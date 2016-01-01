Настройка SSL-сертификата пользователя для аутентификации
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Этот гайд предоставляет простые и минимальные настройки для настройки аутентификации с SSL-сертификатами пользователей. Учебное пособие основано на руководстве по Настройке SSL-TLS.
Аутентификация пользователя по SSL поддерживается только при использовании
https или нативных интерфейсов. В настоящее время она не используется в gRPC или портах эмуляции PostgreSQL/MySQL.
1. Создание SSL-сертификатов пользователя
В этом примере используются самоподписанные сертификаты с самоподписанным CA. Для производственных сред создайте CSR и отправьте вашей команде PKI или поставщику сертификатов для получения подходящего сертификата.
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Сгенерируйте запрос на подпись сертификата (CSR) и ключ. Основной формат выглядит следующим образом:
В этом примере мы будем использовать это для домена и пользователя, которые будут использоваться в этой тестовой среде:примечание
CN является произвольным и любая строка может быть использована в качестве идентификатора для сертификата. Он будет использоваться при создании пользователя на следующих шагах.
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Сгенерируйте и подпишите новый сертификат пользователя, который будет использоваться для аутентификации. Основной формат выглядит следующим образом:
В этом примере мы будем использовать это для домена и пользователя, которые будут использоваться в этой тестовой среде:
2. Создание SQL пользователя и предоставление привилегий
Для получения подробной информации о том, как включить SQL пользователей и установить роли, обратитесь к руководству Определение SQL пользователей и ролей.
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Создайте SQL пользователя, определенного для использования аутентификации сертификатом:
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Предоставьте привилегии новому пользователю с сертификатом:примечание
Пользователю предоставляются полные привилегии администратора в этом упражнении в демонстрационных целях. Обратитесь к документации ClickHouse по RBAC для настройки разрешений.примечание
Рекомендуется использовать SQL для определения пользователей и ролей. Тем не менее, если вы в настоящее время определяете пользователей и роли в конфигурационных файлах, пользователь будет выглядеть так:
3. Тестирование
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Скопируйте сертификат пользователя, ключ пользователя и сертификат CA на удаленный узел.
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Настройте OpenSSL в конфигурации клиента ClickHouse с сертификатом и путями.
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Запустите
clickhouse-client.примечание
Обратите внимание, что пароль, переданный в clickhouse-client, игнорируется, когда сертификат указан в конфигурации.
4. Тестирование HTTP
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Скопируйте сертификат пользователя, ключ пользователя и сертификат CA на удаленный узел.
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Используйте
curlдля тестирования пример SQL-команды. Основной формат выглядит следующим образом:
Например:
Вывод будет похож на следующий:примечание
Обратите внимание, что пароль не был указан, сертификат используется вместо пароля и именно таким образом ClickHouse будет аутентифицировать пользователя.
Резюме
В этой статье были рассмотрены основы создания и настройки пользователя для аутентификации по SSL-сертификату. Этот метод может быть использован с
clickhouse-client или любыми клиентами, которые поддерживают
https интерфейс и где могут быть установлены HTTP-заголовки. Сгенерированный сертификат и ключ должны храниться в секрете и иметь ограниченный доступ, так как сертификат используется для аутентификации и авторизации пользователя для операций в базе данных ClickHouse. Обращайтесь с сертификатом и ключом так, как если бы это были пароли.