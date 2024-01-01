Работа с массивами в ClickHouse
В этом руководстве вы узнаете, как использовать массивы в ClickHouse, а также познакомитесь с некоторыми наиболее часто используемыми функциями работы с массивами.
Введение в массивы
Массив — это хранящаяся в памяти структура данных, которая группирует значения. Мы называем эти значения элементами массива, и к каждому элементу можно обратиться по индексу, который указывает положение элемента в этой группе.
Массивы в ClickHouse могут быть созданы с помощью функции
array:
Либо с использованием квадратных скобок:
Например, вы можете создать массив чисел:
Или массив строк:
Или массив вложенных типов, например кортежей:
Может возникнуть соблазн создать массив значений разных типов, например так:
Однако элементы массива всегда должны иметь общий супертип — наименьший тип данных, способный без потерь представлять значения из двух или более различных типов и тем самым позволяющий использовать их совместно. Если общего супертипа нет, вы получите исключение при попытке сформировать массив:
При создании массивов на лету ClickHouse выбирает самый узкий тип, который подходит для всех элементов. Например, если вы создаёте массив из целых и вещественных чисел, выбирается надтип вещественного числа:
Создание массивов с элементами разных типов
Вы можете использовать настройку
use_variant_as_common_type, чтобы изменить описанное выше поведение по умолчанию.
Это позволяет использовать тип Variant в качестве результирующего типа для функций
if/
multiIf/
array/
map, когда для типов аргументов нет общего типа.
Например:
Кроме того, вы можете получать значения из массива по имени типа:
Использование индекса в квадратных скобках — удобный способ обращаться к элементам массива. В ClickHouse важно учитывать, что индексация массивов всегда начинается с 1. Это может отличаться от других языков программирования, к которым вы привыкли, где массивы индексируются с нуля.
Например, для заданного массива можно выбрать его первый элемент, написав:
Можно также использовать отрицательные индексы. Таким образом, можно выбирать элементы относительно последнего элемента:
Несмотря на то, что массивы индексируются с 1, вы всё равно можете обращаться к элементу с индексом 0. Возвращаемым значением будет значение по умолчанию для типа элементов массива. В примере ниже возвращается пустая строка, так как это значение по умолчанию для строкового типа данных:
Функции для работы с массивами
ClickHouse предоставляет множество полезных функций для работы с массивами. В этом разделе мы рассмотрим некоторые из наиболее полезных, начиная с самых простых и переходя к более сложным.
length, arrayEnumerate, indexOf, функции has*
Функция
length возвращает количество элементов в массиве:
Вы также можете использовать функцию
arrayEnumerate, чтобы получить массив индексов элементов массива:
Если вам нужно найти индекс конкретного значения, вы можете использовать функцию
indexOf:
Обратите внимание, что эта функция вернет первый индекс, соответствующий этому значению, если в массиве есть несколько одинаковых значений.
Если элементы массива отсортированы по возрастанию, можно использовать функцию
indexOfAssumeSorted.
Функции
has,
hasAll и
hasAny полезны для определения того, содержит ли массив заданное значение.
Рассмотрите следующий пример:
Исследование данных о перелётах с помощью массивов
До сих пор примеры были довольно простыми. Преимущества массивов особенно заметны при работе с реальным набором данных.
Мы будем использовать набор данных ontime, который содержит данные о рейсах из Бюро транспортной статистики. Этот набор данных можно найти в SQL playground.
Мы выбрали этот набор данных, поскольку массивы часто хорошо подходят для работы с временными рядами и помогают упростить в противном случае сложные запросы.
Нажмите кнопку «Play» ниже, чтобы выполнить запросы прямо в документации и увидеть результат в реальном времени.
groupArray
В этом наборе данных много столбцов, но мы сосредоточимся на их подмножестве. Выполните приведённый ниже запрос, чтобы увидеть, как выглядят наши данные:
Давайте посмотрим на 10 самых загруженных аэропортов США в случайно выбранный день, например «2024-01-01». Нас интересует, сколько рейсов вылетает из каждого аэропорта. Наши данные содержат по одной строке на каждый рейс, но было бы удобнее сгруппировать данные по аэропорту вылета и собрать пункты назначения в массив.
