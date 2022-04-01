Перейти к основному содержанию
Настройка TLS

Not supported in ClickHouse Cloud
Примечание

Эта страница не относится к ClickHouse Cloud. Описанная здесь процедура выполняется автоматически в сервисах ClickHouse Cloud.

В этом руководстве приводятся простые и минимальные настройки для конфигурирования ClickHouse на использование сертификатов OpenSSL при проверке соединений. В рамках этого примера создаются самоподписанные сертификат и ключ центра сертификации (CA), а также сертификаты узлов для установления соединений с соответствующими настройками.

Примечание

Реализация TLS — сложная задача, и существует множество вариантов, которые необходимо учитывать для обеспечения полностью безопасного и надежного развертывания. Это базовое руководство с простыми примерами конфигурации TLS. Обратитесь к вашей команде по PKI/безопасности, чтобы сгенерировать корректные сертификаты для вашей организации.

Ознакомьтесь с этим базовым руководством по использованию сертификатов для вводного обзора.

1. Создание развертывания ClickHouse

Это руководство подготовлено на Ubuntu 20.04 с ClickHouse, установленным на следующих хостах из DEB-пакета (через apt). Домен — marsnet.local:

ХостIP-адрес
chnode1192.168.1.221
chnode2192.168.1.222
chnode3192.168.1.223
Примечание

См. раздел Quick Start для более подробной информации по установке ClickHouse.

2. Создайте TLS-сертификаты

Примечание

Самоподписанные сертификаты предназначены только для демонстрационных целей и не должны использоваться в рабочей (production) среде. Запросы на сертификаты должны создаваться для подписи вашей организацией и проверяться с использованием цепочки сертификатов CA, которая будет настроена в конфигурации. Тем не менее, эти шаги можно использовать для настройки и тестирования, а затем заменить временные сертификаты на реальные, которые будут использоваться в дальнейшем.

  1. Сгенерируйте ключ, который будет использоваться для нового CA:

    openssl genrsa -out marsnet_ca.key 2048

  2. Сгенерируйте новый самоподписанный сертификат CA. Следующая команда создаст новый сертификат, который будет использоваться для подписи других сертификатов с помощью ключа CA:

    openssl req -x509 -subj "/CN=marsnet.local CA" -nodes -key marsnet_ca.key -days 1095 -out marsnet_ca.crt
    Примечание

    Создайте резервную копию ключа и сертификата CA в безопасном месте вне кластера. После генерации узловых сертификатов ключ должен быть удалён с узлов кластера.

  3. Проверьте содержимое нового сертификата CA:

    openssl x509 -in marsnet_ca.crt -text

  4. Создайте запрос на сертификат (CSR) и сгенерируйте ключ для каждого узла:

    openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -subj "/CN=chnode1" -addext "subjectAltName = DNS:chnode1.marsnet.local,IP:192.168.1.221" -keyout chnode1.key -out chnode1.csr
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -subj "/CN=chnode2" -addext "subjectAltName = DNS:chnode2.marsnet.local,IP:192.168.1.222" -keyout chnode2.key -out chnode2.csr
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -subj "/CN=chnode3" -addext "subjectAltName = DNS:chnode3.marsnet.local,IP:192.168.1.223" -keyout chnode3.key -out chnode3.csr

  5. Используя CSR и CA, создайте новые пары «сертификат–ключ»:

    openssl x509 -req -in chnode1.csr -out chnode1.crt -CA marsnet_ca.crt -CAkey marsnet_ca.key -days 365 -copy_extensions copy
openssl x509 -req -in chnode2.csr -out chnode2.crt -CA marsnet_ca.crt -CAkey marsnet_ca.key -days 365 -copy_extensions copy
openssl x509 -req -in chnode3.csr -out chnode3.crt -CA marsnet_ca.crt -CAkey marsnet_ca.key -days 365 -copy_extensions copy

  6. Проверьте субъект и издателя в сертификате:

    openssl x509 -in chnode1.crt -text -noout

  7. Убедитесь, что новые сертификаты успешно проверяются относительно сертификата CA:

    openssl verify -CAfile marsnet_ca.crt chnode1.crt
chnode1.crt: OK

3. Создайте и настройте каталог для хранения сертификатов и ключей.

Примечание

Это нужно сделать на каждом узле. Используйте соответствующие сертификаты и ключи на каждом хосте.

  1. Создайте каталог в директории, доступной для ClickHouse на каждом узле. Мы рекомендуем каталог конфигурации по умолчанию (например, /etc/clickhouse-server):

    mkdir /etc/clickhouse-server/certs

  2. Скопируйте сертификат CA, сертификат узла и ключ, соответствующие каждому узлу, в новый каталог certs.

