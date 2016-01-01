Методы расширенной установки
Компиляция из исходников
Чтобы вручную скомпилировать ClickHouse, следуйте инструкциям для Linux или macOS.
Вы можете компилировать пакеты и устанавливать их или использовать программы без установки пакетов.
Вам нужно будет вручную создать папки данных и метаданных и
chown их для нужного пользователя. Их пути можно изменить в конфигурации сервера (src/programs/server/config.xml), по умолчанию они следующие:
На Gentoo вы можете просто использовать
emerge clickhouse, чтобы установить ClickHouse из исходников.
Установка бинарного файла, сгенерированного CI
Инфраструктура непрерывной интеграции (CI) ClickHouse производит специализированные сборки для каждого коммита в репозитории ClickHouse, например, санитаризированные сборки, не оптимизированные (Debug) сборки, кросс-компилированные сборки и т.д. Хотя такие сборки обычно полезны только во время разработки, они могут в определенных ситуациях также быть интересны пользователям.
Поскольку CI ClickHouse развивается со временем, точные шаги для загрузки сборок, сгенерированных CI, могут варьироваться. Также CI может удалить слишком старые артефакты сборки, делая их недоступными для загрузки.
Например, чтобы загрузить бинарный файл aarch64 для ClickHouse v23.4, выполните следующие шаги:
- Найдите запрос на слияние GitHub для релиза v23.4: Запрос на слияние для релиза ветки 23.4
- Нажмите "Commits", затем нажмите на коммит, похожий на "Обновить автогенерируемую версию до 23.4.2.1 и контрибьюторов" для нужной версии, которую вы хотите установить.
- Нажмите зеленую галочку / желтую точку / красный крестик, чтобы открыть список проверок CI.
- Нажмите "Details" рядом с "Builds" в списке, это откроет страницу, аналогичную этой странице
- Найдите строки с компилятором = "clang-*-aarch64" - таких строк несколько.
- Загрузите артефакты для этих сборок.