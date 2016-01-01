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Установка ClickHouse на Debian/Ubuntu

Рекомендуется использовать официальные предварительно скомпилированные deb пакеты для Debian или Ubuntu.

Настройка репозитория Debian

Чтобы установить ClickHouse, выполните следующие команды:

  • Вы можете заменить stable на lts, чтобы использовать различные типы релизов в зависимости от ваших потребностей.
  • Вы можете вручную скачать и установить пакеты с packages.clickhouse.com.

Метод установки deb-пакетов для старых дистрибутивов

Установка сервера и клиента ClickHouse

Запуск ClickHouse

Чтобы запустить сервер ClickHouse, выполните:

Чтобы запустить клиент ClickHouse, выполните:

Если вы установили пароль для вашего сервера, вам нужно будет выполнить:

Установка независимого ClickHouse Keeper

подсказка

В производственных средах мы настоятельно рекомендуем запускать ClickHouse Keeper на выделенных узлах. В тестовых средах, если вы решите запускать ClickHouse Server и ClickHouse Keeper на одном сервере, то вам не нужно устанавливать ClickHouse Keeper, так как он уже включен в сервер ClickHouse.

Чтобы установить clickhouse-keeper на независимых серверах ClickHouse Keeper, выполните:

Включение и запуск ClickHouse Keeper

Пакеты

Различные доступные deb пакеты подробно описаны ниже:

ПакетОписание
clickhouse-common-staticУстанавливает скомпилированные бинарные файлы ClickHouse.
clickhouse-serverСоздает символическую ссылку для clickhouse-server и устанавливает конфигурацию по умолчанию для сервера.
clickhouse-clientСоздает символическую ссылку для clickhouse-client и других инструментов клиента, а также устанавливает конфигурационные файлы клиента.
clickhouse-common-static-dbgУстанавливает скомпилированные бинарные файлы ClickHouse с отладочной информацией.
clickhouse-keeperИспользуется для установки ClickHouse Keeper на выделенных узлах ClickHouse Keeper. Если вы запускаете ClickHouse Keeper на том же сервере, что и сервер ClickHouse, то вам не нужно устанавливать этот пакет. Устанавливает ClickHouse Keeper и конфигурационные файлы по умолчанию.

к сведению

Если вам нужно установить конкретную версию ClickHouse, вы должны установить все пакеты с одной и той же версией: sudo apt-get install clickhouse-server=21.8.5.7 clickhouse-client=21.8.5.7 clickhouse-common-static=21.8.5.7