  3. Обновите владельца и права доступа, чтобы ClickHouse мог читать сертификаты:

    chown clickhouse:clickhouse -R /etc/clickhouse-server/certs
chmod 600 /etc/clickhouse-server/certs/*
chmod 755 /etc/clickhouse-server/certs
ll /etc/clickhouse-server/certs

    total 20
drw-r--r-- 2 clickhouse clickhouse 4096 Apr 12 20:23 ./
drwx------ 5 clickhouse clickhouse 4096 Apr 12 20:23 ../
-rw------- 1 clickhouse clickhouse  997 Apr 12 20:22 chnode1.crt
-rw------- 1 clickhouse clickhouse 1708 Apr 12 20:22 chnode1.key
-rw------- 1 clickhouse clickhouse 1131 Apr 12 20:23 marsnet_ca.crt

4. Настройка окружения с базовыми кластерами с использованием ClickHouse Keeper

Для этой среды развертывания в каждом узле используются следующие параметры ClickHouse Keeper. У каждого сервера будет собственный <server_id>. (Например, <server_id>1</server_id> для узла chnode1 и так далее.)

Примечание

Рекомендуемый порт для ClickHouse Keeper — 9281. Однако при необходимости его можно изменить, если этот порт уже используется другим приложением в окружении.

Для подробного описания всех параметров посетите https://clickhouse.com/docs/operations/clickhouse-keeper/

  1. Добавьте следующий блок внутрь тега <clickhouse> в файле config.xml сервера ClickHouse.

    Примечание

    Для продуктивных сред рекомендуется использовать отдельный конфигурационный файл .xml в директории config.d. Для получения дополнительной информации посетите https://clickhouse.com/docs/operations/configuration-files/

    <keeper_server>
    <tcp_port_secure>9281</tcp_port_secure>
    <server_id>1</server_id>
    <log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
    <snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>

    <coordination_settings>
        <operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
        <session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
        <raft_logs_level>trace</raft_logs_level>
    </coordination_settings>

    <raft_configuration>
        <secure>true</secure>
        <server>
            <id>1</id>
            <hostname>chnode1.marsnet.local</hostname>
            <port>9444</port>
        </server>
        <server>
            <id>2</id>
            <hostname>chnode2.marsnet.local</hostname>
            <port>9444</port>
        </server>
        <server>
            <id>3</id>
            <hostname>chnode3.marsnet.local</hostname>
            <port>9444</port>
        </server>
    </raft_configuration>
</keeper_server>

  2. Раскомментируйте и обновите настройки Keeper на всех узлах и установите флаг <secure> в значение 1:

    <zookeeper>
    <node>
        <host>chnode1.marsnet.local</host>
        <port>9281</port>
        <secure>1</secure>
    </node>
    <node>
        <host>chnode2.marsnet.local</host>
        <port>9281</port>
        <secure>1</secure>
    </node>
    <node>
        <host>chnode3.marsnet.local</host>
        <port>9281</port>
        <secure>1</secure>
    </node>
</zookeeper>

  3. Обновите и добавьте следующие настройки кластера для chnode1 и chnode2. chnode3 будет использоваться для кворума ClickHouse Keeper.

    Примечание

    В этой конфигурации настроен только один пример кластера. Тестовые примерные кластеры должны быть либо удалены, либо закомментированы, либо, если уже существует кластер, который тестируется, его порт должен быть обновлён и должна быть добавлена опция <secure>. Параметры <user и <password> должны быть заданы, если пользователь default изначально был настроен с паролем при установке или в файле users.xml.

    Следующая конфигурация создаёт кластер с одним сегментом и двумя репликами на двух серверах (по одной на каждом узле).

    <remote_servers>
    <cluster_1S_2R>
        <shard>
            <replica>
                <host>chnode1.marsnet.local</host>
                <port>9440</port>
                <user>default</user>
                <password>ClickHouse123!</password>
                <secure>1</secure>
            </replica>
            <replica>
                <host>chnode2.marsnet.local</host>
                <port>9440</port>
                <user>default</user>
                <password>ClickHouse123!</password>
                <secure>1</secure>
            </replica>
        </shard>
    </cluster_1S_2R>
</remote_servers>

  4. Определите значения макросов, чтобы можно было создать таблицу ReplicatedMergeTree для тестирования. На chnode1:

    <macros>
    <shard>1</shard>
    <replica>replica_1</replica>
</macros>

    На chnode2:

    <macros>
    <shard>1</shard>
    <replica>replica_2</replica>
</macros>

5. Настройка TLS-интерфейсов на узлах ClickHouse

Параметры ниже настраиваются в config.xml сервера ClickHouse.