Для этого мы можем использовать агрегатную функцию
groupArray, которая берёт значения указанного столбца из каждой строки и группирует их в массив.
Выполните запрос ниже, чтобы увидеть, как это работает:
Функция
toStringCutToZero в приведённом выше запросе используется для удаления нулевых символов, которые появляются после некоторых трёхбуквенных кодов аэропортов.
Имея данные в таком формате, мы можем легко определить рейтинг самых загруженных аэропортов, посчитав длину агрегированных массивов «Destinations»:
arrayMap и arrayZip
В предыдущем запросе мы увидели, что международный аэропорт Денвера (Denver International Airport) был аэропортом с наибольшим количеством вылетающих рейсов в выбранный нами день. Давайте посмотрим, сколько из этих рейсов были вовремя, задержаны на 15–30 минут или задержаны более чем на 30 минут.
Многие функции работы с массивами в ClickHouse являются так называемыми «функциями высшего порядка» и принимают лямбда-функцию в качестве первого параметра.
Функция
arrayMap является примером такой функции высшего порядка и возвращает новый массив на основе исходного массива, применяя лямбда-функцию к каждому элементу исходного массива.
Выполните приведённый ниже запрос, который использует функцию
arrayMap, чтобы увидеть, какие рейсы были задержаны или выполнены вовремя.
Для пар пунктов отправления/прибытия он показывает бортовой номер и статус для каждого рейса:
SELECT Origin, toStringCutToZero(Dest) AS Destination, arrayZip(groupArray(Tail_Number), statuses) as tailNumberStatuses FROM ontime.ontime WHERE Origin = 'DEN' AND FlightDate = '2024-01-01' AND DepTime IS NOT NULL AND DepDelayMinutes IS NOT NULL GROUP BY ALL
В приведённом выше запросе мы передаём лямбда-функцию в качестве первого аргумента функции
arrayFilter.
Сама лямбда-функция принимает задержку в минутах (d) и возвращает
1, если условие выполнено, иначе
0.
arraySort и arrayIntersect
Далее мы определим, какие пары крупных аэропортов США имеют наибольшее количество общих направлений, с помощью функций
arraySort и
arrayIntersect.
arraySort принимает массив и по умолчанию сортирует его элементы по возрастанию, хотя вы также можете передать ей лямбда-функцию, чтобы задать порядок сортировки.
arrayIntersect принимает несколько массивов и возвращает массив с элементами, которые присутствуют во всех этих массивах.
Выполните приведённый ниже запрос, чтобы увидеть эти две функции для массивов в действии:
Запрос выполняется в два основных этапа.
Сначала он создает временный набор данных под названием
airport_routes, используя общее табличное выражение (CTE), которое анализирует все рейсы 1 января 2024 года и для каждого аэропорта вылета формирует отсортированный список всех уникальных пунктов назначения, которые обслуживает этот аэропорт.
В результирующем наборе
airport_routes, например, для DEN может быть массив, содержащий все города, в которые выполняются рейсы, например
['ATL', 'BOS', 'LAX', 'MIA', ...] и так далее.
На втором этапе запрос берет пять крупных узловых аэропортов США (
DEN,
ATL,
DFW,
ORD и
LAS) и сравнивает каждую возможную пару из них.
Это делается с помощью
CROSS JOIN, который создает все комбинации этих аэропортов.
Затем для каждой пары используется функция
arrayIntersect, чтобы найти направления, которые присутствуют в списках обоих аэропортов.
Функция
length подсчитывает, сколько общих направлений у них есть.
Условие
a1.Origin < a2.Origin гарантирует, что каждая пара появляется только один раз.
Без него вы получили бы и JFK-LAX, и LAX-JFK как отдельные результаты, что было бы избыточно, поскольку они представляют одно и то же сравнение.
