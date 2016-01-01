Перебалансировка Данных

ClickHouse не поддерживает автоматическую перебалансировку шардов. Тем не менее, есть способы перебалансировать шары в порядке предпочтения:

Настройте шард для распределенной таблицы, позволяя запись данных смещаться к новому шару. Это потенциально может вызвать дисбаланс нагрузки и горячие точки в кластере, но может быть жизнеспособным в большинстве сценариев, где пропускная способность записи не extremely high. Это не требует от пользователя изменения целевого адреса для записи, т.е. он может оставаться в виде распределенной таблицы. Это не помогает с перебалансировкой существующих данных.

В качестве альтернативы (1) измените существующий кластер и пишите исключительно в новый шард до тех пор, пока кластер не сбалансируется - вручную весив записи. Это имеет те же ограничения, что и (1).

Если вам нужно перебалансировать существующие данные и вы разделили свои данные на партиции, рассмотрите возможность отделения партиций и их ручного перемещения на другой узел перед повторным присоединением к новому шару. Это более ручная процедура, чем последующие методы, но может быть быстрее и менее ресурсозатратной. Это ручная операция, и, следовательно, необходимо учитывать перебалансировку данных.