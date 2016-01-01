Настройка SSL-сертификата пользователя для аутентификации

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Этот гайд предоставляет простые и минимальные настройки для настройки аутентификации с SSL-сертификатами пользователей. Учебное пособие основано на руководстве по Настройке SSL-TLS.

примечание Аутентификация пользователя по SSL поддерживается только при использовании https или нативных интерфейсов. В настоящее время она не используется в gRPC или портах эмуляции PostgreSQL/MySQL.

примечание В этом примере используются самоподписанные сертификаты с самоподписанным CA. Для производственных сред создайте CSR и отправьте вашей команде PKI или поставщику сертификатов для получения подходящего сертификата.

Сгенерируйте запрос на подпись сертификата (CSR) и ключ. Основной формат выглядит следующим образом: В этом примере мы будем использовать это для домена и пользователя, которые будут использоваться в этой тестовой среде: примечание CN является произвольным и любая строка может быть использована в качестве идентификатора для сертификата. Он будет использоваться при создании пользователя на следующих шагах. Сгенерируйте и подпишите новый сертификат пользователя, который будет использоваться для аутентификации. Основной формат выглядит следующим образом: В этом примере мы будем использовать это для домена и пользователя, которые будут использоваться в этой тестовой среде:

примечание Для получения подробной информации о том, как включить SQL пользователей и установить роли, обратитесь к руководству Определение SQL пользователей и ролей.

Создайте SQL пользователя, определенного для использования аутентификации сертификатом: Предоставьте привилегии новому пользователю с сертификатом: примечание Пользователю предоставляются полные привилегии администратора в этом упражнении в демонстрационных целях. Обратитесь к документации ClickHouse по RBAC для настройки разрешений. примечание Рекомендуется использовать SQL для определения пользователей и ролей. Тем не менее, если вы в настоящее время определяете пользователей и роли в конфигурационных файлах, пользователь будет выглядеть так:

Скопируйте сертификат пользователя, ключ пользователя и сертификат CA на удаленный узел. Настройте OpenSSL в конфигурации клиента ClickHouse с сертификатом и путями. Запустите clickhouse-client . примечание Обратите внимание, что пароль, переданный в clickhouse-client, игнорируется, когда сертификат указан в конфигурации.

Скопируйте сертификат пользователя, ключ пользователя и сертификат CA на удаленный узел. Используйте curl для тестирования пример SQL-команды. Основной формат выглядит следующим образом: Например: Вывод будет похож на следующий: примечание Обратите внимание, что пароль не был указан, сертификат используется вместо пароля и именно таким образом ClickHouse будет аутентифицировать пользователя.