib/clickhouse/ - основная папка, где ClickHouse хранит данные

- основная папка, где ClickHouse хранит данные /var/log/clickhouse-server/ - журналы

Вы также можете смонтировать:

/etc/clickhouse-server/config.d/*.xml - файлы с настройками конфигурации сервера

- файлы с настройками конфигурации сервера /etc/clickhouse-server/users.d/*.xml - файлы с настройками пользователей

- файлы с настройками пользователей /docker-entrypoint-initdb.d/ - папка со скриптами инициализации базы данных (см. ниже).

ClickHouse имеет некоторые расширенные функции, которые требуют включения нескольких возможностей Linux.

Они являются необязательными и могут быть включены с помощью следующих аргументов командной строки docker:

Для получения дополнительной информации см. "Настройка возможностей CAP_IPC_LOCK и CAP_SYS_NICE в Docker"

Контейнер открывает порт 8123 для HTTP интерфейса и порт 9000 для родного клиента.

Конфигурация ClickHouse представлена файлом "config.xml" (документация)

Когда вы используете образ с подключёнными локальными директориями, вероятно, вы хотите указать пользователя, чтобы поддерживать правильное владение файлами. Используйте аргумент --user и смонтируйте /var/lib/clickhouse и /var/log/clickhouse-server внутри контейнера. В противном случае образ выдаст ошибку и не запустится.

Запуск сервера от имени пользователя root полезен в случаях, когда включено пространство имен пользователей. Для этого запустите:

Иногда вы можете захотеть создать пользователя (по умолчанию используется пользователь с именем default ) и базу данных при запуске контейнера. Вы можете сделать это, используя переменные окружения CLICKHOUSE_DB , CLICKHOUSE_USER , CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT и CLICKHOUSE_PASSWORD :

Пользователь default по умолчанию не имеет доступа к сети в случае, если ни одно из значений CLICKHOUSE_USER , CLICKHOUSE_PASSWORD или CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT не установлено.

Существует способ сделать пользователя default небезопасно доступным, установив переменную окружения CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP в 1:

Чтобы выполнить дополнительную инициализацию в образе, производном от этого, добавьте один или несколько скриптов *.sql , *.sql.gz или *.sh в папку /docker-entrypoint-initdb.d . После вызова точки входа initdb , будут выполнены все файлы *.sql , исполняемые скрипты *.sh и скрипты *.sh , которые не являются исполняемыми, найденные в этой директории, чтобы провести дальнейшую инициализацию перед запуском сервиса.

Также вы можете предоставить переменные окружения CLICKHOUSE_USER и CLICKHOUSE_PASSWORD , которые будут использоваться для clickhouse-client во время инициализации.