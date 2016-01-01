Установка ClickHouse на Debian/Ubuntu

подсказка

В производственных средах мы настоятельно рекомендуем запускать ClickHouse Keeper на выделенных узлах. В тестовых средах, если вы решите запускать ClickHouse Server и ClickHouse Keeper на одном сервере, то вам не нужно устанавливать ClickHouse Keeper, так как он уже включен в сервер ClickHouse.