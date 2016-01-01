Выбор данных ClickHouse

ClickHouse является SQL базой данных, и вы запрашиваете ваши данные, написав такие же SELECT запросы, с которыми вы уже знакомы. Например:

примечание Посмотрите на Справочник SQL для получения более подробной информации о синтаксисе, доступных частях и опциях.

Обратите внимание, что ответ возвращается в приятном табличном формате:

Добавьте FORMAT часть, чтобы указать один из многих поддерживаемых форматов вывода ClickHouse:

В приведенном выше запросе вывод возвращается в виде табуляционно-разделенного: