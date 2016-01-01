Выбор данных ClickHouse
ClickHouse является SQL базой данных, и вы запрашиваете ваши данные, написав такие же
SELECT запросы, с которыми вы уже знакомы. Например:
Посмотрите на Справочник SQL для получения более подробной информации о синтаксисе, доступных частях и опциях.
Обратите внимание, что ответ возвращается в приятном табличном формате:
Добавьте
FORMAT часть, чтобы указать один из многих поддерживаемых форматов вывода ClickHouse:
В приведенном выше запросе вывод возвращается в виде табуляционно-разделенного:
ClickHouse поддерживает более 70 входных и выходных форматов, поэтому между тысячами функций и всеми форматами данных, вы можете использовать ClickHouse для выполнения впечатляющих и быстрых трансформаций данных на подобие ETL. На самом деле, вам даже не нужен запущенный сервер ClickHouse, чтобы трансформировать данные - вы можете использовать инструмент
clickhouse-local. Посмотрите на страницу документации
clickhouse-local для подробностей.