Настройка TLS
Эта страница не относится к ClickHouse Cloud. Описанная здесь процедура выполняется автоматически в сервисах ClickHouse Cloud.
В этом руководстве приводятся простые и минимальные настройки для конфигурирования ClickHouse на использование сертификатов OpenSSL при проверке соединений. В рамках этого примера создаются самоподписанные сертификат и ключ центра сертификации (CA), а также сертификаты узлов для установления соединений с соответствующими настройками.
Реализация TLS — сложная задача, и существует множество вариантов, которые необходимо учитывать для обеспечения полностью безопасного и надежного развертывания. Это базовое руководство с простыми примерами конфигурации TLS. Обратитесь к вашей команде по PKI/безопасности, чтобы сгенерировать корректные сертификаты для вашей организации.
Ознакомьтесь с этим базовым руководством по использованию сертификатов для вводного обзора.
1. Создание развертывания ClickHouse
Это руководство подготовлено на Ubuntu 20.04 с ClickHouse, установленным на следующих хостах из DEB-пакета (через apt). Домен —
marsnet.local:
|Хост
|IP-адрес
chnode1
|192.168.1.221
chnode2
|192.168.1.222
chnode3
|192.168.1.223
См. раздел Quick Start для более подробной информации по установке ClickHouse.
2. Создайте TLS-сертификаты
Самоподписанные сертификаты предназначены только для демонстрационных целей и не должны использоваться в рабочей (production) среде. Запросы на сертификаты должны создаваться для подписи вашей организацией и проверяться с использованием цепочки сертификатов CA, которая будет настроена в конфигурации. Тем не менее, эти шаги можно использовать для настройки и тестирования, а затем заменить временные сертификаты на реальные, которые будут использоваться в дальнейшем.
-
Сгенерируйте ключ, который будет использоваться для нового CA:
-
Сгенерируйте новый самоподписанный сертификат CA. Следующая команда создаст новый сертификат, который будет использоваться для подписи других сертификатов с помощью ключа CA:Примечание
Создайте резервную копию ключа и сертификата CA в безопасном месте вне кластера. После генерации узловых сертификатов ключ должен быть удалён с узлов кластера.
-
Проверьте содержимое нового сертификата CA:
-
Создайте запрос на сертификат (CSR) и сгенерируйте ключ для каждого узла:
-
Используя CSR и CA, создайте новые пары «сертификат–ключ»:
-
Проверьте субъект и издателя в сертификате:
-
Убедитесь, что новые сертификаты успешно проверяются относительно сертификата CA:
3. Создайте и настройте каталог для хранения сертификатов и ключей.
Это нужно сделать на каждом узле. Используйте соответствующие сертификаты и ключи на каждом хосте.
-
Создайте каталог в директории, доступной для ClickHouse на каждом узле. Мы рекомендуем каталог конфигурации по умолчанию (например,
/etc/clickhouse-server):
-
Скопируйте сертификат CA, сертификат узла и ключ, соответствующие каждому узлу, в новый каталог
certs.
-
Обновите владельца и права доступа, чтобы ClickHouse мог читать сертификаты:
4. Настройка окружения с базовыми кластерами с использованием ClickHouse Keeper
Для этой среды развертывания в каждом узле используются следующие параметры ClickHouse Keeper. У каждого сервера будет собственный
<server_id>. (Например,
<server_id>1</server_id> для узла
chnode1 и так далее.)
Рекомендуемый порт для ClickHouse Keeper —
9281. Однако при необходимости его можно изменить, если этот порт уже используется другим приложением в окружении.