  1. Задайте отображаемое имя для развертывания (необязательно):

    <display_name>clickhouse</display_name>

  2. Разрешите ClickHouse прослушивать внешние интерфейсы:

    <listen_host>0.0.0.0</listen_host>

  3. Настройте порт https и отключите порт http на каждом узле:

    <https_port>8443</https_port>
<!--<http_port>8123</http_port>-->

  4. Настройте защищенный ClickHouse Native TCP-порт и отключите незащищенный порт по умолчанию на каждом узле:

    <tcp_port_secure>9440</tcp_port_secure>
<!--<tcp_port>9000</tcp_port>-->

  5. Настройте порт interserver https и отключите незащищенный порт по умолчанию на каждом узле:

    <interserver_https_port>9010</interserver_https_port>
<!--<interserver_http_port>9009</interserver_http_port>-->

  6. Настройте OpenSSL с сертификатами и путями

    Примечание

    Каждое имя файла и путь должны быть обновлены в соответствии с узлом, на котором выполняется настройка. Например, обновите запись <certificateFile> на chnode2.crt при настройке на хосте chnode2.

    <openSSL>
    <server>
        <certificateFile>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.crt</certificateFile>
        <privateKeyFile>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.key</privateKeyFile>
        <verificationMode>relaxed</verificationMode>
        <caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</caConfig>
        <cacheSessions>true</cacheSessions>
        <disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
        <preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
    </server>
    <client>
        <loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile>
        <caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</caConfig>
        <cacheSessions>true</cacheSessions>
        <disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
        <preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
        <verificationMode>relaxed</verificationMode>
        <invalidCertificateHandler>
            <name>RejectCertificateHandler</name>
        </invalidCertificateHandler>
    </client>
</openSSL>

    Для получения дополнительной информации см. https://clickhouse.com/docs/operations/server-configuration-parameters/settings/#server_configuration_parameters-openssl

  7. Настройте TLS для gRPC на каждом узле:

    <grpc>
    <enable_ssl>1</enable_ssl>
    <ssl_cert_file>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.crt</ssl_cert_file>
    <ssl_key_file>/etc/clickhouse-server/certs/chnode1.key</ssl_key_file>
    <ssl_require_client_auth>true</ssl_require_client_auth>
    <ssl_ca_cert_file>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</ssl_ca_cert_file>
    <transport_compression_type>none</transport_compression_type>
    <transport_compression_level>0</transport_compression_level>
    <max_send_message_size>-1</max_send_message_size>
    <max_receive_message_size>-1</max_receive_message_size>
    <verbose_logs>false</verbose_logs>
</grpc>

    Для получения дополнительной информации см. https://clickhouse.com/docs/interfaces/grpc/

  8. Настройте клиент ClickHouse как минимум на одном из узлов для использования TLS при подключении в его собственном файле config.xml (по умолчанию в /etc/clickhouse-client/):

    <openSSL>
    <client>
        <loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile>
        <caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</caConfig>
        <cacheSessions>true</cacheSessions>
        <disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
        <preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
        <invalidCertificateHandler>
            <name>RejectCertificateHandler</name>
        </invalidCertificateHandler>
    </client>
</openSSL>

  9. Отключите стандартные порты эмуляции для MySQL и PostgreSQL:

    <!--mysql_port>9004</mysql_port-->
<!--postgresql_port>9005</postgresql_port-->

6. Тестирование

  1. Запустите все узлы по очереди:

    service clickhouse-server start

  2. Убедитесь, что защищённые порты запущены и прослушиваются; на каждом узле вывод должен выглядеть примерно так:

    root@chnode1:/etc/clickhouse-server# netstat -ano | grep tcp

    tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      off (0.00/0/0)
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      off (0.00/0/0)
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      off (0.00/0/0)
tcp        0      0 0.0.0.0:8443            0.0.0.0:*               LISTEN      off (0.00/0/0)
tcp        0      0 0.0.0.0:9440            0.0.0.0:*               LISTEN      off (0.00/0/0)
tcp        0      0 0.0.0.0:9281            0.0.0.0:*               LISTEN      off (0.00/0/0)
tcp        0      0 192.168.1.221:33046     192.168.1.222:9444      ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp        0      0 192.168.1.221:42730     192.168.1.223:9444      ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp        0      0 192.168.1.221:51952     192.168.1.222:9281      ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp        0      0 192.168.1.221:22        192.168.1.210:49801     ESTABLISHED keepalive (6618.05/0/0)
tcp        0     64 192.168.1.221:22        192.168.1.210:59195     ESTABLISHED on (0.24/0/0)
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      off (0.00/0/0)
tcp6       0      0 :::9444                 :::*                    LISTEN      off (0.00/0/0)
tcp6       0      0 192.168.1.221:9444      192.168.1.222:59046     ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp6       0      0 192.168.1.221:9444      192.168.1.223:41976     ESTABLISHED off (0.00/0/0)
    Порт ClickHouseОписание
    8443https-интерфейс
    9010межсерверный https-порт
    9281защищённый порт ClickHouse Keeper
    9440защищённый протокол Native TCP
    9444Raft-порт ClickHouse Keeper

  3. Проверьте работоспособность ClickHouse Keeper Типичные команды 4 letter word (4lW) не будут работать при использовании echo без TLS; ниже показано, как использовать эти команды с openssl.

    • Запустите интерактивный сеанс с openssl
  openssl s_client -connect chnode1.marsnet.local:9281

  CONNECTED(00000003)
  depth=0 CN = chnode1
  verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
  verify return:1
  depth=0 CN = chnode1
  verify error:num=21:unable to verify the first certificate
  verify return:1
  ---
  Certificate chain
   0 s:CN = chnode1
     i:CN = marsnet.local CA
  ---
  Server certificate
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIICtDCCAZwCFD321grxU3G5pf6hjitf2u7vkusYMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMBsx
  ...

  • Отправьте 4LW-команды в сеансе OpenSSL

    mntr

    ---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1.3
...
read R BLOCK
zk_version      v22.7.3.5-stable-e140b8b5f3a5b660b6b576747063fd040f583cf3
zk_avg_latency  0
# highlight-next-line
zk_max_latency  4087
zk_min_latency  0
zk_packets_received     4565774
zk_packets_sent 4565773
zk_num_alive_connections        2
zk_outstanding_requests 0
# highlight-next-line
zk_server_state leader
zk_znode_count  1087
zk_watch_count  26
zk_ephemerals_count     12
zk_approximate_data_size        426062
zk_key_arena_size       258048
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count   187
zk_max_file_descriptor_count    18446744073709551615
# highlight-next-line
zk_followers    2
zk_synced_followers     1
closed

  1. Запустите клиент ClickHouse с флагом --secure и через TLS-порт:

    root@chnode1:/etc/clickhouse-server# clickhouse-client --user default --password ClickHouse123! --port 9440 --secure --host chnode1.marsnet.local
ClickHouse client version 22.3.3.44 (official build).
Connecting to chnode1.marsnet.local:9440 as user default.
Connected to ClickHouse server version 22.3.3 revision 54455.

clickhouse :)

  2. Войдите в Play UI через интерфейс https по адресу https://chnode1.marsnet.local:8443/play.

    Настройка TLS
    Примечание

    браузер покажет недоверенный сертификат, поскольку доступ осуществляется с рабочей станции, а сертификаты отсутствуют в хранилищах корневых центров сертификации на клиентской машине. При использовании сертификатов, выданных публичным или корпоративным центром сертификации, сертификат будет отображаться как доверенный.

  3. Создайте реплицируемую таблицу:

    clickhouse :) CREATE TABLE repl_table ON CLUSTER cluster_1S_2R
            (
                id UInt64,
                column1 Date,
                column2 String
            )
            ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/default/repl_table', '{replica}' )
            ORDER BY (id);

    ┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode2.marsnet.local │ 9440 │      0 │       │                   1 │                0 │
│ chnode1.marsnet.local │ 9440 │      0 │       │                   0 │                0 │
└───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘

  4. Добавьте пару строк на chnode1:

    INSERT INTO repl_table
(id, column1, column2)
VALUES
(1,'2022-04-01','abc'),
(2,'2022-04-02','def');

  5. Проверьте репликацию, просмотрев строки на chnode2:

    SELECT * FROM repl_table

    ┌─id─┬────column1─┬─column2─┐
│  1 │ 2022-04-01 │ abc     │
│  2 │ 2022-04-02 │ def     │
└────┴────────────┴─────────┘

Итоги

В этой статье основное внимание было уделено настройке среды ClickHouse с использованием TLS. Параметры будут отличаться в зависимости от требований в продуктивных средах, например уровни проверки сертификатов, протоколы, шифры и т. д. Теперь у вас должно быть хорошее понимание последовательности шагов по настройке и использованию защищённых соединений.