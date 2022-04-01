Настройка TLS

Примечание Эта страница не относится к ClickHouse Cloud. Описанная здесь процедура выполняется автоматически в сервисах ClickHouse Cloud.

В этом руководстве приводятся простые и минимальные настройки для конфигурирования ClickHouse на использование сертификатов OpenSSL при проверке соединений. В рамках этого примера создаются самоподписанные сертификат и ключ центра сертификации (CA), а также сертификаты узлов для установления соединений с соответствующими настройками.

Примечание Реализация TLS — сложная задача, и существует множество вариантов, которые необходимо учитывать для обеспечения полностью безопасного и надежного развертывания. Это базовое руководство с простыми примерами конфигурации TLS. Обратитесь к вашей команде по PKI/безопасности, чтобы сгенерировать корректные сертификаты для вашей организации. Ознакомьтесь с этим базовым руководством по использованию сертификатов для вводного обзора.

Это руководство подготовлено на Ubuntu 20.04 с ClickHouse, установленным на следующих хостах из DEB-пакета (через apt). Домен — marsnet.local :

Хост IP-адрес chnode1 192.168.1.221 chnode2 192.168.1.222 chnode3 192.168.1.223

Примечание См. раздел Quick Start для более подробной информации по установке ClickHouse.

Примечание Самоподписанные сертификаты предназначены только для демонстрационных целей и не должны использоваться в рабочей (production) среде. Запросы на сертификаты должны создаваться для подписи вашей организацией и проверяться с использованием цепочки сертификатов CA, которая будет настроена в конфигурации. Тем не менее, эти шаги можно использовать для настройки и тестирования, а затем заменить временные сертификаты на реальные, которые будут использоваться в дальнейшем.

Сгенерируйте ключ, который будет использоваться для нового CA: openssl genrsa -out marsnet_ca.key 2048 Сгенерируйте новый самоподписанный сертификат CA. Следующая команда создаст новый сертификат, который будет использоваться для подписи других сертификатов с помощью ключа CA: openssl req -x509 -subj "/CN=marsnet.local CA" -nodes -key marsnet_ca.key -days 1095 -out marsnet_ca.crt Примечание Создайте резервную копию ключа и сертификата CA в безопасном месте вне кластера. После генерации узловых сертификатов ключ должен быть удалён с узлов кластера. Проверьте содержимое нового сертификата CA: openssl x509 -in marsnet_ca.crt -text Создайте запрос на сертификат (CSR) и сгенерируйте ключ для каждого узла: openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -subj "/CN=chnode1" -addext "subjectAltName = DNS:chnode1.marsnet.local,IP:192.168.1.221" -keyout chnode1.key -out chnode1.csr openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -subj "/CN=chnode2" -addext "subjectAltName = DNS:chnode2.marsnet.local,IP:192.168.1.222" -keyout chnode2.key -out chnode2.csr openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -subj "/CN=chnode3" -addext "subjectAltName = DNS:chnode3.marsnet.local,IP:192.168.1.223" -keyout chnode3.key -out chnode3.csr Используя CSR и CA, создайте новые пары «сертификат–ключ»: openssl x509 -req -in chnode1.csr -out chnode1.crt -CA marsnet_ca.crt -CAkey marsnet_ca.key -days 365 -copy_extensions copy openssl x509 -req -in chnode2.csr -out chnode2.crt -CA marsnet_ca.crt -CAkey marsnet_ca.key -days 365 -copy_extensions copy openssl x509 -req -in chnode3.csr -out chnode3.crt -CA marsnet_ca.crt -CAkey marsnet_ca.key -days 365 -copy_extensions copy Проверьте субъект и издателя в сертификате: openssl x509 -in chnode1.crt -text -noout Убедитесь, что новые сертификаты успешно проверяются относительно сертификата CA: openssl verify -CAfile marsnet_ca.crt chnode1.crt chnode1.crt: OK

Примечание Это нужно сделать на каждом узле. Используйте соответствующие сертификаты и ключи на каждом хосте.

Создайте каталог в директории, доступной для ClickHouse на каждом узле. Мы рекомендуем каталог конфигурации по умолчанию (например, /etc/clickhouse-server ): mkdir /etc/clickhouse-server/certs Скопируйте сертификат CA, сертификат узла и ключ, соответствующие каждому узлу, в новый каталог certs . Обновите владельца и права доступа, чтобы ClickHouse мог читать сертификаты: chown clickhouse:clickhouse -R /etc/clickhouse-server/certs chmod 600 /etc/clickhouse-server/certs/* chmod 755 /etc/clickhouse-server/certs ll /etc/clickhouse-server/certs total 20 drw-r--r-- 2 clickhouse clickhouse 4096 Apr 12 20:23 ./ drwx------ 5 clickhouse clickhouse 4096 Apr 12 20:23 ../ -rw------- 1 clickhouse clickhouse 997 Apr 12 20:22 chnode1.crt -rw------- 1 clickhouse clickhouse 1708 Apr 12 20:22 chnode1.key -rw------- 1 clickhouse clickhouse 1131 Apr 12 20:23 marsnet_ca.crt

Для этой среды развертывания в каждом узле используются следующие параметры ClickHouse Keeper. У каждого сервера будет собственный <server_id> . (Например, <server_id>1</server_id> для узла chnode1 и так далее.)

Примечание Рекомендуемый порт для ClickHouse Keeper — 9281 . Однако при необходимости его можно изменить, если этот порт уже используется другим приложением в окружении. Для подробного описания всех параметров посетите https://clickhouse.com/docs/operations/clickhouse-keeper/

Добавьте следующий блок внутрь тега <clickhouse> в файле config.xml сервера ClickHouse. Примечание Для продуктивных сред рекомендуется использовать отдельный конфигурационный файл .xml в директории config.d . Для получения дополнительной информации посетите https://clickhouse.com/docs/operations/configuration-files/ <keeper_server> <tcp_port_secure>9281</tcp_port_secure> <server_id>1</server_id> <log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path> <snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path> <coordination_settings> <operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms> <session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms> <raft_logs_level>trace</raft_logs_level> </coordination_settings> <raft_configuration> <secure>true</secure> <server> <id>1</id> <hostname>chnode1.marsnet.local</hostname> <port>9444</port> </server> <server> <id>2</id> <hostname>chnode2.marsnet.local</hostname> <port>9444</port> </server> <server> <id>3</id> <hostname>chnode3.marsnet.local</hostname> <port>9444</port> </server> </raft_configuration> </keeper_server> Раскомментируйте и обновите настройки Keeper на всех узлах и установите флаг <secure> в значение 1: <zookeeper> <node> <host>chnode1.marsnet.local</host> <port>9281</port> <secure>1</secure> </node> <node> <host>chnode2.marsnet.local</host> <port>9281</port> <secure>1</secure> </node> <node> <host>chnode3.marsnet.local</host> <port>9281</port> <secure>1</secure> </node> </zookeeper> Обновите и добавьте следующие настройки кластера для chnode1 и chnode2 . chnode3 будет использоваться для кворума ClickHouse Keeper. Примечание В этой конфигурации настроен только один пример кластера. Тестовые примерные кластеры должны быть либо удалены, либо закомментированы, либо, если уже существует кластер, который тестируется, его порт должен быть обновлён и должна быть добавлена опция <secure> . Параметры <user и <password> должны быть заданы, если пользователь default изначально был настроен с паролем при установке или в файле users.xml . Следующая конфигурация создаёт кластер с одним сегментом и двумя репликами на двух серверах (по одной на каждом узле). <remote_servers> <cluster_1S_2R> <shard> <replica> <host>chnode1.marsnet.local</host> <port>9440</port> <user>default</user> <password>ClickHouse123!</password> <secure>1</secure> </replica> <replica> <host>chnode2.marsnet.local</host> <port>9440</port> <user>default</user> <password>ClickHouse123!</password> <secure>1</secure> </replica> </shard> </cluster_1S_2R> </remote_servers> Определите значения макросов, чтобы можно было создать таблицу ReplicatedMergeTree для тестирования. На chnode1 : <macros> <shard>1</shard> <replica>replica_1</replica> </macros> На chnode2 : <macros> <shard>1</shard> <replica>replica_2</replica> </macros>

Параметры ниже настраиваются в config.xml сервера ClickHouse.

Задайте отображаемое имя для развертывания (необязательно): <display_name>clickhouse</display_name> Разрешите ClickHouse прослушивать внешние интерфейсы: <listen_host>0.0.0.0</listen_host> Настройте порт https и отключите порт http на каждом узле: <https_port>8443</https_port> <!--<http_port>8123</http_port>--> Настройте защищенный ClickHouse Native TCP-порт и отключите незащищенный порт по умолчанию на каждом узле: <tcp_port_secure>9440</tcp_port_secure> <!--<tcp_port>9000</tcp_port>--> Настройте порт interserver https и отключите незащищенный порт по умолчанию на каждом узле: <interserver_https_port>9010</interserver_https_port> <!--<interserver_http_port>9009</interserver_http_port>--> Настройте OpenSSL с сертификатами и путями Примечание Каждое имя файла и путь должны быть обновлены в соответствии с узлом, на котором выполняется настройка. Например, обновите запись <certificateFile> на chnode2.crt при настройке на хосте chnode2 . <openSSL> <server> <certificateFile>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.crt</certificateFile> <privateKeyFile>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.key</privateKeyFile> <verificationMode>relaxed</verificationMode> <caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</caConfig> <cacheSessions>true</cacheSessions> <disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols> <preferServerCiphers>true</preferServerCiphers> </server> <client> <loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile> <caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</caConfig> <cacheSessions>true</cacheSessions> <disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols> <preferServerCiphers>true</preferServerCiphers> <verificationMode>relaxed</verificationMode> <invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler> </client> </openSSL> Для получения дополнительной информации см. https://clickhouse.com/docs/operations/server-configuration-parameters/settings/#server_configuration_parameters-openssl Настройте TLS для gRPC на каждом узле: <grpc> <enable_ssl>1</enable_ssl> <ssl_cert_file>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.crt</ssl_cert_file> <ssl_key_file>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.key</ssl_key_file> <ssl_require_client_auth>true</ssl_require_client_auth> <ssl_ca_cert_file>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</ssl_ca_cert_file> <transport_compression_type>none</transport_compression_type> <transport_compression_level>0</transport_compression_level> <max_send_message_size>-1</max_send_message_size> <max_receive_message_size>-1</max_receive_message_size> <verbose_logs>false</verbose_logs> </grpc> Для получения дополнительной информации см. https://clickhouse.com/docs/interfaces/grpc/ Настройте клиент ClickHouse как минимум на одном из узлов для использования TLS при подключении в его собственном файле config.xml (по умолчанию в /etc/clickhouse-client/ ): <openSSL> <client> <loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile> <caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</caConfig> <cacheSessions>true</cacheSessions> <disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols> <preferServerCiphers>true</preferServerCiphers> <invalidCertificateHandler> <name>RejectCertificateHandler</name> </invalidCertificateHandler> </client> </openSSL> Отключите стандартные порты эмуляции для MySQL и PostgreSQL: <!--mysql_port>9004</mysql_port--> <!--postgresql_port>9005</postgresql_port-->

Запустите все узлы по очереди: service clickhouse-server start Убедитесь, что защищённые порты запущены и прослушиваются; на каждом узле вывод должен выглядеть примерно так: root@chnode1:/etc/clickhouse-server# netstat -ano | grep tcp tcp 0 0 0.0.0.0:9010 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 0.0.0.0:8443 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 0.0.0.0:9440 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 0.0.0.0:9281 0.0.0.0:* LISTEN off (0.00/0/0) tcp 0 0 192.168.1.221:33046 192.168.1.222:9444 ESTABLISHED off (0.00/0/0) tcp 0 0 192.168.1.221:42730 192.168.1.223:9444 ESTABLISHED off (0.00/0/0) tcp 0 0 192.168.1.221:51952 192.168.1.222:9281 ESTABLISHED off (0.00/0/0) tcp 0 0 192.168.1.221:22 192.168.1.210:49801 ESTABLISHED keepalive (6618.05/0/0) tcp 0 64 192.168.1.221:22 192.168.1.210:59195 ESTABLISHED on (0.24/0/0) tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN off (0.00/0/0) tcp6 0 0 :::9444 :::* LISTEN off (0.00/0/0) tcp6 0 0 192.168.1.221:9444 192.168.1.222:59046 ESTABLISHED off (0.00/0/0) tcp6 0 0 192.168.1.221:9444 192.168.1.223:41976 ESTABLISHED off (0.00/0/0) Порт ClickHouse Описание 8443 https-интерфейс 9010 межсерверный https-порт 9281 защищённый порт ClickHouse Keeper 9440 защищённый протокол Native TCP 9444 Raft-порт ClickHouse Keeper Проверьте работоспособность ClickHouse Keeper Типичные команды 4 letter word (4lW) не будут работать при использовании echo без TLS; ниже показано, как использовать эти команды с openssl . Запустите интерактивный сеанс с openssl

openssl s_client -connect chnode1.marsnet.local:9281

CONNECTED(00000003) depth=0 CN = chnode1 verify error:num=20:unable to get local issuer certificate verify return:1 depth=0 CN = chnode1 verify error:num=21:unable to verify the first certificate verify return:1 --- Certificate chain 0 s:CN = chnode1 i:CN = marsnet.local CA --- Server certificate -----BEGIN CERTIFICATE----- MIICtDCCAZwCFD321grxU3G5pf6hjitf2u7vkusYMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMBsx ...

Отправьте 4LW-команды в сеансе OpenSSL mntr --- Post-Handshake New Session Ticket arrived: SSL-Session: Protocol : TLSv1.3 ... read R BLOCK zk_version v22.7.3.5-stable-e140b8b5f3a5b660b6b576747063fd040f583cf3 zk_avg_latency 0 # highlight-next-line zk_max_latency 4087 zk_min_latency 0 zk_packets_received 4565774 zk_packets_sent 4565773 zk_num_alive_connections 2 zk_outstanding_requests 0 # highlight-next-line zk_server_state leader zk_znode_count 1087 zk_watch_count 26 zk_ephemerals_count 12 zk_approximate_data_size 426062 zk_key_arena_size 258048 zk_latest_snapshot_size 0 zk_open_file_descriptor_count 187 zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615 # highlight-next-line zk_followers 2 zk_synced_followers 1 closed

Запустите клиент ClickHouse с флагом --secure и через TLS-порт: root@chnode1:/etc/clickhouse-server# clickhouse-client --user default --password ClickHouse123! --port 9440 --secure --host chnode1.marsnet.local ClickHouse client version 22.3.3.44 (official build). Connecting to chnode1.marsnet.local:9440 as user default. Connected to ClickHouse server version 22.3.3 revision 54455. clickhouse :) Войдите в Play UI через интерфейс https по адресу https://chnode1.marsnet.local:8443/play . Примечание браузер покажет недоверенный сертификат, поскольку доступ осуществляется с рабочей станции, а сертификаты отсутствуют в хранилищах корневых центров сертификации на клиентской машине. При использовании сертификатов, выданных публичным или корпоративным центром сертификации, сертификат будет отображаться как доверенный. Создайте реплицируемую таблицу: clickhouse :) CREATE TABLE repl_table ON CLUSTER cluster_1S_2R ( id UInt64, column1 Date, column2 String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/default/repl_table', '{replica}' ) ORDER BY (id); ┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘ Добавьте пару строк на chnode1 : INSERT INTO repl_table (id, column1, column2) VALUES (1,'2022-04-01','abc'), (2,'2022-04-02','def'); Проверьте репликацию, просмотрев строки на chnode2 : SELECT * FROM repl_table ┌─id─┬────column1─┬─column2─┐ │ 1 │ 2022-04-01 │ abc │ │ 2 │ 2022-04-02 │ def │ └────┴────────────┴─────────┘

В этой статье основное внимание было уделено настройке среды ClickHouse с использованием TLS. Параметры будут отличаться в зависимости от требований в продуктивных средах, например уровни проверки сертификатов, протоколы, шифры и т. д. Теперь у вас должно быть хорошее понимание последовательности шагов по настройке и использованию защищённых соединений.