Наконец, запрос сортирует результаты, чтобы показать, какие пары аэропортов имеют наибольшее количество общих направлений, и возвращает только топ-10.
Это показывает, какие крупные хабы имеют наибольшее пересечение маршрутных сетей, что может указывать на конкурентные рынки, где несколько авиакомпаний обслуживают одни и те же пары городов, или на хабы, которые обслуживают схожие географические регионы и потенциально могут использоваться как альтернативные узлы пересадки для путешественников.
arrayReduce
Пока мы анализируем задержки, давайте используем ещё одну функцию высшего порядка для массивов —
arrayReduce, чтобы найти среднюю и максимальную задержку
для каждого маршрута из Международного аэропорта Денвера:
В приведённом выше примере мы использовали
arrayReduce, чтобы найти средние и максимальные задержки для различных вылетающих рейсов из
DEN.
arrayReduce применяет агрегатную функцию, указанную в первом параметре функции, к элементам переданного массива, указанного во втором параметре функции.
arrayJoin
Обычные функции в ClickHouse возвращают столько же строк, сколько получают на вход.
Однако есть одна интересная и уникальная функция, которая нарушает это правило и о которой стоит узнать — функция
arrayJoin.
arrayJoin «разворачивает» массив, создавая отдельную строку для каждого его элемента.
Это похоже на функции SQL
UNNEST или
EXPLODE в других базах данных.
В отличие от большинства функций для работы с массивами, которые возвращают массивы или скалярные значения,
arrayJoin радикально изменяет результирующий набор данных, умножая количество строк.
Рассмотрим запрос ниже, который возвращает массив значений от 0 до 100 с шагом 10. Мы можем рассматривать этот массив как разные значения времени задержки: 0 минут, 10 минут, 20 минут и так далее.
Мы можем написать запрос с использованием
arrayJoin, чтобы определить, сколько задержек продолжительностью до указанного количества минут было между двумя аэропортами.
Приведённый ниже запрос строит гистограмму, показывающую распределение задержек рейсов из Денвера (DEN) в Майами (MIA) 1 января 2024 года с использованием накопительных интервалов задержки:
В приведённом выше запросе мы возвращаем массив задержек, используя общее табличное выражение (CTE, предложение
WITH).
Destination преобразует код пункта назначения в строку.
Мы используем
arrayJoin, чтобы развернуть массив задержек в отдельные строки.
Каждое значение из массива
delay становится отдельной строкой с псевдонимом
del,
и мы получаем 10 строк: одну для
del=0, одну для
del=10, одну для
del=20 и т.д.
Для каждого порога задержки (
del) запрос подсчитывает, сколько рейсов имели задержку, большую или равную этому порогу,
с помощью
countIf(DepDelayMinutes >= del).
У
arrayJoin также есть эквивалентный SQL-оператор
ARRAY JOIN.
Приведённый выше запрос показан ниже с эквивалентным SQL-оператором для сравнения:
Дальнейшие шаги
Поздравляем! Вы узнали, как работать с массивами в ClickHouse — от базового создания и индексирования массивов до использования мощных функций, таких как
groupArray,
arrayFilter,
arrayMap,
arrayReduce и
arrayJoin.
Чтобы продолжить обучение, изучите полный справочник по функциям работы с массивами и откройте для себя дополнительные функции, такие как
arrayFlatten,
arrayReverse и
arrayDistinct.
Вам также может быть интересно познакомиться с родственными структурами данных, такими как
tuples, JSON и типы Map, которые хорошо сочетаются с массивами.
Попробуйте применить эти концепции к собственным наборам данных и поэкспериментируйте с различными запросами в SQL playground или на других примерных наборах данных.
Массивы — это базовая возможность ClickHouse, которая позволяет выполнять эффективные аналитические запросы. По мере того как вы будете лучше осваивать функции для работы с массивами, вы обнаружите, что они могут значительно упростить сложные агрегации и анализ временных рядов. Для ещё более глубокого погружения в работу с массивами мы рекомендуем YouTube‑видео ниже от Марка, нашего эксперта по данным: