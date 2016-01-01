Методы расширенной установки

Чтобы вручную скомпилировать ClickHouse, следуйте инструкциям для Linux или macOS.

Вы можете компилировать пакеты и устанавливать их или использовать программы без установки пакетов.

Вам нужно будет вручную создать папки данных и метаданных и chown их для нужного пользователя. Их пути можно изменить в конфигурации сервера (src/programs/server/config.xml), по умолчанию они следующие:

На Gentoo вы можете просто использовать emerge clickhouse , чтобы установить ClickHouse из исходников.

Инфраструктура непрерывной интеграции (CI) ClickHouse производит специализированные сборки для каждого коммита в репозитории ClickHouse, например, санитаризированные сборки, не оптимизированные (Debug) сборки, кросс-компилированные сборки и т.д. Хотя такие сборки обычно полезны только во время разработки, они могут в определенных ситуациях также быть интересны пользователям.

примечание Поскольку CI ClickHouse развивается со временем, точные шаги для загрузки сборок, сгенерированных CI, могут варьироваться. Также CI может удалить слишком старые артефакты сборки, делая их недоступными для загрузки.

Например, чтобы загрузить бинарный файл aarch64 для ClickHouse v23.4, выполните следующие шаги: