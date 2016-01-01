Установка ClickHouse на Debian/Ubuntu
Рекомендуется использовать официальные предварительно скомпилированные
debпакеты для Debian или Ubuntu.
Настройка репозитория Debian
Чтобы установить ClickHouse, выполните следующие команды:
- Вы можете заменить
stableна
lts, чтобы использовать различные типы релизов в зависимости от ваших потребностей.
- Вы можете вручную скачать и установить пакеты с packages.clickhouse.com.
Метод установки deb-пакетов для старых дистрибутивов
Установка сервера и клиента ClickHouse
Запуск ClickHouse
Чтобы запустить сервер ClickHouse, выполните:
Чтобы запустить клиент ClickHouse, выполните:
Если вы установили пароль для вашего сервера, вам нужно будет выполнить:
Установка независимого ClickHouse Keeper
В производственных средах мы настоятельно рекомендуем запускать ClickHouse Keeper на выделенных узлах. В тестовых средах, если вы решите запускать ClickHouse Server и ClickHouse Keeper на одном сервере, то вам не нужно устанавливать ClickHouse Keeper, так как он уже включен в сервер ClickHouse.
Чтобы установить
clickhouse-keeper на независимых серверах ClickHouse Keeper, выполните:
Включение и запуск ClickHouse Keeper
Пакеты
Различные доступные deb пакеты подробно описаны ниже:
|Пакет
|Описание
clickhouse-common-static
|Устанавливает скомпилированные бинарные файлы ClickHouse.
clickhouse-server
|Создает символическую ссылку для
clickhouse-server и устанавливает конфигурацию по умолчанию для сервера.
clickhouse-client
|Создает символическую ссылку для
clickhouse-client и других инструментов клиента, а также устанавливает конфигурационные файлы клиента.
clickhouse-common-static-dbg
|Устанавливает скомпилированные бинарные файлы ClickHouse с отладочной информацией.
clickhouse-keeper
|Используется для установки ClickHouse Keeper на выделенных узлах ClickHouse Keeper. Если вы запускаете ClickHouse Keeper на том же сервере, что и сервер ClickHouse, то вам не нужно устанавливать этот пакет. Устанавливает ClickHouse Keeper и конфигурационные файлы по умолчанию.
Если вам нужно установить конкретную версию ClickHouse, вы должны установить все пакеты с одной и той же версией:
sudo apt-get install clickhouse-server=21.8.5.7 clickhouse-client=21.8.5.7 clickhouse-common-static=21.8.5.7