Устранение неисправностей

Функция apt-key с Advanced package tool (APT) устарела. Пользователям следует вместо этого использовать команду gpg . Пожалуйста, обратитесь к статье руководство по установке.

Проверьте, установлена ли ваша gpg :

Проверьте настройки брандмауэра. Если вы не можете получить доступ к репозиторию по какой-либо причине, загрузите пакеты, как описано в статье руководство по установке, и установите их вручную с помощью команды sudo dpkg -i <packages> . Вам также потребуется пакет tzdata .

Проблема может возникнуть, если GPG ключ изменился.

Пожалуйста, используйте руководство с страницы настройка для обновления конфигурации репозитория.

Полные сообщения об ошибках могут быть одними из следующих:

Чтобы решить вышеперечисленные проблемы, пожалуйста, используйте следующий скрипт:

Возможная проблема: кэш неверный, возможно, он поврежден после обновления GPG ключа в 2022-09.

Решением является очистка кэша и библиотеки для Yum:

После этого следуйте руководству по установке

Возможные проблемы:

Сервер не запущен.

Неожиданные или неправильные параметры конфигурации.

Если сервер не запущен, запустите его с помощью команды:

Основной журнал clickhouse-server по умолчанию находится в /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log .

Если сервер успешно запустился, вы должны увидеть строки:

<Information> Application: starting up. — Сервер запустился.

— Сервер запустился. <Information> Application: Ready for connections. — Сервер работает и готов к подключению.

Если запуск clickhouse-server завершился неудачей из-за ошибки конфигурации, вы должны увидеть строку <Error> с описанием ошибки. Например:

Если вы не видите ошибки в конце файла, просмотрите весь файл, начиная с строки:

Если вы попытаетесь запустить второй экземпляр clickhouse-server на сервере, вы увидите следующий журнал:

Если вы не нашли никаких полезных сведений в журналах clickhouse-server или там нет журналов, вы можете просмотреть журналы system.d с помощью команды:

Эта команда запускает сервер как интерактивное приложение с параметрами стандартного скрипта автозапуска. В этом режиме clickhouse-server выводит все сообщения событий в консоль.

Проверьте:

Настройки Docker: Если вы запускаете ClickHouse в Docker в сети IPv6, убедитесь, что network=host установлен. Настройки конечной точки. Проверьте параметры listen_host и tcp_port.

По умолчанию сервер ClickHouse принимает соединения только от localhost. Настройки протокола HTTP: Проверьте настройки протокола для HTTP API. Настройки защищенного соединения. Проверьте: Параметр tcp_port_secure. Параметры SSL сертификатов.

Используйте правильные параметры при подключении. Например, используйте параметр port_secure с clickhouse_client . Настройки пользователя: Возможно, вы используете неправильное имя пользователя или пароль.

Если ClickHouse не может обработать запрос, он отправляет описание ошибки клиенту. В clickhouse-client вы получаете описание ошибки в консоли. Если вы используете HTTP интерфейс, ClickHouse отправляет описание ошибки в теле ответа. Например:

Если вы запускаете clickhouse-client с параметром stack-trace , ClickHouse возвращает стек вызовов сервера вместе с описанием ошибки.

Вы можете видеть сообщение о разорванном соединении. В этом случае вы можете повторить запрос. Если соединение разрывается каждый раз во время выполнения запроса, проверьте журналы сервера на наличие ошибок.

Если вы видите, что ClickHouse работает слишком медленно, вам нужно профилировать нагрузку на ресурсы сервера и сеть для ваших запросов.

Вы можете использовать утилиту clickhouse-benchmark для профилирования запросов. Она показывает количество запросов, обрабатываемых в секунду, количество строк, обрабатываемых в секунду, и_percentiles_ времени обработки запросов.