Для подробного описания всех параметров посетите https://clickhouse.com/docs/operations/clickhouse-keeper/
-
Добавьте следующий блок внутрь тега
<clickhouse>в файле
config.xmlсервера ClickHouse.Примечание
Для продуктивных сред рекомендуется использовать отдельный конфигурационный файл
.xmlв директории
config.d. Для получения дополнительной информации посетите https://clickhouse.com/docs/operations/configuration-files/
-
Раскомментируйте и обновите настройки Keeper на всех узлах и установите флаг
<secure>в значение 1:
-
Обновите и добавьте следующие настройки кластера для
chnode1и
chnode2.
chnode3будет использоваться для кворума ClickHouse Keeper.Примечание
В этой конфигурации настроен только один пример кластера. Тестовые примерные кластеры должны быть либо удалены, либо закомментированы, либо, если уже существует кластер, который тестируется, его порт должен быть обновлён и должна быть добавлена опция
<secure>. Параметры
<userи
<password>должны быть заданы, если пользователь
defaultизначально был настроен с паролем при установке или в файле
users.xml.
Следующая конфигурация создаёт кластер с одним сегментом и двумя репликами на двух серверах (по одной на каждом узле).
-
Определите значения макросов, чтобы можно было создать таблицу ReplicatedMergeTree для тестирования. На
chnode1:
На
chnode2:
5. Настройка TLS-интерфейсов на узлах ClickHouse
Параметры ниже настраиваются в
config.xml сервера ClickHouse.
-
Задайте отображаемое имя для развертывания (необязательно):
-
Разрешите ClickHouse прослушивать внешние интерфейсы:
-
Настройте порт
httpsи отключите порт
httpна каждом узле:
-
Настройте защищенный ClickHouse Native TCP-порт и отключите незащищенный порт по умолчанию на каждом узле:
-
Настройте порт
interserver httpsи отключите незащищенный порт по умолчанию на каждом узле:
-
Настройте OpenSSL с сертификатами и путямиПримечание
Каждое имя файла и путь должны быть обновлены в соответствии с узлом, на котором выполняется настройка. Например, обновите запись
<certificateFile>на
chnode2.crtпри настройке на хосте
chnode2.
Для получения дополнительной информации см. https://clickhouse.com/docs/operations/server-configuration-parameters/settings/#server_configuration_parameters-openssl
-
Настройте TLS для gRPC на каждом узле:
Для получения дополнительной информации см. https://clickhouse.com/docs/interfaces/grpc/
-
Настройте клиент ClickHouse как минимум на одном из узлов для использования TLS при подключении в его собственном файле
config.xml(по умолчанию в
/etc/clickhouse-client/):
-
Отключите стандартные порты эмуляции для MySQL и PostgreSQL:
6. Тестирование
-
Запустите все узлы по очереди:
-
Убедитесь, что защищённые порты запущены и прослушиваются; на каждом узле вывод должен выглядеть примерно так:
Порт ClickHouse Описание 8443 https-интерфейс 9010 межсерверный https-порт 9281 защищённый порт ClickHouse Keeper 9440 защищённый протокол Native TCP 9444 Raft-порт ClickHouse Keeper
-
Проверьте работоспособность ClickHouse Keeper Типичные команды 4 letter word (4lW) не будут работать при использовании
echoбез TLS; ниже показано, как использовать эти команды с
openssl.
- Запустите интерактивный сеанс с
openssl
- Запустите интерактивный сеанс с
-
Отправьте 4LW-команды в сеансе OpenSSL
-
Запустите клиент ClickHouse с флагом
--secureи через TLS-порт:
-
Войдите в Play UI через интерфейс
httpsпо адресу
https://chnode1.marsnet.local:8443/play.Примечание
браузер покажет недоверенный сертификат, поскольку доступ осуществляется с рабочей станции, а сертификаты отсутствуют в хранилищах корневых центров сертификации на клиентской машине. При использовании сертификатов, выданных публичным или корпоративным центром сертификации, сертификат будет отображаться как доверенный.
-
Создайте реплицируемую таблицу:
-
Добавьте пару строк на
chnode1:
-
Проверьте репликацию, просмотрев строки на
chnode2:
Итоги
В этой статье основное внимание было уделено настройке среды ClickHouse с использованием TLS. Параметры будут отличаться в зависимости от требований в продуктивных средах, например уровни проверки сертификатов, протоколы, шифры и т. д. Теперь у вас должно быть хорошее понимание последовательности шагов по настройке и использованию защищённых соединений.